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    Anlık Bildirim

    Twitter karakter sınırı değişiyor: Uzun yazı yazma kolaylaşacak

    Twitter karakter sınırı kalkıyor olabilir. Elon Musk, Twitter’da uzun yazı yazma veya tweet atmanın kolaylaşacağının müjdesini verdi.                            
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    twitter karakter sınırı elon musk Tam Boyutta Gör
    Twitter sahibi ve CEO’su Elon Musk, şirketin başına geldiğinden beri yaptığı değişikliklerle gündemde. Son olarak, Twitter’ın yakında kullanıcıların tweetlerine uzun yazılar eklemesine olanak tanıyacak bir özelliğin geleceğini duyurdu. Musk, detayları paylaşmadı ancak Twitter’da uzun yazı yazmak için genellikle notlar uygulamasından alınan ekran görüntüsü paylaşımlarının son bulacağını söyledi.

    Uzun yazılar için ekran görüntüsü paylaşımları son bulacak

    Musk’ın Twitter’ı satın almadan önce bu özelliğin zaten test edildiği ortaya çıktı. Twitter’a gelecek yeni özellikleri çok önceden bildiren Jane Manchun Wong da yılın başında, Twitter’ın uzun mesaj göndermek için makaleler özelliği üzerinde çalıştığının kanıtlarını göstermişti.

    Twitter Blue aboneliği, mavi tik alma, daha uzun videolar paylaşma, daha az reklam görme dahil bir dizi özellik getiriyor. Twiter Blue’ya abone olmanın bedeli aylık 8 dolar ancak henüz Türkiye’de aktif değil.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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