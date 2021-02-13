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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter kurucusu Bitcoin’i geniş kitlelere benimsetecek

    Jack Dorsey ve ünlü sanatçı Jay Z toplam 500 Bitcoin bağışladıkları ?trust girişimi ile birlikte özellikle Afrika ile Hindistan bölgelerinde benimsenme oranını arttırmayı amaçlıyor.
    13 Şubat 2021, 13:00 (4 gün)
    1,5b
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter kurucusu Bitcoin’i geniş kitlelere benimsetecek
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    Bitcoin’e duyduğu ilgi ile tanınan Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey ilginç bir ödül programına başlıyor. ?trust adıyla duyurduğu yeni girişimin amacı internetin yaygın para birimi olarak Bitcoin’i benimsetmek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bitcoin tarih yazıyor, 50 bin doları geçti

    ?trust nedir?

    Jack Dorsey’in yaptığı paylaşıma göre ?trust adındaki fon özellikle Afrika ve Hindistan’da Bitcoin kullanımının benimsenmesine yönelik çalışmalara destek olacak. Dorsey herhangi bir yönlendirme yapmayacağını belirtirken fon için 500 Bitcoin ayırmış.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2"

    Fona Jay Z de katkı yapıyor. Ayrıca Tron ağının kurucusu Justin Sun da yaptığı paylaşımda fona bağışta bulunacağını bildirdi. Dorsey yeni girişimi için 3 yönetim kurulu üyesine ihtiyaç duyduğunu belirtmiş ve bir başvuru formu hazırlamış.

    Formda Bitcoin’in internetin yaygın para birimi olmasının amaçlandığı yazıyor. Bu bakımdan ?trust girişiminin amacı projelere mi destek vermek yoksa Bitcoin madencilik sistemlerine mi destek olmak tam anlaşılmıyor. Önümüzdeki haftalarda konu ile ilgili daha net bilgiler gelecektir.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Oh ne ala. Zenginlikte sınıf atlamış şarkıcı ve yatırımcılar da pastaya üşüştü. Aynen Tesla gibi ortalığa bir haber yayalım da bizim şu coinler de biraz ateşlensin karımıza kar katalım derdindeler. Hindistan ve Afrika'ya da benimsetelim yolunacak kaz sayısı artsın, millet filini, ineği, maymununu satıp bitcoin alsın ki bizim servetimiz arşa ersin derdindeler. ABD merkez bankası kendi vatandaşları kalkınsın diye bastığı trilyonlarca doların dünyaya yayılmasından memnun değil, bunları kripto para ayağına toplayarak hem doları azaltıp para değerini güçlendirecek hem de fakiri fakir kalmaya mecbur bırakacak çalıştıracak ülke bulunduracak. Bu organizasyon için de her tür kişiyi kullanıyor, sonuçta ülkesinin menfaati için çalışıyorlar çok da şeetmeyecektir.

    Yalnız Hindistan hükümeti o kadar saf değil vatandaşı yolunmasın diye önlemler alıyor.
    Hindistan özel kripto paraları yasaklayıp resmi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor
    euronews • Son güncelleme: 30/01/2021

    https://tr.euronews.com/2021/01/30/hindistan-ozel-kripto-paralar-yasaklay-p-resmi-kripto-paras-n-c-karmaya-haz-rlan-yor
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    S Sertac1010 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tez short pozisyon açıla...
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    İ insaatmüh. (eren ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    hala daha bunun patlayacagini dusunen var mi?
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 4 gün ( Mesaj Silindi ) insaatmüh.
    hem de ne patlayacak öyle böyle değil
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 4 gün ( Mesaj Silindi ) insaatmüh.
    3-4 yıl öncede aynı forumlar yapılıyordu, aynı senaryo.20bin doları gördükten sonra 4 bine kadar indi.3 yılda belini zor doğrulttu.Bir yerden sonra milletin eline verecekler coini.
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    ankaland (mehmet yok) 2 gün ( Mesaj Silindi ) insaatmüh.
    Elon Musk veya Jack Dorsey gibileri insanlık için iyi hiç bir şey yapmazlar.. tesla bugüne kadar sadece zarar açıklamış.. sürekli zarar eden bir üretici nasıl ayakta kalabiliyor?? herifler diğer şirketleri köşeye sıkıştırmak için hamle yapıyor.. özellikle açıktan satış veya Call pozisyon yapan devlerden bir parça koparmak için sosyal medyayı kullanıyorlar.. bu heriflerin her şeyleri sömürüdür.. bitcoin bir yerde patlayacak.. işin ucu çoktan kaçtı.. 5000 dolar seviyesine ulaştığında patlamalıydı.. patlatmak için uğraşanlar var.. geçenlerde kripto paranın uyşturucu ve terör için finans sağladığı resmi yetkililer tarafından mırıldanmaya başlandı..patlatamıyorlar, çünkü işin içinde devler var.. devler çekildiği gün küçük yatırımcı enkaz altında kalacak(her zaman ki gibi).. kısa vadede bu işten ekmek yenebilir ama uzun vadede bu işin önü kesilecektir.. ya da devletler kendi ellerine işi alacaktır..
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