Uber'e erişim mahkeme kararıyla engellendi

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Bir dönem Türkiye gündeminden düşmeyen sarı taksi – Uber geriliminde uzun süre sonra yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Uber’in faaliyetlerinin durdurulmasına hükmetti.

Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, internet üzerinden hizmet veren Uber’e yönelik haksız rekabet davası açmıştı. Söz konusu mahkeme bugün sonuçlandı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna hükmederek Uber’e erişimin engellenmesine karar verdi.

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2014 yılından bu yana Türkiye'de hizmet veren Uber, bundan dört ay önce 8+1 araçlar ile verdiği XL hizmetini sonlandırma kararı almıştı. Uber, o günden bu yana sarı taksi ve turkuaz taksi iş ortaklarıyla faaliyetlerine devam ediyordu. Mahkemeden çıkan bu kararla birlikte Uber'in faaliyetleri tamamen durdurulmuş oldu.

Şirket tarafından Mayıs ayında yapılan açıklamada, Uber uygulamasının Türkiye'de 4 milyondan fazla kişi tarafından indirildiği belirtilmişti. 12,000 UberXL sürücü ortağı ile 6,000 şirketin Uber sayesinde gelir elde ettiği ifade edilmişti.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mahkemeden-uberin-faaliyetlerinin-durdurulmasi-karari/1615882