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    Watch Dogs filminin çekimleri tamamlandı

    Ubisoft’un başarılı oyun serisi Watch Dogs, beyaz perdeye uyarlanıyor. Geçtiğimiz aylarda çekimleri başlayan yeni video oyun uyarlamasının çekimleri kısa sürede tamamlandı.
    Watch Dogs oyunundan bir görüntü Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Assassin’s Creed serisini beyaz perdeye taşıyan Ubisoft, bu yapımda beklediği başarıyı bulamasa da başka bir uyarlama için de daha çalışmalara başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda çekimleri başlayan Watch Dogs filminden sürpriz bir güncelleme geldi.

    Watch Dogs’un çekimleri tamamlandı

    Ubisoft, Watch Dogs’un filmini aslında yaklaşık on yıl önce duyurmuştu. İlk oyunun hikayesini sinemaya uyarlayacak olan yapım, ilerleyen yıllarda sessiz sedasız terk edilmişti ancak Ubisoft, geçtiğimiz aylarda bir sürpriz yaparak Watch Dogs filmini tekrar duyurmuştu. Oyun serisi ile aynı evrende geçecek bu yapımın çekimleri, geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Ubisoft, şimdi de yapımın çekimlerinin tamamlandığını X platformu üzerinden duyurdu.

    Oyun dünyasında seriden beklediğini bulamayan Ubisoft, geçtiğimiz aylarda Watch Dogs’un sinema uyarlaması için New Regency ile anlaşmıştı. 3 Temmuz’da çekimleri başlayan filmin çekimleri tamamlandı. Oyunlarda görmediğimiz bir hikâyeyi anlatacak olan yapımda “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” filminin yıldızı Tom Blyth ve “Talk to Me” filminin yıldızı Sophie Wilde ana karakterleri canlandıracak. Ayrıca Markella Kavenagh’ın da filmde önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Hacker teması ve teknoloji odaklı distopik gelecek fikriyle oyun dünyasında dikkatleri üzerine çeken seri, bakalım sinema dünyasında da benzer bir ilgi görebilecek mi? Christie LeBlanc ve Victoria Bata tarafından senaryosu yazılan Watch Dogs filminin vizyon tarihi henüz bilinmiyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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