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    Twitter, en büyük rakibi olan Mastodon'u platformdan yasakladı

    Twitter'a benzerliğiyle dikat çeken Mastodon, alternatif bir seçenek olarak kullanılıyor. Ancak görünen o ki Twitter bundan rahatsız zira Mastodon bağlantılarını engellemeye başlamış durumda.
    Oy Ver

    Twitter, Mastodon bağlantılarını engellemeye başladı Tam Boyutta Gör

    En dikkat çekici Twitter alternatiflerinden biri olan Mastodon, platformda adeta engellenmiş durumda. Twitter’da artık herhangi bir Mastodon bağlantısı içeren tweetler paylaşılamıyor. Eğer Mastodon linki içeren bir tweet göndermeye çalışırsanız “potansiyel olarak zararlı” uyarısı çıkıyor.

    Twitter'da Mastodon bağlantılı paylaşım yapılamıyor

    mastodon Tam Boyutta Gör
    Konuşma ve fikir özgürlüğünün genişletilmesi taraftarı olan Musk’ın yönettiği Twitter bir süre önce de bazı gazetecilerin hesaplarını kapatmış ve ardından da Musk’ın jetiyle ilgili paylaşım yapan Mastodon’un resmi Twitter hesabını askıya almıştı.

    Her ne kadar dış basında Mastodon’un bazı büyük sunucularının bağlantılarını paylaşmanın engellendiği belirtilse de yaptığım testlerde herhangi bir Mastodon bağlantılı bir tweet paylaşımı yapamadım. 10’dan fazla farklı bağlantı denediğim Mastodon tweet’lerinde sürekli olarak “Bu bağlantının Twitter veya iş ortaklarımız tarafından potansiyel olarak zararlı olduğu belirlendiğinden, bu isteği tamamlayamıyoruz” uyarısı bir hata bildirisiyle birlikte gösteriliyor.

    Mastodon'un hesabı da askıya alındı

    Twitter, Mastodon bağlantılarını engellemeye başladı
    Musk bir süre önce @ElonJet (Musk’ın özel jetiyle ilgili konum paylaşımları yapmakta) Twitter hesabını ve kısa süre sonra da hesabı yöneten kişinin kişisel hesabını askıya aldı. Twitter ayrıca, insanların başka bir kişinin canlı konumlarını paylaşmasını yasaklayan yeni bir politika başlattı.

    Perşembe günü ise Mastodon'un Twitter hesabı askıya alındı ​​ve tam olarak nedenini bilmesek de bu yasak, hesabın Mastodon'da @ElonJet'in sayfasına bir bağlantı tweetlemesinden sonra gerçekleştiği dikkatleri çekti.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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