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    Uber'den 23 Nisan'da çocuklara üçer kitap hediye

    Ülkemizde taksiler ile hizmet veren Uber, 23 Nisan'da İstanbul'da 10 bin adet kitap dağıtacak. Kitaplar tamamen ücretsiz olarak kapınıza kadar ulaşacak.             
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    Uber'den 23 Nisan'da çocuklara kitap hediye
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    1 Ocak, 14 Şubat, 29 Ekim gibi özel günlerde hediye ürün kampanyası yapan Uber şimdi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara kitap hediye ediyor. Hediye kitap kampanyası yalnızca İstanbul'da geçerli olacak.

    Uber’den yapılan duyuruya göre 23 Nisan Cumartesi saat 11.00'de uygulamaya eklenecek Uber23Nisan menüsünden talepler alınmaya başlanacak. Hediye kitap talepleri, o an kullanıcının en yakınındaki müsait olan Uber Taksi’lere yönlendirilecek ve taksiler tarafından ücretsiz olarak kapınıza kadar gelecek. Üç kitaplık dünya çocuk klasikleri setinde Can Yayınları'nın Küçük Prens, Yaman Tilki ve Küçük Kara Balık kitapları yer alıyor.

    Kampanya 10.000 kitap stoku tükenene kadar devam edecek. Uber daha önce de 1 Ocak ve 14 Şubat’ta çikolata, 29 Ekim’de Türk bayrağı hediye etmişti.

    Uber - Driver: Drive &amp; Deliver Uber - Driver: Drive &amp; Deliver Uber - Driver: Drive &amp; Deliver Uber - Driver: Drive &amp; Deliver Business Ücretsiz 267 MB

    Uber - Araç çağırın Uber - Araç çağırın Uber - Araç çağırın Uber - Araç çağırın Uber Technologies, Inc. Haritalar ve Navigasyon Ücretsiz Cihaza göre değişir

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    NewSphere 23 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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