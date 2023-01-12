Ubisoft üç oyunu iptal etti ve Skull and Bones bir kez daha ertelendi

Yine yeni yniden ertelenen Skull and Bones
Skull and Bones ilk duyuruluşundan bu yana toplamda 6 kez ertelendi. Daha önceki bilgilerde oyunun 9 Mart’ta çıkacağını gösteriyordu. Ancak alınan karar ile bu tarih 2023-24 mali yılının başlarına yani Nisan’a ertelendi. Firmaya göre ertelemeler sayesinde oyun önemli bir biçimde geliştirildi ve beta aşamasında oyuncular bundan memnun kalacak.
Bunun yanında Mario + Rabbids: Sparks of Hope ve Just Dance 2023, şirketin beklediği kadar iyi performans göstermedi. "Sektör, tüketici harcamalarını etkileyen kötüleşen ekonomik koşullar bağlamında mega markalara ve sonsuz canlı oyunlara doğru kaymaya devam ederken” zorluklarla karşılaştıklarını söyleyen CEO Yves Guillemot, yıl boyunca yüzde 10’luk (Tüketicilerin satın alımlarında) bir düşüş beklediklerini dile getirdi. Firma bu gelirlerin yüzde 10 artacağını düşünüyordu. Sonuç olarak, Ubisoft bu yıl için tahmini işletme gelirini yaklaşık 1 milyar dolar azalttı.
Skull and Bones’un yanında belki de Ubisoft'un bu yıl için elindeki en büyük oyun Assassin's Creed Mirage olacak. Avatar: Frontiers of Pandora'nın da Mart 2024'ün sonuna kadar gelmesi planlanıyor. Duyurulmamış "büyük bir oyun" da dahil olmak üzere, diğer duyurulmamış premium oyunlar önümüzdeki mali yıl için yolda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mavi niye yok ki
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..