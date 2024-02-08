Tam Boyutta Gör Fortnite'ın yapımcısı Epic Games ve Disney, “geniş, açık ve eğlence evreni” olarak tanımlanan bir yapı inşa etmek üzere bir araya geliyor. Duyurunun bir parçası olarak Disney, Epic'e 1,5 milyar dolarlık hisse yatırımı yapacağını açıkladı. Disney’in bu yatırımı kulağa ilk başta bir metaverse projesi gibi gelse de şimdilik ayrıntılar oldukça az.

Fortine'a Disney evreni geliyor

Öte yandan Fortnite, giderek bir oyun olmaktan çıkarak bir platform haline evriliyor. Bu da Disney’in kendi evrenini oluşturmak için bir kapı aralıyor. Yapılan açıklamaya göre yeni kalıcı evren tüketicilere Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar ve daha fazlasından içerikler, karakterler ve hikayelerle oynamak, izlemek, alışveriş yapmak ve etkileşimde bulunmak için çok sayıda fırsat sunacak. Ek olarak kullanıcılar kendi hikayelerini ve deneyimlerini oluşturabilecek, hayranlıklarını Disney'e özgü bir şekilde ifade edebilecek ve içerikleri sevdikleri şekillerde birbirleriyle paylaşabilecekler. Tüm bunlar Unreal Engine tarafından desteklenecek.

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Disney işbirliği, Epic'in Lego ile yakın zamanda yaptığı işbirliğine çok benziyor. Epic, 2022 yılında 2 milyar dolarlık bir yatırım aldı ve bu yılın başlarında hayatta kalma oyunu Lego Fortnite'ın piyasaya sürüldü. Bu aynı zamanda Disney ve Fortnite arasındaki ilk işbirliği olmaktan çok uzak, çünkü oyunda çok sayıda Star Wars, Marvel ve diğer Disney karakterleri yer alıyor. Epic'in patronu Tim Sweeney ise şu açıklamayı yaptı: "Disney ve Fortnite topluluklarını bir araya getirecek kalıcı, açık ve birlikte çalışabilir bir ekosistem oluşturmak için tamamen yeni bir şey üzerinde işbirliği yapıyoruz."

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Disney’in dev yatırımı sonrası Fortnite'a “kalıcı evren” geliyor