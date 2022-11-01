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    Elon Musk, Twitter’ın yeni mavi tik ücretini resmen açıkladı

    Twitter’ın yeni patronu olan Elon Musk, dev sosyal medyanın mevcut düzenini değiştirmeye şimdiden başladı. Musk son olarak Twitter Blue (mavi tik) ücretini açıklamış durumda.
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    Elon Musk, Twitter Blue (mavi tik) ücretini açıkladı: Ülkelere gö Tam Boyutta Gör

    Twitter’ın abonelik hizmeti Twitter Blue’nun geleceği Elon Musk tarafından açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Musk, Twitter Blue için aylık 5 dolar olan abonelik ücretini 20 dolara çıkarmak istediğini açıklamıştı. Pek çok kullanıcından tepki alan bu açıklamadan sonra Musk, şimdi ise sahibi olduğu Twitter’dan yaptığı yeni açıklamada duruma açıklık getirmiş durumda.

    Twitter Blue fiyatı ne kadar oldu?

    Açıklanan son detaylara göre mavi tik rozetinin de dahil olduğu Twitter Blue abonelik ücreti aylık 5 dolardan, 8 dolar seviyesine yükseltilecek. Ayrıca yeni dönemde herkesin Twitter Blue abonesi olabileceği ve mavi tik rozetini alabileceği belirtiliyor.

    Twitter içerik oluşturucuları platforma çekmeyi hedefliyor

    Ancak durum sadece bununla sınırlı değil. Twitter Blue aboneliği artık satın alma gücü paritesi ile orantılı olarak ülkeye göre özel olarak fiyatlandırılacak. Blue aboneleri diğer ücretsiz kullanıcılara göre yüzde 50 daha az reklam görecek, daha uzun video paylaşımı yapabilecek ve aramalarda/bahsetmelerde daha önde yer alacak.

    Ek olarak Musk’ın açıklamasına göre Twitter bu sayede içerik üreticileri ödüllendirmek için buradan gelen gelir akışını kullanacak. Ancak bunun nasıl olacağına dair bir detay paylaşmadı. Öte yandan abonelik sisteminin platformdaki bot ve troll hesapların önüne geçilmesini kolaylaştıracağı da belirtiliyor.

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