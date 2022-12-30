Twitter ikinci büyük ofisini kapatıyor, çalışanlar eve gönderildi

Twitter’dan şok ofis hamlesi
Daha fazla kira ödememek adına Seattle’da bulunan ve mühendislik merkezi olarak bilinen ikinci büyük ofis kapatıldı. Kira sözleşmesi iptal edilirken tahliye durumu nedeniyle çalışanların işlerine evden devam etmesi istendi.
2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Seattle ofisi Elon Musk’ın gelişi ile birlikte 208 çalışanını kaybetmişti. Çalışan sayısındaki azalma sonrasında da ofisin kapatılmasına karar verildi.
Elon Musk normalde evden çalışma konusunu iptal etmiş ve hatta San Fransisco genel merkezine yatak getirmişti. Seattle çalışanları şimdilik evden çalışmaya devam edecek gibi görünüyor zira bu bölgede yeni bir çalışma alanı kiralanması mümkün değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d