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uTorrent'e oyun mağazası eklendi

Milyonlarca aktif kullanıcıya sahip popüler torrent istemcisi uTorrent'e sessizce bir oyun mağazası eklendi. Kullanıcılar artık uTorrent üzerinden istedikleri oyunları satın alabilecekler.
1 yıl
4,2b
1
20
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Popüler torrent indirme programı uTorrent'e oyun mağazası eklendi. Game Store isimli mağaza kullanıcıların uTorrent üzerinden birçok platformda oyun alabilmelerini sağlıyor. Bu gelişme kulağa hoş gelse de satın alınan oyunların uTorrent'in kendisi aracılığıyla indirilememesi hayal kırıklığı yaratmış durumda.
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uTorrent, günlük onlarca milyon aktif kullanıcısıyla en çok kullanılan torrent istemcisi olmayı sürdürüyor. Program bu popülerliğine rağmen son yıllarda pek de önemli değişiklikler getirmedi. Ancak sonunda UTorrent'in ana şirketi BitTorrent Inc. sessizce en popüler yazılımına bir oyun mağazası ekledi.

Alternatif gelir modeli

Torrent istemcisine entegre edilmiş yeni Game Store, PC, Mac ve Linux için bağımsız stüdyolar tarafından geliştirilmiş indie oyunlar sunuyor. UTorrent'e bir içerik mağazası eklemek büyük bir hamle gibi görünse de herhangi bir genel duyuru yapılmadan kullanıma sunuldu. BitTorrent'den hiçbir basın bülteni, blog yazısı yok. Hatta resmi Twitter hesabında bu konunun bahsi bile geçmedi.
uTorrent mağazasında bir oyun satın aldıktan sonra, satın alma işlemini etkinleştirmek ve indirmek için Steam platformuna yönlendiriliyorsunuz. Yani oyunu uTorrent üzerinden indirme gibi bir seçeneğiniz yok. Popüler torrent istemcisinin reklamlara ek olarak hayata geçirdiği alternatif gelir modelinin işe yarayıp yaramadığını ise zaman gösterecek.

https://www.neowin.net/news/utorrent-quietly-updated-to-include-its-own-game-store Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Bunca yıllık korsanım böyle saçmalık görmedim...
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FxDentist 1 yıl
kerraneci kuran kursu açmış
1 Yanıt Yanıtla +41
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Taharetmusluğu 1 yıl
benim oyun mağazam zaten utorrent senelerdir??
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sniper23 1 yıl
Yalnız Utorrent kendi sitesinde korsan barındırmadığı için ve Utorrent'i "orjinal" amaçlar için kullanın diye servis ettiği için onun bir sorun yok


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TUFF GONG 1 yıl
İki tarafında gönlü olsun
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TUFF GONG 1 yıl
İki tarafında gönlü olsun
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AlicanNalbat 1 yıl
Eyyy uTorrent SEN KİMSİN YAAA !!!!
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Kerim5100 1 yıl
Torrent siteleri bunu beğendi :D
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ARTHUR. 1 yıl
Vayyy Anasını sayın seyirciler, Utorrent korsana savaş açmış
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Storm Raider 1 yıl
Merdivenaltı CD satıcıları gibi orjinal var yersen korsanı var indirirsen
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Taylor Lautnerr 1 yıl
Yıl olmuş bilmem kaç hala torrent kullananlar var.😆
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FxDentist 1 yıl
kerraneci kuran kursu açmış
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arel.gr 1 yıl FxDentist
FxDentist
kerraneci kuran kursu açmış

@FxDentist hocam bu ne demek ?
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WarSaw 1 yıl
utorrent neydi ciklet markasımıydı? yıllar evvel steame geçti zaten millet.
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Ve3k 1 yıl WarSaw
WarSaw
utorrent neydi ciklet markasımıydı? yıllar evvel steame geçti zaten millet.

yoo
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