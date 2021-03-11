Twitter mobil uygulamada tam boy resim gösterimine başlıyor

Twitter ilk günden bu yana hem veri tüketimini dengelemek hem de genel tasarımın çizgilerine uyması açısından ana sayfada resim gösterimini kırparak veriyor. Kullanıcının tam boy görmek için tıklamak zorunda olduğu resim gösterimi değişmek üzere.

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Mobil tarafta tam boy resim

Kapalı bir kullanıcı ile testlere başlayan yeni özellik mobil uygulamada resimlerin tam boy gösterimini sağlayacak. Paylaşılan tek bir resim ise ve standart görüntü oranına uyuyorsa ana sayfada kırpılmadan verilecek. Böylece kullanıcının tekrar tıklamasına gerek kalmayacak.

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Twitter bir süre genel tecrübeye etkisini anlayabilmek için testlere devam edeceğini belirtiyor. Sonrasında tam resim özelliğinin tüm iOS ve Android kullanıcılarına dağıtılması bekleniyor.

Bu özelliğin yanı sıra kullanıcıların 4K çözünürlükte görseller yükleyebilmesi özelliği de test ediliyor. Ayarlar-Veri Kullanımı bölümünde bu özelliğin açılabilmesi için bir seçenek sunulacak.

https://www.engadget.com/twitter-full-size-image-preview-tests-182811509.html

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