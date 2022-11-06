Twitter karakter sınırı değişiyor: Uzun yazı yazma kolaylaşacak

Tam Boyutta Gör Twitter sahibi ve CEO’su Elon Musk, şirketin başına geldiğinden beri yaptığı değişikliklerle gündemde. Son olarak, Twitter’ın yakında kullanıcıların tweetlerine uzun yazılar eklemesine olanak tanıyacak bir özelliğin geleceğini duyurdu. Musk, detayları paylaşmadı ancak Twitter’da uzun yazı yazmak için genellikle notlar uygulamasından alınan ekran görüntüsü paylaşımlarının son bulacağını söyledi.

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Uzun yazılar için ekran görüntüsü paylaşımları son bulacak

Musk’ın Twitter’ı satın almadan önce bu özelliğin zaten test edildiği ortaya çıktı. Twitter’a gelecek yeni özellikleri çok önceden bildiren Jane Manchun Wong da yılın başında, Twitter’ın uzun mesaj göndermek için makaleler özelliği üzerinde çalıştığının kanıtlarını göstermişti.

Twitter Blue aboneliği, mavi tik alma, daha uzun videolar paylaşma, daha az reklam görme dahil bir dizi özellik getiriyor. Twiter Blue’ya abone olmanın bedeli aylık 8 dolar ancak henüz Türkiye’de aktif değil.

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Twitter karakter sınırı kalkıyor: Uzun yazı yazma kolaylaşacak