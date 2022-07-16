Twitter ve Elon Musk arasındaki gerilimde yeni bir dönem başlıyor. Sosyal medya platformu, Elon Musk'ı 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasında tutmak için mahkemeye başvurmuştu. Bir yargıç, 19 Temmuz'da Twitter'ın Musk'ı Eylül ayında yargılanmasını istemesiyle alakalı argümanları dinleyecek.

Twitter, Musk'ı anlaşmada tutmak istiyor

Elon Musk'ın bu ayın ilk günlerinde Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini duyurmasının ardından Twitter, satın alma anlaşmasını güvence altına almak için Delaware Chancery Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Musk, platformdaki sahte hesapların sayısının taraflarına yanlış bildirildiğini ve satın alma anlaşmasının gerçekleşmesi için şirketin ayrıntıları gizlediğini söylemişti. Buna karşılık olarak da şirket, tüm verileri paylaştıklarını ve Musk'ın mantıksız taleplerde bulunduğunu iddia etmişti.

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Twitter'ın argümanları 19 Temmuz'da 90 dakika boyunca dinlenecek ve şirketin, Eylül ayında duruşma istemesinde haklı olup olmadığına bakılacak. Süreç platformun istediği gibi ilerlerse Musk, satın alma anlaşmasıyla ilgili yargılanacak. Ortaya çıkan bilgilere göre Musk'ın ekibi ise davanın 13 Şubat 2023'e kadar yapılmamasını istiyor.

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Twitter ve Elon Musk arasındaki ilk duruşma 19 Temmuz'da olacak