Twitter uygulamaları ücretli hale geliyor

Tam Boyutta Gör Twitter’ı satın almasından bu yana adeta sinekten yağ çıkararak kârlılığını arttırmaya çalışan Elon Musk’ın son icraatı ücretli üçüncü taraf uygulamalar olacak. Bir süre önce API erişim kesilen uygulamalar için yeni politika belli oldu.

Ücretli Twitter uygulamaları

Geçtiğimiz haftalarda Twitterrific gibi üçüncü taraf uygulamaların Twitter API’lerine erişim bir anda kesilmiş ve bu kararın şirket tarafından bilinçli bir şekilde alındığı ortaya çıkmıştı. Sebebi de belli oldu.

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Yeni sözleşmeler gereğince 9 Şubat tarihinden itibaren Twitter API’lerine ücretsiz erişim tamamen kaldırılıyor. API’lere erişmek isteyen firmalar ve geliştiriciler aylık olarak belirli bir ücret ödemek zorunda. Twitter muhtemelen erişim sayısına göre değişen seçenekler sunacak zira standart bir abonelik seçeneğinin yakın zamanda tanıtılacağı belirtilmiş. Yani standart veya premium şeklinde seçenekler olacak.

Bu durum Twitter uygulamalarını kullananları olumsuz etkileyecek zira hizmetin devam etmesi için ücret ödemek zorunda kalacaklar. Yoğun kullanıcısı olan ve daha sık API erişimi isteyen uygulamalar muhtemelen premium ücretlendirmeye tabi olacak. Bu durumda az kullanıcılı Twitter uygulamalarının biraz daha ucuz olacağını söylemek mümkün.

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