Ubisoft üç oyunu iptal etti ve Skull and Bones bir kez daha ertelendi

Tam Boyutta Gör Ubisoft'ta işler tam olarak yolunda gitmiyor. Yayıncı, geçen yaz iptal ettiği dört oyunun ardından üç oyunu daha iptal etti. Sadece bu da değil, şirket Skull and Bones için bir erteleme daha duyurdu. Skull and Bones’u ilk olarak 2017’de görmüştük.

Yine yeni yniden ertelenen Skull and Bones

Skull and Bones ilk duyuruluşundan bu yana toplamda 6 kez ertelendi. Daha önceki bilgilerde oyunun 9 Mart’ta çıkacağını gösteriyordu. Ancak alınan karar ile bu tarih 2023-24 mali yılının başlarına yani Nisan’a ertelendi. Firmaya göre ertelemeler sayesinde oyun önemli bir biçimde geliştirildi ve beta aşamasında oyuncular bundan memnun kalacak.

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Bunun yanında Mario + Rabbids: Sparks of Hope ve Just Dance 2023, şirketin beklediği kadar iyi performans göstermedi. "Sektör, tüketici harcamalarını etkileyen kötüleşen ekonomik koşullar bağlamında mega markalara ve sonsuz canlı oyunlara doğru kaymaya devam ederken” zorluklarla karşılaştıklarını söyleyen CEO Yves Guillemot, yıl boyunca yüzde 10’luk (Tüketicilerin satın alımlarında) bir düşüş beklediklerini dile getirdi. Firma bu gelirlerin yüzde 10 artacağını düşünüyordu. Sonuç olarak, Ubisoft bu yıl için tahmini işletme gelirini yaklaşık 1 milyar dolar azalttı.

Tam Boyutta Gör Ubisoft, ileriye dönük olarak kemerini sıkıyor ve daha az oyuna odaklanacak. Şirket, iptal edilen oyunların yanı sıra yakında çıkacak olan premium ve oynaması ücretsiz oyunlarla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarında da 538 milyon dolarlık küçülmeye gitti. Ayrıca Ubisoft, hedefli bir yeniden yapılanma sürecine gireceklerini bazı varlıkların elden çıkarılacağını söylerken iki yıl içinde 215 milyon dolar üzerinde bir maliyet azaltımı hedefliyor.

Skull and Bones’un yanında belki de Ubisoft'un bu yıl için elindeki en büyük oyun Assassin's Creed Mirage olacak. Avatar: Frontiers of Pandora'nın da Mart 2024'ün sonuna kadar gelmesi planlanıyor. Duyurulmamış "büyük bir oyun" da dahil olmak üzere, diğer duyurulmamış premium oyunlar önümüzdeki mali yıl için yolda.

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Ubisoft üç oyunu iptal etti ve Skull and Bones yine ertelendi