Yeni nesilde oyun fiyatları artıyor: 70 dolarlık AAA oyun dönemi geliyor

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Yeni nesil oyun konsollarıyla birlikte oyun fiyatlarına büyük bir zam gelecek gibi görünüyor. Oyun sektörünün önemli araştırma firmalarından olan IDG Consulting, AAA oyun yapımcılarının oyun fiyatlarını 60 dolardan 70 dolara çekmeyi düşündüğünü açıkladı.

Oyun fiyatlarının artabileceği konusunda geçtiğimiz hafta bazı söylentiler duymaya başlamıştık. Dün (2 Temmuz) ise 2K tarafından ilginç bir hamle geldi. 2K, NBA 2K21 oyununun PlayStation 4/Xbox One için 60 dolar, PlayStation 5/Xbox Series X içinse 70 dolara çıkış yapacağını duyurdu. Oyunun 'yeni nesil versiyonu' 10 dolar fazla fiyattan satılacak.

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"Oyun fiyatları 15 yıldır aynı, maliyetler ise %300 arttı"

2K'nın bu hamlesi biraz konuşulmaya başlanınca tabi sektörün diğer devlerinden de yavaş yavaş sesler yükselmeye başladı. GamesIndustry.biz'e konuşan IDG Consulting,"Oyun fiyatları en son 2005/2006 yılında, Xbox 360 ve PS3'ün piyasaya sürülmesiyle 50 dolardan 60 dolara çıkmıştı. Geride bıraktığımız 15 yılda ise fiyatlar sabit kaldı, ancak geliştirme maliyetleri %200-%300 oranında artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

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IDG Consulting ayrıca oyun sektörünü diğer eğlence sektörleriyle de karşılaştırmış. Sinema sektöründe bilet fiyatlarının son 15 yılda %39 arttığı, Netflix abonelik fiyatının %100 arttığı, kablo TV paketlerinin ise %105 arttığı belirtiliyor. Buna karşın oyun fiyatlarındaki beklenen 10 dolarlık artışın ise sadece %17 gibi oldukça düşük bir seviyede kaldığı söyleniyor. Geliştirme maliyetlerinin artışına oranla çok makul bir zam olarak değerlendirilmiş.

IDG Consulting son olarak,"IDG olarak sektördeki tüm önemli yayıncı şirketlerle çalışıyoruz. Bize gelen bilgiler, 2K haricinde diğer yayıncıların da yukarıdaki nedenlerden dolayı bazı serileri için fiyatları artırmayı düşündüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

IDG Consulting'in karşılaştırmaları elbette ABD için geçerli. Türkiye'de bildiğiniz gibi zaten oyun fiyatları yıllardır neredeyse artık her ay artar oldu. AAA oyunlarda beklenen 10 dolarlık zam belki ABD sınırlarında çok büyük bir zam olarak görülmeyebilir, ancak bunun bize yansıması yine muhtemelen en az 100 TL gibi bir değer olacak. Yani 600-700 TL'lik oyunlar da yakında geliyor gibi.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-07-02-idg-other-publishers-are-considering-raising-game-prices-for-ps5-and-xbox-series-x

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