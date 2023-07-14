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    Twitter yasa dışı veri kazıma suçlaması ile dört şirkete dava açtı

    Twitter, Teksas'taki dört kuruluşa veri kazıma nedeniyle dava açarak tazminat talep etti. Elon Musk'ın şirekti yasa dışı veri kazıma faaliyetlerinin sunuculara ciddi yük bindirmesinden şikayetçi.
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    Twitter yasa dışı veri kazıma suçlamasıyla dört şirkete dava açtı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın Twitter'ı daha güvenli bir yer haline getirme mücadelesi tweet görüntüleme sınırının kaldırılmasının ardından yeni bir boyuta ulaştı. Amerika merkezli sosyal medya platformu Teksas'ta faaliyet gösteren dört şirkete "veri kazıma" suçlamasıyla dava açtı.

    Elon Musk'ın sahibi olduğu X Corp firması tarafından tarafından yapılan şikâyette, söz konusu dört kuruluşun "yasa dışı veri kazıma" faaliyetinde bulundukları belirtildi. Twitter'ın ana şirketi, ismi açıklanmayan bu dört firmadan 1 milyon doların üzerinde tazminat talep ediyor.

    Raporda, dört davalıya ait IP adreslerinden gelen otomatik kayıt taleplerinin hacminin, tek bir kişinin bir sunucuya gönderebileceğinden çok daha fazla olduğu ve bunun da Twitter'ın sunucularına ciddi şekilde yük bindirdiği ifade edildi.

    Twitter yasa dışı veri kazıma suçlamasıyla dört şirkete dava açtı Tam Boyutta Gör

    Veri kazıma nedir?

    Elon Musk'ın Twitter'a limit getirme kararı kullanıcılar arasında epeyce tartışmaya yol açtı. Mikro blog sitesi 1 Temmuz itibarıyla birkaç gün kullanıcıların görüntüleyebileceği tweet sayısını kısıtlamış ve hesabı olmayan kişilerin gönderileri görmesini yasaklamıştı.

    Şirket bunun veri kazıma faaliyetlerine karşı bir önlem olarak yapıldığını açıkladı. Veri kazıma bir web sitesinden değerli bilgileri çıkarmak anlamına geliyor. Bu işlem, web sayfalarını tarayarak istenilen bilgileri çekmek ve bu verileri analiz edip başka bir amaç için kullanmak amacıyla yapılıyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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