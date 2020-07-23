Ubisoft, 2020 yılında piyasaya süreceği PS5 ve Xbox Series X oyunlarının fiyatına zam yapmayacak

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Yeni nesil oyun konsollarının piyasaya çıkışıyla birlikte geliştiricilerin oyun fiyatlarına zam yapabileceği haberleri bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Artan maliyetler ve uzun bir süredir güncellenmeyen oyun fiyatlarını gerekçe gösteren geliştiriciler, fiyat artışı yönünde sinyaller vermekte.

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Geliştirici 2K, bu konudaki söylentileri bir adım öteye taşıyarak NBA 2K21’in PlayStation 4/Xbox One sürümlerinin 60 dolardan, PlayStation 5/Xbox Series X sürümlerinin ise 70 dolardan piyasaya sürüleceğini duyurdu.

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Oyun dünyası, geliştiricilerin yapacağı zamları konuşurken Fransa merkezli Ubisoft’tan bir karşı hamle geldi. Şirket, 2020 yılı içinde çıkacak Assassin’s Creed Valhalla ve Watch Dogs Legion gibi yapımların da içinde olduğu oyunların fiyatında bir değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

“Yeni nesil konsollar için yayınlanacak yapımlarda da mevcut nesil fiyatlarını göreceksiniz” şeklindeki açıklamadan en azından bu yıl çıkış yapacak oyunların 60 dolar etiketiyle piyasaya sürüleceği anlaşılsa da 2021 yılı için fiyat konusunun ne olacağı henüz belli değil.

Jason Schreier’ın önümüzdeki yıl fiyatlandırması ile ilgili sorularını cevapsız bırakan Ubisoft’ın açıklaması, “Biz, Noel dönemi oyunlarına odaklanıyoruz. Söz konusu yapımları 60 dolardan piyasaya sürmeye karar verdik” şeklinde olmuş.

Şirketin gelecek dönem planlarının ne şekilde gerçekleşeceği ise henüz belli değil. Ancak hâlihazırda her iki nesil konsolda da çalışacak oyunlar çıkaran Ubisoft ve diğerlerinin fiyatları bir süre daha artırmaması mantıklı duruyor. Bu durum yeni nesil konsollara özel veya bunlar için daha çok uğraşılmış oyunlar piyasada ağırlık kazanmaya başlayana kadar devam edebilir.

https://www.theverge.com/2020/7/22/21334338/ubisoft-next-gen-game-prices-ps5-xbox-series-x-stay-the-same

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