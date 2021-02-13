Twitter kurucusu Bitcoin’i geniş kitlelere benimsetecek

Tam Boyutta Gör

Bitcoin’e duyduğu ilgi ile tanınan Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey ilginç bir ödül programına başlıyor. ?trust adıyla duyurduğu yeni girişimin amacı internetin yaygın para birimi olarak Bitcoin’i benimsetmek.

İlginizi Çekebilir

Bitcoin tarih yazıyor, 50 bin doları geçti

?trust nedir?

Jack Dorsey’in yaptığı paylaşıma göre ?trust adındaki fon özellikle Afrika ve Hindistan’da Bitcoin kullanımının benimsenmesine yönelik çalışmalara destek olacak. Dorsey herhangi bir yönlendirme yapmayacağını belirtirken fon için 500 Bitcoin ayırmış.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2"

Fona Jay Z de katkı yapıyor. Ayrıca Tron ağının kurucusu Justin Sun da yaptığı paylaşımda fona bağışta bulunacağını bildirdi. Dorsey yeni girişimi için 3 yönetim kurulu üyesine ihtiyaç duyduğunu belirtmiş ve bir başvuru formu hazırlamış.

Formda Bitcoin’in internetin yaygın para birimi olmasının amaçlandığı yazıyor. Bu bakımdan ?trust girişiminin amacı projelere mi destek vermek yoksa Bitcoin madencilik sistemlerine mi destek olmak tam anlaşılmıyor. Önümüzdeki haftalarda konu ile ilgili daha net bilgiler gelecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.