Watch Dogs filminin çekimleri tamamlandı

Watch Dogs’un çekimleri tamamlandı
Ubisoft, Watch Dogs’un filmini aslında yaklaşık on yıl önce duyurmuştu. İlk oyunun hikayesini sinemaya uyarlayacak olan yapım, ilerleyen yıllarda sessiz sedasız terk edilmişti ancak Ubisoft, geçtiğimiz aylarda bir sürpriz yaparak Watch Dogs filmini tekrar duyurmuştu. Oyun serisi ile aynı evrende geçecek bu yapımın çekimleri, geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Ubisoft, şimdi de yapımın çekimlerinin tamamlandığını X platformu üzerinden duyurdu.
Oyun dünyasında seriden beklediğini bulamayan Ubisoft, geçtiğimiz aylarda Watch Dogs’un sinema uyarlaması için New Regency ile anlaşmıştı. 3 Temmuz’da çekimleri başlayan filmin çekimleri tamamlandı. Oyunlarda görmediğimiz bir hikâyeyi anlatacak olan yapımda “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” filminin yıldızı Tom Blyth ve “Talk to Me” filminin yıldızı Sophie Wilde ana karakterleri canlandıracak. Ayrıca Markella Kavenagh’ın da filmde önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Hacker teması ve teknoloji odaklı distopik gelecek fikriyle oyun dünyasında dikkatleri üzerine çeken seri, bakalım sinema dünyasında da benzer bir ilgi görebilecek mi? Christie LeBlanc ve Victoria Bata tarafından senaryosu yazılan Watch Dogs filminin vizyon tarihi henüz bilinmiyor.
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.