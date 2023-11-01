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    Xbox Game Pass'e 10 yeni oyun ekleniyor! Kasım 2023

    Xbox Game Pass abonelerine Kasım ayında sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Microsoft, Kasım ayında 10 oyunu daha Game Pass kütüphanesine ekliyor. İşte detaylar
    Xbox Game Pass'e 10 yeni oyun ekleniyor! Kasım 2023 Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Abonelik sistemine, 10 yeni oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Kasım ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar...

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

    Microsoft tarafından paylaşılan listeye göre, Kasım ayının ortasına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 10 yeni oyun yer alıyor. Bunlar arasından Headbangers: Rhythm Royale, Jusant ve Wartales halihazırda erişime açılırken, 2 Kasım'da Thirsty Suitors, 6 Kasım'da Football Manager 2024, 9 Kasım'da Dungeons 4, Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His NameWild Hearts, 13 ve 14 Kasım'da ise Spirittea ve Coral Island oyuncularla buluşacak.

    Ayrıca platforma eklenecek oyunların bunlarla sınırlı olmadığını belirtelim. Kasım ortasında listenin tekrar güncellenmesi bekleniyor. İşte game pass'e eklenecek oyunlar ve platformları:

    • Headbangers: Rhythm Royale: Erişime açıldı (Bulut Konsol PC)
    • Jusant: Erişime açıldı (Bulut Konsol PC)
    • Wartales: Erişime açıldı (Bulut Konsol PC)
    • Thirsty Suitors 2: 2 Kasım (Bulut Konsol PC)
    • Football Manager 2024: 6 Kasım (Bulut Konsol PC)
    • Dungeons 4: 9 Kasım (Bulut Konsol PC)
    • Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: 9 Kasım (Bulut Konsol PC)
    • Wild Hearts: 9 Kasım (Bulut Konsol PC)
    • Spirittea: 13 Kasım (Bulut Konsol PC)
    • Coral Island: 14 Kasım (Bulut ve Xbox Series X|S)

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Age of Empires II: Definitive Edition – The Mountain Royals: Şimdi mevcut

    • EA Sports WRC: EA Play Early Access Trial: Şimdi mevcut

    Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

    • Fallout 76: 5th Birthday Bundle

    Xbox Game Pass'ten ayrılan oyunlar

    Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Kasım itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:

    • Coffee Talk: (Bulut Konsol PC)
    • Exapunks: (PC)
    • Ghost Song: (Bulut Konsol PC)
    • Gungrave G.O.R.E: (Bulut Konsol PC)
    • Football Manager 2023: (PC)
    • Football Manager 2023 Konsol: (Bulut Konsol PC)
    • Lapin: (Bulut Konsol PC)
    • Townscaper: (Bulut Konsol PC))
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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