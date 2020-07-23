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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ubisoft, 2020 yılında piyasaya süreceği PS5 ve Xbox Series X oyunlarının fiyatına zam yapmayacak

    Yeni nesil konsollarla birlikte gündeme gelen "oyuna zam" haberleri, en azından 2020 yılı için Ubisoft'tan destek görmedi. Şirket, bu yılki oyunları 60 dolar etiketiyle piyasaya sürecek.
    5 sa.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Ubisoft, 2020 yılında piyasaya süreceği PS5 ve Xbox Series X oyunlarının fiyatına zam yapmayacak
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    Yeni nesil oyun konsollarının piyasaya çıkışıyla birlikte geliştiricilerin oyun fiyatlarına zam yapabileceği haberleri bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Artan maliyetler ve uzun bir süredir güncellenmeyen oyun fiyatlarını gerekçe gösteren geliştiriciler, fiyat artışı yönünde sinyaller vermekte.

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    Geliştirici 2K, bu konudaki söylentileri bir adım öteye taşıyarak NBA 2K21’in PlayStation 4/Xbox One sürümlerinin 60 dolardan, PlayStation 5/Xbox Series X sürümlerinin ise 70 dolardan piyasaya sürüleceğini duyurdu.

    Ubisoft, 2020 yılında piyasaya süreceği PS5 ve Xbox Series X oyunlarının fiyatına zam yapmayacak
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    Oyun dünyası, geliştiricilerin yapacağı zamları konuşurken Fransa merkezli Ubisoft’tan bir karşı hamle geldi. Şirket, 2020 yılı içinde çıkacak Assassin’s Creed Valhalla ve Watch Dogs Legion gibi yapımların da içinde olduğu oyunların fiyatında bir değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

    “Yeni nesil konsollar için yayınlanacak yapımlarda da mevcut nesil fiyatlarını göreceksiniz” şeklindeki açıklamadan en azından bu yıl çıkış yapacak oyunların 60 dolar etiketiyle piyasaya sürüleceği anlaşılsa da 2021 yılı için fiyat konusunun ne olacağı henüz belli değil.

    Jason Schreier’ın önümüzdeki yıl fiyatlandırması ile ilgili sorularını cevapsız bırakan Ubisoft’ın açıklaması, “Biz, Noel dönemi oyunlarına odaklanıyoruz. Söz konusu yapımları 60 dolardan piyasaya sürmeye karar verdik” şeklinde olmuş.

    Şirketin gelecek dönem planlarının ne şekilde gerçekleşeceği ise henüz belli değil. Ancak hâlihazırda her iki nesil konsolda da çalışacak oyunlar çıkaran Ubisoft ve diğerlerinin fiyatları bir süre daha artırmaması mantıklı duruyor. Bu durum yeni nesil konsollara özel veya bunlar için daha çok uğraşılmış oyunlar piyasada ağırlık kazanmaya başlayana kadar devam edebilir.



    https://www.theverge.com/2020/7/22/21334338/ubisoft-next-gen-game-prices-ps5-xbox-series-x-stay-the-same Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    xYaKuBux (Yakup Çelik) 3 sa. en beğenilen
    Aynı oyunu yapıp duruyorlar . Zam neden yapsınlar ki . Primalde çiçek topla , far cry 6 da mafyaya çiçek toplat
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mugetsuga 1 sa.
    Zaten birbirinin aynısı oyunlar yapıyosun neyin tribindesin Ubisoft
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    Yanfo (Yavuz ) 2 sa.
    Her sene DLC kalitesinde aynı mekaniklere sahip oyunları, ana oyun parasına iteliyorlar. Bir de 70$ fiyat mı isteyecekler?

    Yazık!
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    Zaten çıkardığı oyunlar hep bug dolu. 60 dolar bile fazla. 1 yıla kalmaz 10 liraya satar.
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    xYaKuBux (Yakup Çelik) 3 sa. en beğenilen
    Aynı oyunu yapıp duruyorlar . Zam neden yapsınlar ki . Primalde çiçek topla , far cry 6 da mafyaya çiçek toplat
    Yanıtla +5
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    kaan0101 (Kaan Yıldırım) 3 sa.
    Hep 50 liralık alıyomcu yokmu
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    wither 4 sa.
    Sadece iki oyun için diyorlar , 2021 ve sonrası için geçmiş olsun , 70 $ standart olacak anlaşılan.Duyan da Ubisoft güzellik yaptı sanacak.
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    blackleads007 4 sa.
    bu haber türk oyuncularını ilgilendirmemektir....türkiye'de her türlü zam yapılacaktır. bilginize sunulur. teşekkürler
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    cebrail.bsrn (cebrail başaran) 4 sa.
    Zaten biz kendi kendimize yapıyoruz...
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    onurfredy (onur kuru) 4 sa.
    Ubisoft kral
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