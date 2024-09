Watch Dogs filminin çekimleri tamamlandı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Assassin’s Creed serisini beyaz perdeye taşıyan Ubisoft, bu yapımda beklediği başarıyı bulamasa da başka bir uyarlama için de daha çalışmalara başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda çekimleri başlayan Watch Dogs filminden sürpriz bir güncelleme geldi.

Watch Dogs’un çekimleri tamamlandı

Ubisoft, Watch Dogs’un filmini aslında yaklaşık on yıl önce duyurmuştu. İlk oyunun hikayesini sinemaya uyarlayacak olan yapım, ilerleyen yıllarda sessiz sedasız terk edilmişti ancak Ubisoft, geçtiğimiz aylarda bir sürpriz yaparak Watch Dogs filmini tekrar duyurmuştu. Oyun serisi ile aynı evrende geçecek bu yapımın çekimleri, geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Ubisoft, şimdi de yapımın çekimlerinin tamamlandığını X platformu üzerinden duyurdu.

Oyun dünyasında seriden beklediğini bulamayan Ubisoft, geçtiğimiz aylarda Watch Dogs’un sinema uyarlaması için New Regency ile anlaşmıştı. 3 Temmuz’da çekimleri başlayan filmin çekimleri tamamlandı. Oyunlarda görmediğimiz bir hikâyeyi anlatacak olan yapımda “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” filminin yıldızı Tom Blyth ve “Talk to Me” filminin yıldızı Sophie Wilde ana karakterleri canlandıracak. Ayrıca Markella Kavenagh’ın da filmde önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Hacker teması ve teknoloji odaklı distopik gelecek fikriyle oyun dünyasında dikkatleri üzerine çeken seri, bakalım sinema dünyasında da benzer bir ilgi görebilecek mi? Christie LeBlanc ve Victoria Bata tarafından senaryosu yazılan Watch Dogs filminin vizyon tarihi henüz bilinmiyor.



