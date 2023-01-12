Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ubisoft üç oyunu iptal etti ve Skull and Bones bir kez daha ertelendi

    Görünen o ki Ubisoft, finansal anlamda pek de içinde bulunmak istemediği bir dönemden geçiyor. Maliyetler nedeniyle firma duyurulmamış üç oyunu daha iptal ederken Skull and Bones yine ertelendi.
    Oy Ver
    Ubisoft üç oyunu iptal etti ve Skull and Bones yine ertelendi Tam Boyutta Gör
    Ubisoft'ta işler tam olarak yolunda gitmiyor. Yayıncı, geçen yaz iptal ettiği dört oyunun ardından üç oyunu daha iptal etti. Sadece bu da değil, şirket Skull and Bones için bir erteleme daha duyurdu. Skull and Bones’u ilk olarak 2017’de görmüştük.

    Yine yeni yniden ertelenen Skull and Bones

    Skull and Bones ilk duyuruluşundan bu yana toplamda 6 kez ertelendi. Daha önceki bilgilerde oyunun 9 Mart’ta çıkacağını gösteriyordu. Ancak alınan karar ile bu tarih 2023-24 mali yılının başlarına yani Nisan’a ertelendi. Firmaya göre ertelemeler sayesinde oyun önemli bir biçimde geliştirildi ve beta aşamasında oyuncular bundan memnun kalacak.

    Bunun yanında Mario + Rabbids: Sparks of Hope ve Just Dance 2023, şirketin beklediği kadar iyi performans göstermedi. "Sektör, tüketici harcamalarını etkileyen kötüleşen ekonomik koşullar bağlamında mega markalara ve sonsuz canlı oyunlara doğru kaymaya devam ederken” zorluklarla karşılaştıklarını söyleyen CEO Yves Guillemot, yıl boyunca yüzde 10’luk (Tüketicilerin satın alımlarında) bir düşüş beklediklerini dile getirdi. Firma bu gelirlerin yüzde 10 artacağını düşünüyordu. Sonuç olarak, Ubisoft bu yıl için tahmini işletme gelirini yaklaşık 1 milyar dolar azalttı.

    Ubisoft üç oyunu iptal etti ve Skull and Bones yine ertelendi Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, ileriye dönük olarak kemerini sıkıyor ve daha az oyuna odaklanacak. Şirket, iptal edilen oyunların yanı sıra yakında çıkacak olan premium ve oynaması ücretsiz oyunlarla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarında da 538 milyon dolarlık küçülmeye gitti. Ayrıca Ubisoft, hedefli bir yeniden yapılanma sürecine gireceklerini bazı varlıkların elden çıkarılacağını söylerken iki yıl içinde 215 milyon dolar üzerinde bir maliyet azaltımı hedefliyor.

    Skull and Bones’un yanında belki de Ubisoft'un bu yıl için elindeki en büyük oyun Assassin's Creed Mirage olacak. Avatar: Frontiers of Pandora'nın da Mart 2024'ün sonuna kadar gelmesi planlanıyor. Duyurulmamış "büyük bir oyun" da dahil olmak üzere, diğer duyurulmamış premium oyunlar önümüzdeki mali yıl için yolda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    A
    alihanakman 2 saat önce

    mavi niye yok ki

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız