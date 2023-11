Xbox Game Pass'e 10 yeni oyun ekleniyor! Kasım 2023

Tam Boyutta Gör Microsoft, Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Abonelik sistemine, 10 yeni oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Kasım ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

Microsoft tarafından paylaşılan listeye göre, Kasım ayının ortasına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 10 yeni oyun yer alıyor. Bunlar arasından Headbangers: Rhythm Royale, Jusant ve Wartales halihazırda erişime açılırken, 2 Kasım'da Thirsty Suitors, 6 Kasım'da Football Manager 2024, 9 Kasım'da Dungeons 4, Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Wild Hearts, 13 ve 14 Kasım'da ise Spirittea ve Coral Island oyuncularla buluşacak.

Ayrıca platforma eklenecek oyunların bunlarla sınırlı olmadığını belirtelim. Kasım ortasında listenin tekrar güncellenmesi bekleniyor. İşte game pass'e eklenecek oyunlar ve platformları:

Headbangers: Rhythm Royale: Erişime açıldı (Bulut Konsol PC)

Erişime açıldı (Bulut Konsol PC) Jusant: Erişime açıldı (Bulut Konsol PC)

Erişime açıldı (Bulut Konsol PC) Wartales: Erişime açıldı (Bulut Konsol PC)

Erişime açıldı (Bulut Konsol PC) Thirsty Suitors 2: 2 Kasım (Bulut Konsol PC)

2 Kasım (Bulut Konsol PC) Football Manager 2024: 6 Kasım (Bulut Konsol PC)

6 Kasım (Bulut Konsol PC) Dungeons 4: 9 Kasım (Bulut Konsol PC)

9 Kasım (Bulut Konsol PC) Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: 9 Kasım (Bulut Konsol PC)

9 Kasım (Bulut Konsol PC) Wild Hearts: 9 Kasım (Bulut Konsol PC)

9 Kasım (Bulut Konsol PC) Spirittea: 13 Kasım (Bulut Konsol PC)

13 Kasım (Bulut Konsol PC) Coral Island: 14 Kasım (Bulut ve Xbox Series X|S)

DLC / Oyun Güncellemeleri

Age of Empires II: Definitive Edition – The Mountain Royals: Şimdi mevcut

EA Sports WRC: EA Play Early Access Trial: Şimdi mevcut

Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

Fallout 76: 5th Birthday Bundle

Xbox Game Pass'ten ayrılan oyunlar

Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Kasım itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:

Coffee Talk : (Bulut Konsol PC)

: (Bulut Konsol PC) Exapunks: (PC)

(PC) Ghost Song: (Bulut Konsol PC)

(Bulut Konsol PC) Gungrave G.O.R.E: (Bulut Konsol PC)

(Bulut Konsol PC) Football Manager 2023: (PC)

(PC) Football Manager 2023 Konsol: (Bulut Konsol PC)

(Bulut Konsol PC) Lapin: (Bulut Konsol PC)

(Bulut Konsol PC) Townscaper: (Bulut Konsol PC))

