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    Twitter reklam gelirleri çakıldı

    Elon Musk ile birlikte yeni bir döneme başlayan Twitter yavaş yavaş büyük müşterilerini kaybetmeye başladı. Reklam gelirleri geçen yıla göre yüzde 59 düşüş yaşadı. 
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    Twitter’ı satın aldıktan sonra özellikle sansür konularında daha farklı bir politika izleyerek tepki toplayan Elon Musk, reklam verenlerin de geri adım atmasına neden olmuştu. Fatura her geçen gün kabarıyor.

    Twitter reklam gelirleri düşüşte

    Yapılan araştırmalara göre Nisan başlarından Mayıs ortalarına kadar olan 5 haftalık süreçte geçen yıl aynı döneme göre reklam gelirlerinde yüzde 59 civarında düşüş yaşandı. Önemli bir gelir kalemi olan reklamların azalması genel tabloları da etkiliyor.

    Borsadan çekildiği dönemin öncesinde Twitter’ın yıllık geliri 5 milyar dolar civarındaydı. 2023 yılı için Elon Musk’ın tahmini 3 milyar dolar civarında. Twitter’ın net değeri de 44 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi.

    Elon Musk geçtiğimiz hafta bu konuya değinerek bazı firmaların Twitter’ı iflasa sürüklemek istediğini belirtmişti. Apple, Amazon, Disney gibi platformlar ise geçen yıla göre reklam harcamalarını kısmış durumda.

    Elon Musk’ın bu konuya nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu. Para ödeyenlerin 2 saate kadar video paylaşabilmesi, yetişkin içeriklerde artış, madde kullanımı içeriklerinde artış gibi değişiklikler büyük bir kaçışa neden oldu. Twitter Blue aboneliklerinin ise beklendiği kadar gelir getirmediği ifade ediliyor.

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