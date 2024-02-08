Disney’in dev yatırımı sonrası Fortnite'a “kalıcı evren” geliyor

Fortine'a Disney evreni geliyor
Öte yandan Fortnite, giderek bir oyun olmaktan çıkarak bir platform haline evriliyor. Bu da Disney’in kendi evrenini oluşturmak için bir kapı aralıyor. Yapılan açıklamaya göre yeni kalıcı evren tüketicilere Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar ve daha fazlasından içerikler, karakterler ve hikayelerle oynamak, izlemek, alışveriş yapmak ve etkileşimde bulunmak için çok sayıda fırsat sunacak. Ek olarak kullanıcılar kendi hikayelerini ve deneyimlerini oluşturabilecek, hayranlıklarını Disney'e özgü bir şekilde ifade edebilecek ve içerikleri sevdikleri şekillerde birbirleriyle paylaşabilecekler. Tüm bunlar Unreal Engine tarafından desteklenecek.
Disney işbirliği, Epic'in Lego ile yakın zamanda yaptığı işbirliğine çok benziyor. Epic, 2022 yılında 2 milyar dolarlık bir yatırım aldı ve bu yılın başlarında hayatta kalma oyunu Lego Fortnite'ın piyasaya sürüldü. Bu aynı zamanda Disney ve Fortnite arasındaki ilk işbirliği olmaktan çok uzak, çünkü oyunda çok sayıda Star Wars, Marvel ve diğer Disney karakterleri yer alıyor. Epic'in patronu Tim Sweeney ise şu açıklamayı yaptı: "Disney ve Fortnite topluluklarını bir araya getirecek kalıcı, açık ve birlikte çalışabilir bir ekosistem oluşturmak için tamamen yeni bir şey üzerinde işbirliği yapıyoruz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.