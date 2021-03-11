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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter mobil uygulamada tam boy resim gösterimine başlıyor

    Gönderilerde tek bir şekilde paylaşılan resim eğer standart görüntü oranına uyuyorsa yakın dönemde kırpılmadan verilecek. Twitter kapalı testlere başlamış durumda.
    11 Mart 2021, 16:00 (31 dk.)
    101
    16
    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter mobil uygulamada tam boy resim gösterimine başlıyor

    Twitter ilk günden bu yana hem veri tüketimini dengelemek hem de genel tasarımın çizgilerine uyması açısından ana sayfada resim gösterimini kırparak veriyor. Kullanıcının tam boy görmek için tıklamak zorunda olduğu resim gösterimi değişmek üzere.

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    Mobil tarafta tam boy resim

    Kapalı bir kullanıcı ile testlere başlayan yeni özellik mobil uygulamada resimlerin tam boy gösterimini sağlayacak. Paylaşılan tek bir resim ise ve standart görüntü oranına uyuyorsa ana sayfada kırpılmadan verilecek. Böylece kullanıcının tekrar tıklamasına gerek kalmayacak.

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    Twitter bir süre genel tecrübeye etkisini anlayabilmek için testlere devam edeceğini belirtiyor. Sonrasında tam resim özelliğinin tüm iOS ve Android kullanıcılarına dağıtılması bekleniyor.

    Bu özelliğin yanı sıra kullanıcıların 4K çözünürlükte görseller yükleyebilmesi özelliği de test ediliyor. Ayarlar-Veri Kullanımı bölümünde bu özelliğin açılabilmesi için bir seçenek sunulacak.



    https://www.engadget.com/twitter-full-size-image-preview-tests-182811509.html
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