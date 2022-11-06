Twitter karakter sınırı değişiyor: Uzun yazı yazma kolaylaşacak

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Musk’ın Twitter’ı satın almadan önce bu özelliğin zaten test edildiği ortaya çıktı. Twitter’a gelecek yeni özellikleri çok önceden bildiren Jane Manchun Wong da yılın başında, Twitter’ın uzun mesaj göndermek için makaleler özelliği üzerinde çalıştığının kanıtlarını göstermişti.
Twitter Blue aboneliği, mavi tik alma, daha uzun videolar paylaşma, daha az reklam görme dahil bir dizi özellik getiriyor. Twiter Blue’ya abone olmanın bedeli aylık 8 dolar ancak henüz Türkiye’de aktif değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence