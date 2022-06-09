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    Twitter'a alışveriş özelliği geliyor: Product Drops özelliği test edilmeye başlandı

    Twitter, Product Drops adındaki yeni özelliği pilot denemelerine başladığını açıkladı. Product Drops özelliği sayesinde markalar ürünlerini doğrudan Twitter üzerinden pazarlayabilecek.
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    Twitter Product Drops özelliği test edilmeye başlandı
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    Son haftalarda Elon Musk’ın satın alma girişimiyle gündeme gelen Twitter, tweet düzenleme gibi radikal duyurularına bir yenisini daha ekledi. Platforma tıpkı Instagram ve Facebook’ta olduğu gibi alışveriş özelliği geliyor. Markaların kendi ürünlerini doğrudan Twitter üzerinden pazarlamasına imkan tanıyan Product Drops adındaki özelliğin pilot çalışmaları başlıyor.

    Alışveriş özelliği ile birlikte Twitter, markalar ve alışveriş severler için çok daha önemli bir hale gelecek. Markalar, müşterileriyle doğrudan etkileşime girecek ve bu etkileşimi satışa dönüştürebilecek. Kullanıcılar ise ilgisini çeken ürünlerin detaylarını Twitter üzerinden görebilecek ve dilerse satın alım sayfasına gidebilecek. Product Drops özelliğinde ödeme özelliği bulunmuyor. Satış işlemleri, markanın yönlendirdiği site üzerinden yapılacak. Markanın kendi sayfasına veya e-ticaret pazaryerlerine yönlendirme yapılabilecek.

    Product Drops özelliğinin nasıl çalıştığını gösteren ekran görüntüleri de yayınlandı. Ekran görüntülerine göre markalar indirimden önce müşterilerine indirimi hatırlatma özelliği de sunuyor. Bana hatırlat butonuna tıklayan müşterilere, indirim başladıktan sonra bildirim gidiyor.

    ABD'de test ediliyor

    Twitter bu yeni özelliği ilk olarak ABD’de test etmeye başladı. @Dior, @unionlosangeles, @Fossil x @JeffStaple ve @LEGO_Group markaları ile iş birliği yaptı. Önümüzdeki günlerde bu hesaplardan ürün paylaşımları başlayacak.

    Christian Dior Couture'un Sosyal Medya Yöneticisi Sijie Chen, yeni özellik hakkında şunları söylüyor: "Twitter, moda severlerin, markaların sunduğu en yeni ürünleri keşfetmesine olanak tanıyan bir platform. Platformdaki yeni ve heyecan verici bir girişim olan Product Drops ile Dior, ABD pazarındaki bağlantılarını hayran oldukları kreasyonlar etrafında yeni kitlelere genişletebilecek."

    Twitter'ın Ürün Müdürü Justin Hoang ise şunları söyledi: "Twitter Alışveriş ailesini genişletirken ve Product Drops gibi yeni özellikleri test ederken, önceliğimiz ticaret yapanlara alışveriş yapanlarla bulundukları yerde buluşmalarına yardımcı olan yeni araçlar sağlamak oldu. Alışveriş yapanların Twitter'da olduğunu biliyoruz, bu nedenle satıcıların etkileşim kurmak için profilde (Shop Spotlight ve Twitter Mağazaları gibi) veya zaman çizelgesinde bu yeni özelliğimiz gibi alışveriş özelliklerimizden nasıl yararlandıklarını görmekten heyecan duyuyoruz.”

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