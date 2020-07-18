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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter saldırısında 130 hesap etkilendi

    Twitter yaptığı açıklamada Çarşamba günü gerçekleşen siber saldırıda 130 civarında hesabın etkilendiğini ve küçük bir kısmından dolandırıcılık yapıldığını dile getirdi.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter saldırısında 130 hesap etkilendi

    Twitter için adeta Kara Çarşamba olarak tarihe geçen kripto dolandırıcılık saldırısında fatura belli olmaya başladı. Halen net detaylar vermeyen Twitter ele geçirilen hesaplarla ilgili bir açıklama yaptı.

    Fatura oldukça kabarık

    Hatırlanacağı üzere Bill Gates, Binance, Elon Musk, Apple, Bloomberg, Jeff Bezos gibi fenomen Twitter hesapları Çarşamba akşamı ele geçirildi ve Bitcoin dolandırıcılığına alet edildi. Kısa sürede saldırganların 117 bin dolar civarında bir para topladığı ifade ediliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor"

    Twitter saldırının olduğu saatlerden bu yana kesin bir açıklama yapabilmiş değil. Araştırmalar sürerken bir çalışanın sosyal mühendislik saldırısına uğradığını belirtiyor ancak bu saldırıda ne oldu bilinmiyor.

    Twitter bugün bir açıklama yaparak siber saldırıdan toplamda 130 hesabın etkilendiğini duyurdu. Bununla birlikte ele geçirilen ve gönderi yayınlanan hesap sayısı ise oldukça az. Bu hesabın sahipleri ile birlikte çalışan Twitter kişisel verilerin elde edilip edilmediğini de araştırıyor.

    Henüz siber saldırının detayları netleşmiş değil. Bununla birlikte saldırı öncesinde bazı hareketlilikleri tespit eden araştırmacılar saldırganların uzun süre buna hazırlandığına inanıyor. Kontrol paneline erişen saldırganlar bir yandan mesaj atmaya başlarken bir yandan da başka hesapları ele geçirmeye çalıştı.



    https://www.engadget.com/twitter-bitcoin-hack-042548279.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Shovel Knight 4 sa.
    trump ın hesabından atsaydılar iyi para gelirdi
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    sniper23 (Enes Şahinler) 4 sa.
    O kadar çabaya bence 117.000$ az. Yeni bir tane daha saldırı gelecektir.
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    tolgatelli (Tolga Telli) 6 sa.
    Gerizekalılar bizi de kendileri gibi sanıyorlar , 130 hesap etkilenince kişisel verilerin etkilenmediği anlamı mı çıkıyor,

    Yapan adamların mesajı çok, göstere göstere gövde gösterisi yaptılar,

    Biz istersek yaparız mesajı verdiler,

    Biz istersek ancak o zaman haberiniz olur mesajı verdiler ,

    Hepsinden daha önemlisi biz sizin tepe noktasındaki ekibin kişisel bilgilerine ve yönettikleri bilgisayarlarına erişebiliyoruz mesajı verdiler.

    Bize ne zenginlerin hesabından mesaj yollanmasına, zaten çoğu insan iyi ki yapmışlar diyecek , zaten zenginleri sevmiyorlar.

    Twitter herkese eşitlikten bahsedip ,sadece kendi gibi düşünen insanların haklarını korumaya devam ettiği müddetçe bu olaylar çok başına gelecek..
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