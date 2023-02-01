Uber Taksi, Adana'da hizmet vermeye başladı

Adana’da Uber uygulaması üzerinden taksi çağırıp ödemeyi uygulama üzerinden yapabileceksiniz. Adana’nın eklenmesiyle birlikte Uber Taksi’nin hizmet verdiği şehir sayısı 5’e yükseldi. Adana, Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'de Uber uygulaması üzerinden taksi çağırılabiliyor.
70 TL yolculuk ücretsiz
Adana’da Uber Taksi ile yapılacak bir yolculukta 70 TL indirim yapılacak. Uygulamada Cüzdan sekmesindeki Promosyonlar alanına MERHABAADANA kodunu yazarak bir yolculuğunuzda alt limitsiz 70 TL indirim kampanyasından yararlanabilirsiniz.
Uber Kurye hizmeti başladı
Uber ülkemizdeki faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Uber Kurye hizmeti kullanıma sunuldu. Kullanıcılar paketlerini Uber Kurye’ye teslim ederek uygun fiyata başka bir noktaya gönderebiliyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab&hl=tr
Uber - Request a ride Travel Ücretsiz 373 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?