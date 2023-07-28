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    Anlık Bildirim

    Twitter'da sadece karanlık mod kullanılabilecek çünkü Elon Musk öyle istedi

    Twitter kısa bir süre önce adı dahil olmak üzere her şeyiyle “X” olarak yeniden markalandı. Öte yandan Elon Musk ise Twitter'ın yakında sadece karanlık mod sunacağını söyledi.
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    Twitter yakında sadece karanlık modda kullanılabilecek Tam Boyutta Gör
    Twitter,X olarak yeniden markalaşmaya çalışırken Elon Musk’ın platform üzerindeki değişiklikleri ve arzuları bitmiyor. Ünlü milyardere göre Twitter yakında sadece 'karanlık moda' sahip olacak. Eğer Twitter’ı aydınlık modda kullanıyorsanız, bunlar geçireceğiniz son zamanlar olabilir zira Musk, attığı bir twette "Bu platform yakında yalnızca "karanlık moda" sahip olacak. Her açıdan daha iyi." ifadelerini kullandı.

    Sadece koyu tema

    Elon Musk’ın duyurduğu bu değişiklik şimdiden tepkiler almaya başladı. Zira çoğu kişi siyah üzerine açık renkli metinlerin okunmasının daha zor olduğunu belirtti. Twitter, yeniden markalanıp X’in yeni tasarım kimliği için varsayılan olarak koyu moda geçse bile birçok kişi açık mod seçeneğinin korunmasını istiyor. Bu en doğru yol gibi olsa da işletim sistemi ayarınıza göre temanın dinamik olarak değişmesi de kabul edilebilir.

    Twitter şu anda kullanıcının bireysel tercihine göre birkaç farklı arka plan seçeneği sunuyor: açık mod, koyu mavi / gri arka plana sahip bir "loş" ayar ve tamamen siyah olan "ışıklar kapalı". Öte yandan Twitter'ın kademeli bir şekilde X olarak yeniden markalaşması devam ediyor. Platformun Android uygulaması kısa süre önce yeni isim ve logo ile değişime başladı. Muhtemelen çok geçmeden iOS uygulaması da bunu takip edecek. Bu arada Twitter, reklamverenleri geri çekmek için elinden geleni yapıyor ve markaların platformda daha fazla harcama yapmasını teşvik etmek için doğrulamayı öne sürüyor.

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