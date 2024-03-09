Ubisoft’un Watch Dogs serisi beyaz perdeye uyarlanıyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük oyun firmalarından olan Ubisoft, birçok yapımını beyaz perdeye uyarlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Assassin’s Creed Netflix serisi ve Skulls & Bones serisinin ardından firma, Watch Dogs filmi için de çalışmalara başladı.

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Watch Dogs’un filmi için çalışmalar başladı

Ubisoft, Watch Dogs’un filmini yaklaşık on yıl önce duyurmuştu. Bahsi geçen yapım Zombieland filminin senaristleri tarafından yazılacaktı ve ilk oyunun hikayesini sinemaya uyarlayacaktı ancak ilerleyen yıllarda bu proje sessiz sedasız terk edilmişti. Deadline’ın haberine göre Ubisoft, Watch Dogs filmi üzerinde tekrar çalışmaya başlamış.

Tam Boyutta Gör Watch Dogs’un yeni filmi Bohemian Rhapsody, Assassin’s Creed ve The Northman yapımları ile bilinen New Regency Pictures ve Ubisoft Film & Television tarafından geliştirilecek. Film, Watch Dogs evreninde görmediğimiz bir karakterin hikayesini gösterecek ve filmin başrolünü Sophie Wilde üstlenecek. Yeni filmi Hostile, Meamder ve The Deep Dark yapımlarıyla bilinen Mathieu Turi yönetecek. Turi, aynı zamanda A Plague Tale: Innocence’ın TV adaptasyonu üzerinde de çalışıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Assassin’s Creed serisini beyaz perdeye taşıyan Ubisoft, gelecek yıllarda televizyon ve sinema adaptasyonlarına daha çok yatırım yapacak. Firmanın önümüzdeki yıllarda Assassin’s Creed Netflix serisini ve Driver filmini yayınlaması bekleniyor.



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Watch Dogs beyaz perdeye uyarlanıyor