X'te (Twitter), gönderiler altındaki spam paylaşımlar bitiyor: İşte yeni özellik

Yeni yanıt sınırlama seçeneği herkese açıldı
Elon Musk, yeni kontrol seçeneğinin spam botlara karşı çok yardımının olacağını söylüyor. Hemen her gönderi altına gelen, konuyla alakasız spam paylaşımları artık daha az göreceğiz gibi görünüyor.
Twitter, yanıtları sınırlama kontrolünü ilk olarak 2020’de uygulamaya koymuştu. Kullanıcılar yalnızca takip ettikleri hesaplar veya bahsettikleri hesaplarla diyaloğa girecek şekilde sınırlama getirebiliyordu. Ancak, o zamanlar bu ayar yalnızca gönderiden önce seçilebiliyordu. Bu özellik 2021’de gönderi paylaşıldıktan sonra da ayarlanacak şekilde değiştirildi.
Kötüye kullanılabilir
Yeni duyurulan özelliğin önemli bir dezavantajı var; yeni yanıt sınırlama özelliği yanlış bilgi yaymak için kötüye kullanılabilir. Bir hesabın yanıltıcı bilgiler içeren bir gönderi paylaşması ve sınırlamayı eklemesi durumunda doğrulanmış hesaplar yanıtlarda bunu düzeltmeyecek. Alıntı yapmak mevcut olsa da yanıtların görülme oranı daha yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.