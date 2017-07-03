Popüler torrent indirme programı uTorrent'e oyun mağazası eklendi. Game Store isimli mağaza kullanıcıların uTorrent üzerinden birçok platformda oyun alabilmelerini sağlıyor. Bu gelişme kulağa hoş gelse de satın alınan oyunların uTorrent'in kendisi aracılığıyla indirilememesi hayal kırıklığı yaratmış durumda.

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uTorrent, günlük onlarca milyon aktif kullanıcısıyla en çok kullanılan torrent istemcisi olmayı sürdürüyor. Program bu popülerliğine rağmen son yıllarda pek de önemli değişiklikler getirmedi. Ancak sonunda UTorrent'in ana şirketi BitTorrent Inc. sessizce en popüler yazılımına bir oyun mağazası ekledi.

Alternatif gelir modeli

Torrent istemcisine entegre edilmiş yeni Game Store, PC, Mac ve Linux için bağımsız stüdyolar tarafından geliştirilmiş indie oyunlar sunuyor. UTorrent'e bir içerik mağazası eklemek büyük bir hamle gibi görünse de herhangi bir genel duyuru yapılmadan kullanıma sunuldu. BitTorrent'den hiçbir basın bülteni, blog yazısı yok. Hatta resmi Twitter hesabında bu konunun bahsi bile geçmedi.

uTorrent mağazasında bir oyun satın aldıktan sonra, satın alma işlemini etkinleştirmek ve indirmek için Steam platformuna yönlendiriliyorsunuz. Yani oyunu uTorrent üzerinden indirme gibi bir seçeneğiniz yok. Popüler torrent istemcisinin reklamlara ek olarak hayata geçirdiği alternatif gelir modelinin işe yarayıp yaramadığını ise zaman gösterecek.

https://www.neowin.net/news/utorrent-quietly-updated-to-include-its-own-game-store