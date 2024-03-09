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    Anlık Bildirim

    Ubisoft’un Watch Dogs serisi beyaz perdeye uyarlanıyor

    Ubisoft’un ünlü oyun serisi Watch Dogs, beyaz perdeye uyarlanıyor. Deadline tarafından ortaya atılan İddialara göre firma, Watch Dogs evreninde geçecek bir film için çalışmalara başlamış.
    Watch Dogs Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük oyun firmalarından olan Ubisoft, birçok yapımını beyaz perdeye uyarlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Assassin’s Creed Netflix serisi ve Skulls & Bones serisinin ardından firma, Watch Dogs filmi için de çalışmalara başladı.

    Watch Dogs’un filmi için çalışmalar başladı

    Ubisoft, Watch Dogs’un filmini yaklaşık on yıl önce duyurmuştu. Bahsi geçen yapım Zombieland filminin senaristleri tarafından yazılacaktı ve ilk oyunun hikayesini sinemaya uyarlayacaktı ancak ilerleyen yıllarda bu proje sessiz sedasız terk edilmişti. Deadline’ın haberine göre Ubisoft, Watch Dogs filmi üzerinde tekrar çalışmaya başlamış.

    Watch Dogs Tam Boyutta Gör
    Watch Dogs’un yeni filmi Bohemian Rhapsody, Assassin’s Creed ve The Northman yapımları ile bilinen New Regency Pictures ve Ubisoft Film & Television tarafından geliştirilecek. Film, Watch Dogs evreninde görmediğimiz bir karakterin hikayesini gösterecek ve filmin başrolünü Sophie Wilde üstlenecek. Yeni filmi Hostile, Meamder ve The Deep Dark yapımlarıyla bilinen Mathieu Turi yönetecek. Turi, aynı zamanda A Plague Tale: Innocence’ın TV adaptasyonu üzerinde de çalışıyor. 

    Geçtiğimiz yıllarda Assassin’s Creed serisini beyaz perdeye taşıyan Ubisoft, gelecek yıllarda televizyon ve sinema adaptasyonlarına daha çok yatırım yapacak. Firmanın önümüzdeki yıllarda Assassin’s Creed Netflix serisini ve Driver filmini yayınlaması bekleniyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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