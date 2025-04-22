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    Bluesky gerçek hesapları öne çıkaracak mavi tik sistemini başlattı

    Bluesky, kullanıcıların gerçek hesapları daha kolay ayırt edebilmesini sağlayacak mavi tik sistemini resmen devreye aldı. Doğrulama ilk aşamada yalnızca belirli kuruluşlar aracılığıyla verilecek.

    Bluesky gerçek hesaplar için mavi tik sistemini başlattı Tam Boyutta Gör

    Bluesky, uzun süredir beklenen mavi tik doğrulama sistemini devreye almaya başladı. Platform, bu yeni özellikle birlikte kullanıcıların güvenilir ve tanınmış hesapları daha kolay ayırt edebilmesini hedefliyor. Özellikle gazeteciler, siyasetçiler ve kamuoyunun yakından takip ettiği isimler için geliştirilen bu sistem, sahte hesapların yaydığı dezenformasyonun önüne geçmeyi amaçlıyor.

    Başlangıç aşamasında, mavi tik doğrulama süreci sadece belirli sayıda bağımsız ve güvenilir kurum üzerinden yürütülecek. Bu kurumlar, kendi ekiplerinde yer alan kişileri doğrulayarak onların platform üzerindeki güvenilirliğini artırabilecek. Örneğin bir şirketin basın sözcüsü, kurum tarafından onaylandığında mavi tik rozeti alarak resmi bilgi paylaşımı yaptığını daha açık bir şekilde gösterebilecek.

    Bluesky’nin moderasyon ekibi, doğrulanan her hesabı ayrıca gözden geçirerek sahteciliğin önüne geçmeyi planlıyor. Bu sayede mavi tik alan hesapların gerçekten ilgili kurum ya da kişilerle bağlantılı olduğu teyit edilmiş olacak. Platform şu anda bireysel başvuruları kabul etmiyor ancak yakın gelecekte kullanıcıların da bu süreç için başvuru yapabileceği bir sistemin devreye alınacağı belirtiliyor.

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