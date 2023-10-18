Elon Musk, testlere başladı: Twitter (X), ücretli oluyor!

Yeni hesaplar için test ediliyor
Not A Bot programı şu anda Yeni Zelanda ve Filipinler’de test ediliyor ve yalnızca yeni kullanıcılar için geçerli. Mevcut kulanıcılar -şu an için- test kapsamının dışında. Kullanıcılardan yıllık 1 dolar alınmasının amacı ise, platformu manipüle eden kişileri, spamı ve bot etkinliğini azaltmak. Musk’a göre X Premium aboneliği, bu sorunlarla mücadelede en etkili yöntem.
Onaylanmamış hesaplara kısıtlama!
Yeni program, platformu manipüle etmeye ve diğer X kullanıcılarının deneyimini bozmaya çalışan botlara ve spam paylaşımlara karşı savunmayı amaçlıyor. Kullanıcılardan artık telefon numaralarını doğrulamaları ve yıllık 1 dolar ödemeleri istenecek. Aksi halde kullanıcılar, paylaşım yapamayacak, gönderileri yanıtlayamayacak, gönderileri alıntılayamayacak ve yer imlerine ekleyemeyecek. Ücreti kabul etmeyen kullanıcılar, yalnızca gönderileri okuyabilecek, videoları izleyebilecek ve hesapları takip edebilecek. Bu programın şu anda yeni hesaplar için uygulandığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.