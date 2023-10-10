X'te (Twitter), gönderiler altındaki spam paylaşımlar bitiyor: İşte yeni özellik

Tam Boyutta Gör X’te (Twitter) gönderiler altında spam paylaşımları durduracak yeni özellik duyuruldu ve ilginç olarak X Premium'a özel değil. Tüm kullanıcılar, gönderilerine yalnızca hesabı onaylanmış kişilerin yanıt vermesi için yeni bir seçeneğe sahip.

Yeni yanıt sınırlama seçeneği herkese açıldı

Elon Musk, yeni kontrol seçeneğinin spam botlara karşı çok yardımının olacağını söylüyor. Hemen her gönderi altına gelen, konuyla alakasız spam paylaşımları artık daha az göreceğiz gibi görünüyor.

Twitter, yanıtları sınırlama kontrolünü ilk olarak 2020’de uygulamaya koymuştu. Kullanıcılar yalnızca takip ettikleri hesaplar veya bahsettikleri hesaplarla diyaloğa girecek şekilde sınırlama getirebiliyordu. Ancak, o zamanlar bu ayar yalnızca gönderiden önce seçilebiliyordu. Bu özellik 2021’de gönderi paylaşıldıktan sonra da ayarlanacak şekilde değiştirildi.

Kötüye kullanılabilir

Yeni duyurulan özelliğin önemli bir dezavantajı var; yeni yanıt sınırlama özelliği yanlış bilgi yaymak için kötüye kullanılabilir. Bir hesabın yanıltıcı bilgiler içeren bir gönderi paylaşması ve sınırlamayı eklemesi durumunda doğrulanmış hesaplar yanıtlarda bunu düzeltmeyecek. Alıntı yapmak mevcut olsa da yanıtların görülme oranı daha yüksek.

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X gönderilerindeki botları yok edecek yeni özellik duyuruldu