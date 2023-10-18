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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, testlere başladı: Twitter (X), ücretli oluyor!

    Elon Musk, sosyal ağ platformunu ücretli yapıyor. X Premium aboneliği ile hesaplarını onaylatmayan kullanıcılar yıllık ücret verecek. İşte detaylar:             
    twitter x ücretli oluyor işte detaylar Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, X sosyal ağ platformu üzerinde kullanıcıların gönderi paylaşmaları ve paylaşımlarla etkileşimde bulunmaları için yeni bir program başlatıyor. Şu anda test aşamasında olan Not A Bot programı kapsamında onaylanmamış hesaplardan yıllık 1 dolar ücret alınacak. Kısaca Twitter yakın zamanda ücretli olacak.

    Yeni hesaplar için test ediliyor

    Not A Bot programı şu anda Yeni Zelanda ve Filipinler’de test ediliyor ve yalnızca yeni kullanıcılar için geçerli. Mevcut kulanıcılar -şu an için- test kapsamının dışında. Kullanıcılardan yıllık 1 dolar alınmasının amacı ise, platformu manipüle eden kişileri, spamı ve bot etkinliğini azaltmak. Musk’a göre X Premium aboneliği, bu sorunlarla mücadelede en etkili yöntem.

    Onaylanmamış hesaplara kısıtlama!

    Yeni program, platformu manipüle etmeye ve diğer X kullanıcılarının deneyimini bozmaya çalışan botlara ve spam paylaşımlara karşı savunmayı amaçlıyor. Kullanıcılardan artık telefon numaralarını doğrulamaları ve yıllık 1 dolar ödemeleri istenecek. Aksi halde kullanıcılar, paylaşım yapamayacak, gönderileri yanıtlayamayacak, gönderileri alıntılayamayacak ve yer imlerine ekleyemeyecek. Ücreti kabul etmeyen kullanıcılar, yalnızca gönderileri okuyabilecek, videoları izleyebilecek ve hesapları takip edebilecek. Bu programın şu anda yeni hesaplar için uygulandığını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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