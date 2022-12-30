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    Twitter ikinci büyük ofisini kapatıyor, çalışanlar eve gönderildi

    Twitter platformuna para kazandırmayı adeta dert edinen Elon Musk, çalışanları kovduktan sonra şimdi de önemli ofisleri ve veri merkezlerini kapatmaya başladı.  
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Twitter’ı satın aldıktan sonra kârlılığı arttırmak amacıyla büyük bir kıyım yapan ve çalışanların neredeyse yüzde 75’ini işten çıkaran Elon Musk önce veri merkezlerini şimdi de önemli ofislerini kapatıyor.

    Twitter’dan şok ofis hamlesi

    Daha fazla kira ödememek adına Seattle’da bulunan ve mühendislik merkezi olarak bilinen ikinci büyük ofis kapatıldı. Kira sözleşmesi iptal edilirken tahliye durumu nedeniyle çalışanların işlerine evden devam etmesi istendi.

    2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Seattle ofisi Elon Musk’ın gelişi ile birlikte 208 çalışanını kaybetmişti. Çalışan sayısındaki azalma sonrasında da ofisin kapatılmasına karar verildi.

    Elon Musk normalde evden çalışma konusunu iptal etmiş ve hatta San Fransisco genel merkezine yatak getirmişti. Seattle çalışanları şimdilik evden çalışmaya devam edecek gibi görünüyor zira bu bölgede yeni bir çalışma alanı kiralanması mümkün değil.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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