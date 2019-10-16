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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uber'e erişim mahkeme kararıyla engellendi

    Uber'e açılan haksız rekabetin tespitine yönelik davada karar çıktı. Uber hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna hükmedildi ve Uber’in mobil uygulamalarına erişim engellendi.
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    Mobil Uygulamalar
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Uber'e erişim mahkeme kararıyla engellendi
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    Bir dönem Türkiye gündeminden düşmeyen sarı taksi – Uber geriliminde uzun süre sonra yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Uber’in faaliyetlerinin durdurulmasına hükmetti.

    Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, internet üzerinden hizmet veren Uber’e yönelik haksız rekabet davası açmıştı. Söz konusu mahkeme bugün sonuçlandı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna hükmederek Uber’e erişimin engellenmesine karar verdi.

    Ayrıca Bkz. "Google, Pixel 4'ü inceleme editörlerine pizza kutusunda gönderiyor"

    2014 yılından bu yana Türkiye'de hizmet veren Uber, bundan dört ay önce 8+1 araçlar ile verdiği XL hizmetini sonlandırma kararı almıştı. Uber, o günden bu yana sarı taksi ve turkuaz taksi iş ortaklarıyla faaliyetlerine devam ediyordu. Mahkemeden çıkan bu kararla birlikte Uber'in faaliyetleri tamamen durdurulmuş oldu.

    Şirket tarafından Mayıs ayında yapılan açıklamada, Uber uygulamasının Türkiye'de 4 milyondan fazla kişi tarafından indirildiği belirtilmişti. 12,000 UberXL sürücü ortağı ile 6,000 şirketin Uber sayesinde gelir elde ettiği ifade edilmişti. 



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mahkemeden-uberin-faaliyetlerinin-durdurulmasi-karari/1615882 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    deoks 2 sa. en beğenilen V4LKyR
    Daha doğrusu taksi plakası sahipleri. İktidarından muhalefetine her partide plaka zengini m.vekilleri var.
    Yanıtla +10
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    Galatas4ray 4 dk.
    Bizim halkımızda mallık kusura bakmayın.Taksiye dolmuşa 2 gün binmesek tepki göstersek böyle olmazdı emin olun.
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    esmerbuyucu 1 sa.
    Ulaşım özgürlüğü diye bir şey yok resmen...
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    SEO19 1 sa.
    zamanında taksi plakası bedavaydı !
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    YesimCirakli 1 sa.
    Peki VPN ile erişim ne durumda? Gerek soförler gerekse kullanıcılar bu şekilde kullanamazlar mı?
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    eAkman 1 sa.
    Isine gelmedi mi kada kuvvete basvur. Ne guzel!
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    V4LKyR 2 sa.
    Meğer taksicilerin ülkede yüksek yaptırım gücü varmış...
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    deoks 2 sa. V4LKyR
    Daha doğrusu taksi plakası sahipleri. İktidarından muhalefetine her partide plaka zengini m.vekilleri var.
    Yanıtla +10
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    K.chaLi 34 dk. V4LKyR
    Taksici ve dolmuşçu çetesi yüzünden yıllarca metrolar gece çalıştırılmadı. Uberi harcaması daha kolay.
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