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    Ubisoft, oyunlardaki hikayeleri yazmak için yapay zeka kullanacağını duyurdu

    Ubisoft, senaristlerine yardımcı olmak için geliştirdiğini iddia ettiği yeni bir yapay zeka aracı tanıttı. Ubisoft Ghostwriter olarak adlandırılan araç senaryo ve diyalog yazımında kullanılacak.
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    Ubisoft Ghostwriter nedir Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın (AI) oyunlara girmesi an meselesiydi ve çok kısa bir süre önce Ubisoft, yaptığı açıklamada bu doğrultuda somut bir adımını attı. Assassin's Creed, Far Cry ve Ghost Recon serilerinden bildiğimiz Ubisoft, geliştirdiği bir AI aracı ile oyunlarda diyalog oluşturmayı “kolaylaştıracak” ve böylece senaristlere yardımcı olacak.

    Diyaloglarda kullanılacak

    Ubisoft Ghostwriter olarak adlandırılan bu AI aracı, firmanın araştırma ve geliştirme kolu olan Ubisoft La Forge tarafından oluşturuldu. Ubisoft, en azından şimdilik, sadece NPC’lerin diyaloglarında bu aracı kullanacağını söylüyor. Ghostwriter, sıfırdan bir diyalog oluşturmayacak ve Ubisoft’a göre bir diyalog parçası üzerinde varyasyonlar üreterek daha gerçekçi NPC etkileşimleri oluşturmak için senaristlerle birlikte çalışacak. Ubisoft’un bu ifadelerinden geliştirilen aracın aslında bir “yapay zeka” olmadığını ve bir “derin öğrenme” aracı olduğu anlaşılıyor.

    Ubisoft Ghostwriter
    Ubisoft, Ghostwriter tanıtım videosunda "Ghostwriter, tekrar eden bir görevi daha hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olmak için yazar ekipleriyle el ele oluşturuldu ve onlara oyunların anlatısı, karakterleri ve ara sahneleri üzerinde çalışmak için daha fazla zaman ve özgürlük sağladı" diyor. Dolayısıyla Ubisoft’un asıl amacının senaristlere zaman kazandırmak olduğunu söyleyebiliriz. Böylece oyunlarda bulunan yüzlerce NPC'nin diyaloglarına daha az zaman ayrılacak, ana hikaye ve görevlerine daha fazla odaklanılacak.

    Endüstri çalışanları Ghostwriter’a uzak

    Aracın ne kadar efektif olduğunu muhtemelen ilerleyen dönemlerde göreceğiz fakat bazı senaristler şimdiden bu tip araçlara karşı. Sony Santa Monica yazarı Alanah Pearce, “Bir yazar olarak, yapay zeka tarafından üretilen senaryoları/diyalogları düzenlemek zorunda olmak, sadece kendi geçici satırlarımı yazmaktan çok daha fazla zaman alıyor. AAA stüdyolarının bunun gibi araçlar yapmak için harcadıkları bütçeyi daha fazla yazar işe almak için kullanmalarını tercih ederim.” ifadelerini kullandı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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