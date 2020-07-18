Twitter saldırısında 130 hesap etkilendi

Twitter için adeta Kara Çarşamba olarak tarihe geçen kripto dolandırıcılık saldırısında fatura belli olmaya başladı. Halen net detaylar vermeyen Twitter ele geçirilen hesaplarla ilgili bir açıklama yaptı.

Fatura oldukça kabarık

Hatırlanacağı üzere Bill Gates, Binance, Elon Musk, Apple, Bloomberg, Jeff Bezos gibi fenomen Twitter hesapları Çarşamba akşamı ele geçirildi ve Bitcoin dolandırıcılığına alet edildi. Kısa sürede saldırganların 117 bin dolar civarında bir para topladığı ifade ediliyor.

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Twitter saldırının olduğu saatlerden bu yana kesin bir açıklama yapabilmiş değil. Araştırmalar sürerken bir çalışanın sosyal mühendislik saldırısına uğradığını belirtiyor ancak bu saldırıda ne oldu bilinmiyor.

Twitter bugün bir açıklama yaparak siber saldırıdan toplamda 130 hesabın etkilendiğini duyurdu. Bununla birlikte ele geçirilen ve gönderi yayınlanan hesap sayısı ise oldukça az. Bu hesabın sahipleri ile birlikte çalışan Twitter kişisel verilerin elde edilip edilmediğini de araştırıyor.

Henüz siber saldırının detayları netleşmiş değil. Bununla birlikte saldırı öncesinde bazı hareketlilikleri tespit eden araştırmacılar saldırganların uzun süre buna hazırlandığına inanıyor. Kontrol paneline erişen saldırganlar bir yandan mesaj atmaya başlarken bir yandan da başka hesapları ele geçirmeye çalıştı.

https://www.engadget.com/twitter-bitcoin-hack-042548279.html

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