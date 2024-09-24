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Tam Boyutta Gör X (Twitter) artık gönderilerinizi engellediğiniz kullanıcılara görünür hale getirecek. X'in sahibi Elon Musk platformda yaptığı açıklamada, engelleme işlevinin, söz konusu hesabın herkese açık gönderilerle etkileşim kurmasını engelleyeceğini, ancak bu gönderileri görmesini engellemeyeceğini söyledi.

Şu anda, sizi engelleyen bir kişinin profilini görüntülemeye çalıştığınızda "Engellendiniz" mesajı görüntüleniyor. Fonksiyon, hesabın tüm gönderilerini engellemenin yanı sıra, yanıtlarını, medyasını, takipçilerini ve takip listelerini görmenizi de engelliyor.

Brezilya’da X geri adım attı 2 gün önce eklendi

X'teki bir kaynak, platformun bu değişikliği yapmasının nedeninin, insanların başka bir hesap kullanırken veya oturumu kapalıyken kendilerini engelleyen kullanıcıların gönderilerini zaten görebilmeleri olduğunu söylüyor.

Musk, daha önceleri engelleme düğmesinden hoşlanmadığını dile getirmiş ve özelliğin hiçbir anlamı olmadığını ve daha güçlü bir sessize alma yönteminin yerini alması gerektiğini söylemişti. Ayrıca kullanıcıların platformda doğrudan mesajlar haricinde kişileri tamamen engellemesine izin vermeyi durduracağını da söylemişti.

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X'de artık engellediğiniz hesaplar gönderilerinizi görebilecek