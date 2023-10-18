Elon Musk, testlere başladı: Twitter (X), ücretli oluyor!

Tam Boyutta Gör Elon Musk, X sosyal ağ platformu üzerinde kullanıcıların gönderi paylaşmaları ve paylaşımlarla etkileşimde bulunmaları için yeni bir program başlatıyor. Şu anda test aşamasında olan Not A Bot programı kapsamında onaylanmamış hesaplardan yıllık 1 dolar ücret alınacak. Kısaca Twitter yakın zamanda ücretli olacak.

X gönderilerindeki botları yok edecek yeni özellik duyuruldu 1 hf. önce eklendi

Yeni hesaplar için test ediliyor

Not A Bot programı şu anda Yeni Zelanda ve Filipinler’de test ediliyor ve yalnızca yeni kullanıcılar için geçerli. Mevcut kulanıcılar -şu an için- test kapsamının dışında. Kullanıcılardan yıllık 1 dolar alınmasının amacı ise, platformu manipüle eden kişileri, spamı ve bot etkinliğini azaltmak. Musk’a göre X Premium aboneliği, bu sorunlarla mücadelede en etkili yöntem.

Onaylanmamış hesaplara kısıtlama!

Yeni program, platformu manipüle etmeye ve diğer X kullanıcılarının deneyimini bozmaya çalışan botlara ve spam paylaşımlara karşı savunmayı amaçlıyor. Kullanıcılardan artık telefon numaralarını doğrulamaları ve yıllık 1 dolar ödemeleri istenecek. Aksi halde kullanıcılar, paylaşım yapamayacak, gönderileri yanıtlayamayacak, gönderileri alıntılayamayacak ve yer imlerine ekleyemeyecek. Ücreti kabul etmeyen kullanıcılar, yalnızca gönderileri okuyabilecek, videoları izleyebilecek ve hesapları takip edebilecek. Bu programın şu anda yeni hesaplar için uygulandığını hatırlatalım.

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