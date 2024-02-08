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    Anlık Bildirim

    Disney’in dev yatırımı sonrası Fortnite'a “kalıcı evren” geliyor

    Disney, Fortnite'a bağlı 'kalıcı evren' yaratmak için kısa bir süre önce Epic'e 1,5 milyar dolar yatırım yaptı. Bu yatırımın çok yıllı bir işbirliği olduğunun altı da çiziliyor.
    Disney’in dev yatırımı sonrası Fortnite'a “kalıcı evren” geliyor Tam Boyutta Gör
    Fortnite'ın yapımcısı Epic Games ve Disney, “geniş, açık ve eğlence evreni” olarak tanımlanan bir yapı inşa etmek üzere bir araya geliyor. Duyurunun bir parçası olarak Disney, Epic'e 1,5 milyar dolarlık hisse yatırımı yapacağını açıkladı. Disney’in bu yatırımı kulağa ilk başta bir metaverse projesi gibi gelse de şimdilik ayrıntılar oldukça az.

    Fortine'a Disney evreni geliyor

    Öte yandan Fortnite, giderek bir oyun olmaktan çıkarak bir platform haline evriliyor. Bu da Disney’in kendi evrenini oluşturmak için bir kapı aralıyor. Yapılan açıklamaya göre yeni kalıcı evren tüketicilere Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar ve daha fazlasından içerikler, karakterler ve hikayelerle oynamak, izlemek, alışveriş yapmak ve etkileşimde bulunmak için çok sayıda fırsat sunacak. Ek olarak kullanıcılar kendi hikayelerini ve deneyimlerini oluşturabilecek, hayranlıklarını Disney'e özgü bir şekilde ifade edebilecek ve içerikleri sevdikleri şekillerde birbirleriyle paylaşabilecekler. Tüm bunlar Unreal Engine tarafından desteklenecek.

    Disney işbirliği, Epic'in Lego ile yakın zamanda yaptığı işbirliğine çok benziyor. Epic, 2022 yılında 2 milyar dolarlık bir yatırım aldı ve bu yılın başlarında hayatta kalma oyunu Lego Fortnite'ın piyasaya sürüldü. Bu aynı zamanda Disney ve Fortnite arasındaki ilk işbirliği olmaktan çok uzak, çünkü oyunda çok sayıda Star Wars, Marvel ve diğer Disney karakterleri yer alıyor. Epic'in patronu Tim Sweeney ise şu açıklamayı yaptı: "Disney ve Fortnite topluluklarını bir araya getirecek kalıcı, açık ve birlikte çalışabilir bir ekosistem oluşturmak için tamamen yeni bir şey üzerinde işbirliği yapıyoruz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 21 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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