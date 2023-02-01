Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın satın alımıyla birlikte birçok değişikliğin ve yeniliğin gerçekleştiği Twitter'da gelişmeler hızla devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göre ise şirket kendi ödeme platformunu yapmak için çalışıyor.

Twitter artık sadece sosyal medya platformu olmayabilir

Kasım ayında Twitter Spaces'ta düzenlenen Twitter reklamverenleri ile yapılan bir toplantıda Elon Musk, ödeme pazarına girme planlarından bahsetmişti. Kullanıcıların sosyal ağdaki diğer kişilere para aktarabileceklerini bir plandan bahseden Musk, o zamandan beri planı hakkında daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

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Plan üzerinde aktif olarak çalışan şirket, Financial Times'ın raporuna göre ABD'de bir ödeme platformu olmak için gerekli lisans başvurularını yapmakta. Raporda Elon Musk'ın Twitter'ın sadece mesajlaşma uygulaması değil finans gibi konuları da içeren her şey uygulaması olmasını istediğinden de bahsediliyor.

Twitter'ın yeni ödeme platformu ilk olarak normal para birimleri ve ödeme yöntemleriyle çalışacak olsa da, uygulamanın gelecekte kripto para birimlerini de desteklemesi hedefleniyor. Platformun, esasen PayPal ve hatta kullanıcıların yalnızca mağazalarda ödeme yapmalarına değil, aynı zamanda aralarında para transfer etmelerine de izin veren Apple Pay ile de rekabet etmesi planlanıyor.

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Twitter, kendi ödeme platformu üzerinde çalışıyor