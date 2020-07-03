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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesilde oyun fiyatları artıyor: 70 dolarlık AAA oyun dönemi geliyor

    Sektörden gelen bilgilere göre AAA oyun yayıncıları, oyun fiyatlarını 60 dolardan 70 dolara yükseltmeye hazırlanıyor.
    6 gün
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni nesilde oyun fiyatları artıyor: 70 dolarlık AAA oyun dönemi geliyor
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    Yeni nesil oyun konsollarıyla birlikte oyun fiyatlarına büyük bir zam gelecek gibi görünüyor. Oyun sektörünün önemli araştırma firmalarından olan IDG Consulting, AAA oyun yapımcılarının oyun fiyatlarını 60 dolardan 70 dolara çekmeyi düşündüğünü açıkladı.

    Oyun fiyatlarının artabileceği konusunda geçtiğimiz hafta bazı söylentiler duymaya başlamıştık. Dün (2 Temmuz) ise 2K tarafından ilginç bir hamle geldi. 2K, NBA 2K21 oyununun PlayStation 4/Xbox One için 60 dolar, PlayStation 5/Xbox Series X içinse 70 dolara çıkış yapacağını duyurdu. Oyunun 'yeni nesil versiyonu' 10 dolar fazla fiyattan satılacak.

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    Ayrıca Bkz. "Eski PlayStation başkanı: AAA oyunlar kısalmalı, ya da fiyatları artmalı"

    "Oyun fiyatları 15 yıldır aynı, maliyetler ise %300 arttı"

    2K'nın bu hamlesi biraz konuşulmaya başlanınca tabi sektörün diğer devlerinden de yavaş yavaş sesler yükselmeye başladı. GamesIndustry.biz'e konuşan IDG Consulting,"Oyun fiyatları en son 2005/2006 yılında, Xbox 360 ve PS3'ün piyasaya sürülmesiyle 50 dolardan 60 dolara çıkmıştı. Geride bıraktığımız 15 yılda ise fiyatlar sabit kaldı, ancak geliştirme maliyetleri %200-%300 oranında artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

    Yeni nesilde oyun fiyatları artıyor: 70 dolarlık AAA oyun dönemi geliyor
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    IDG Consulting ayrıca oyun sektörünü diğer eğlence sektörleriyle de karşılaştırmış. Sinema sektöründe bilet fiyatlarının son 15 yılda %39 arttığı, Netflix abonelik fiyatının %100 arttığı, kablo TV paketlerinin ise %105 arttığı belirtiliyor. Buna karşın oyun fiyatlarındaki beklenen 10 dolarlık artışın ise sadece %17 gibi oldukça düşük bir seviyede kaldığı söyleniyor. Geliştirme maliyetlerinin artışına oranla çok makul bir zam olarak değerlendirilmiş.

    IDG Consulting son olarak,"IDG olarak sektördeki tüm önemli yayıncı şirketlerle çalışıyoruz. Bize gelen bilgiler, 2K haricinde diğer yayıncıların da yukarıdaki nedenlerden dolayı bazı serileri için fiyatları artırmayı düşündüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

    IDG Consulting'in karşılaştırmaları elbette ABD için geçerli. Türkiye'de bildiğiniz gibi zaten oyun fiyatları yıllardır neredeyse artık her ay artar oldu. AAA oyunlarda beklenen 10 dolarlık zam belki ABD sınırlarında çok büyük bir zam olarak görülmeyebilir, ancak bunun bize yansıması yine muhtemelen en az 100 TL gibi bir değer olacak. Yani 600-700 TL'lik oyunlar da yakında geliyor gibi.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-07-02-idg-other-publishers-are-considering-raising-game-prices-for-ps5-and-xbox-series-x Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Arisaka 6 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Yapımcılar maliyetlerden şikayetçi bende birbirinin kopyası leş oyunlardan ne yapacaz şimdi? RDR2, GOW gibi baş yapıtlar 60$ dan çıkmış kalkmış kıytırık NBA oyununa 70$ fiyat çekiyorlar. Önce RDR ve GOW seviyesinde kaliteli oyun yapmayı öğrensinler sonra fiyat artışını konuşuruz.
    Yapımcılar maliyetlerden şikayetçi bende birbirinin kopyası leş oyunlardan ne yapacaz şimdi? RDR2, GOW gibi baş yapıtlar 60$ dan çıkmış kalkmış kıytırık NBA oyu...
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    Yanıtla +35
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    Mugetsuga 6 gün
    Maliyetler %300 artmış. Bak sen hadi canım?

    Peki oyuncu sayısı yüzde kaç artmış? Oyun içi ödemeler ne durumda mesela?

    Adamlar işlerine geldiği yönden bakarak maliyet arttırıyoruz diyor
    Maliyetler %300 artmış. Bak sen hadi canım? Peki oyuncu sayısı yüzde kaç artmış? Oyun içi ödemeler ne durumda mesela? Adamlar işlerine geldiği y...
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    Yanıtla +21
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    fotifoti (foti ) 6 gün
    saçmalık . Almayız olur biter
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    SilentHunterHD 6 gün fotifoti
    alamayız ki abi 700tl bir oyuna verilir mi allah aşkına
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    Yorumlar (33) Yorum Yaz Forumda Gör
    legend4u (erdal çoban) 4 gün
    Fifayi hersene 55-60 euro arasinda aliyorum,fiyat normal.
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    vedkum 5 gün
    Almam abi almam.Parasi olan alacak biz oynanış videosunu izlemekle yetinecez yine.
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    FlyingUnderpants 5 gün
    Eskiden 1,000 liraya telefon alırdık, şimdi oyun ala(maya)cağız.
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    joven 5 gün
    Aslında fiyattan ziyada çıkan oyunlar bir çoğu değil 60$ yarı fiyatına bile değmez
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    joven 5 gün
    Her yeni nesilde 10$ artarak üzerine koyuyor artık baba harçlığıyla konsol alma devri kapanmıştı oyun alma devride kapandı gençler mobile oyunlara devam.
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    çağrı yılmaz 6 gün yeni yorumcu
    yaw biz ztn makinayı alaman bir halk'ız üstüne üstlük bir oyuna 70 dolar verirsek işimiz var haa
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 6 gün
    Ps5 de inşallah kardeşlik sistemi oluyordur. Ne güzel eski oynamadığımız oyunları komik rakamlara alabiliyorduk. Ne yapalım 2-3 sene bekleriz 700 liralık oyunun 20-30 tl seviyesine gelmesini
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    redoracle (yıldırım coolboy) 6 gün
    Neyse en azından artık pc mi konsol mu diye bir soru dahi sorulmayacaktır,bir ikilem daha tarihin tozlu sayfalarına gömülecek.
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    DH Misafiri 6 gün
    Konsollar daha düşük grafik kaliteli oyunları yıllarca pc ile aynı paradan verdiler, biraz ortalama üstüne geçecekken zam yaptık diyorlar.. bu iddianın pc tarafında zaten karşılığı yok. Ayrıca ölçek ekonomisi olarak bakılırsa pazar büyüdüğünden karlarda ciddi oranda arttı. Oyuncuları daha fazla yolmaya çalışmayın..
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    III I II III I I (mehmet ) 6 gün
    Bu iş böyle gitmez. En güzeli xbox one game plus gibi bir uygulama yapılıp kira ücreti vermek en güzeli. Ama bu sisteme hem pc hem konsol dahil edilip, bütün yeni, eski oyunları dahil etmek gerekir. Aylık ortalama 10 dolar veya 50 tl gibi bir seçenek sunulsa eminim herkes kaçak oynayan dahil herkes katılır. Ben bile oyun oynayan bir adam gelilken xbox ın aylık 6 tl gibi bir kampanyası vardı ona katılıp 2-3 oyun oynadım.
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