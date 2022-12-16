Twitter, en büyük rakibi olan Mastodon'u platformdan yasakladı

En dikkat çekici Twitter alternatiflerinden biri olan Mastodon, platformda adeta engellenmiş durumda. Twitter’da artık herhangi bir Mastodon bağlantısı içeren tweetler paylaşılamıyor. Eğer Mastodon linki içeren bir tweet göndermeye çalışırsanız “potansiyel olarak zararlı” uyarısı çıkıyor.
Twitter'da Mastodon bağlantılı paylaşım yapılamıyor
Her ne kadar dış basında Mastodon’un bazı büyük sunucularının bağlantılarını paylaşmanın engellendiği belirtilse de yaptığım testlerde herhangi bir Mastodon bağlantılı bir tweet paylaşımı yapamadım. 10’dan fazla farklı bağlantı denediğim Mastodon tweet’lerinde sürekli olarak “Bu bağlantının Twitter veya iş ortaklarımız tarafından potansiyel olarak zararlı olduğu belirlendiğinden, bu isteği tamamlayamıyoruz” uyarısı bir hata bildirisiyle birlikte gösteriliyor.
Mastodon'un hesabı da askıya alındı
Perşembe günü ise Mastodon'un Twitter hesabı askıya alındı ve tam olarak nedenini bilmesek de bu yasak, hesabın Mastodon'da @ElonJet'in sayfasına bir bağlantı tweetlemesinden sonra gerçekleştiği dikkatleri çekti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...