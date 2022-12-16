Twitter, en büyük rakibi olan Mastodon'u platformdan yasakladı

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En dikkat çekici Twitter alternatiflerinden biri olan Mastodon, platformda adeta engellenmiş durumda. Twitter’da artık herhangi bir Mastodon bağlantısı içeren tweetler paylaşılamıyor. Eğer Mastodon linki içeren bir tweet göndermeye çalışırsanız “potansiyel olarak zararlı” uyarısı çıkıyor.

Twitter'da Mastodon bağlantılı paylaşım yapılamıyor

Tam Boyutta Gör Konuşma ve fikir özgürlüğünün genişletilmesi taraftarı olan Musk’ın yönettiği Twitter bir süre önce de bazı gazetecilerin hesaplarını kapatmış ve ardından da Musk’ın jetiyle ilgili paylaşım yapan Mastodon’un resmi Twitter hesabını askıya almıştı.

Twitter alternatifi Mastodon nedir, nasıl kayıt olunur? 1 ay önce eklendi

Her ne kadar dış basında Mastodon’un bazı büyük sunucularının bağlantılarını paylaşmanın engellendiği belirtilse de yaptığım testlerde herhangi bir Mastodon bağlantılı bir tweet paylaşımı yapamadım. 10’dan fazla farklı bağlantı denediğim Mastodon tweet’lerinde sürekli olarak “Bu bağlantının Twitter veya iş ortaklarımız tarafından potansiyel olarak zararlı olduğu belirlendiğinden, bu isteği tamamlayamıyoruz” uyarısı bir hata bildirisiyle birlikte gösteriliyor.

Mastodon'un hesabı da askıya alındı

Musk bir süre önce @ElonJet (Musk’ın özel jetiyle ilgili konum paylaşımları yapmakta) Twitter hesabını ve kısa süre sonra da hesabı yöneten kişinin kişisel hesabını askıya aldı. Twitter ayrıca, insanların başka bir kişinin canlı konumlarını paylaşmasını yasaklayan yeni bir politika başlattı.

Perşembe günü ise Mastodon'un Twitter hesabı askıya alındı ​​ve tam olarak nedenini bilmesek de bu yasak, hesabın Mastodon'da @ElonJet'in sayfasına bir bağlantı tweetlemesinden sonra gerçekleştiği dikkatleri çekti.

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