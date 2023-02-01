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    Uber Taksi, Adana'da hizmet vermeye başladı

    Uber'in sarı taksi çağırma hizmeti Uber Taksi, Adana'da faaliyete geçti. Adana'da sarı taksi çağırmak ve ödeme yapmak için Uber uygulaması kullanılabilecek.       
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    Uber Taksi, Adana'da hizmet vermeye başladı
    Ülkemizde sarı taksi çağırma uygulaması olarak faaliyet gösteren Uber, hizmet verdiği şehirlere bir yenisini daha ekledi. Uber Taksi, Adana’da kullanıma sunuldu.

    Adana’da Uber uygulaması üzerinden taksi çağırıp ödemeyi uygulama üzerinden yapabileceksiniz. Adana’nın eklenmesiyle birlikte Uber Taksi’nin hizmet verdiği şehir sayısı 5’e yükseldi. Adana, Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'de Uber uygulaması üzerinden taksi çağırılabiliyor.

    70 TL yolculuk ücretsiz

    Adana’da Uber Taksi ile yapılacak bir yolculukta 70 TL indirim yapılacak. Uygulamada Cüzdan sekmesindeki Promosyonlar alanına MERHABAADANA kodunu yazarak bir yolculuğunuzda alt limitsiz 70 TL indirim kampanyasından yararlanabilirsiniz.

    Uber Kurye hizmeti başladı

    Uber ülkemizdeki faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Uber Kurye hizmeti kullanıma sunuldu. Kullanıcılar paketlerini Uber Kurye’ye teslim ederek uygun fiyata başka bir noktaya gönderebiliyor.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab&hl=tr

    Uber - Request a ride Uber - Request a ride Uber - Request a ride Uber - Request a ride Travel Ücretsiz 373 MB

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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