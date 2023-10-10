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    Anlık Bildirim

    X'te (Twitter), gönderiler altındaki spam paylaşımlar bitiyor: İşte yeni özellik

    Elon Musk, X kullanıcılarını spam botlardan uzak tutacak yeni özelliği duyurdu. Sosyal medya kullanıcıları, gönderi yanıtları için yeni bir seçeneğe sahip.      
    x twitter yanıt verme yalnızca onaylanmış hesaplar Tam Boyutta Gör
    X’te (Twitter) gönderiler altında spam paylaşımları durduracak yeni özellik duyuruldu ve ilginç olarak X Premium'a özel değil. Tüm kullanıcılar, gönderilerine yalnızca hesabı onaylanmış kişilerin yanıt vermesi için yeni bir seçeneğe sahip.

    Yeni yanıt sınırlama seçeneği herkese açıldı

    Elon Musk, yeni kontrol seçeneğinin spam botlara karşı çok yardımının olacağını söylüyor. Hemen her gönderi altına gelen, konuyla alakasız spam paylaşımları artık daha az göreceğiz gibi görünüyor.

    Twitter, yanıtları sınırlama kontrolünü ilk olarak 2020’de uygulamaya koymuştu. Kullanıcılar yalnızca takip ettikleri hesaplar veya bahsettikleri hesaplarla diyaloğa girecek şekilde sınırlama getirebiliyordu. Ancak, o zamanlar bu ayar yalnızca gönderiden önce seçilebiliyordu. Bu özellik 2021’de gönderi paylaşıldıktan sonra da ayarlanacak şekilde değiştirildi.

    Kötüye kullanılabilir

    Yeni duyurulan özelliğin önemli bir dezavantajı var; yeni yanıt sınırlama özelliği yanlış bilgi yaymak için kötüye kullanılabilir. Bir hesabın yanıltıcı bilgiler içeren bir gönderi paylaşması ve sınırlamayı eklemesi durumunda doğrulanmış hesaplar yanıtlarda bunu düzeltmeyecek. Alıntı yapmak mevcut olsa da yanıtların görülme oranı daha yüksek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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