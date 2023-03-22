Ubisoft, oyunlardaki hikayeleri yazmak için yapay zeka kullanacağını duyurdu

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın (AI) oyunlara girmesi an meselesiydi ve çok kısa bir süre önce Ubisoft, yaptığı açıklamada bu doğrultuda somut bir adımını attı. Assassin's Creed, Far Cry ve Ghost Recon serilerinden bildiğimiz Ubisoft, geliştirdiği bir AI aracı ile oyunlarda diyalog oluşturmayı “kolaylaştıracak” ve böylece senaristlere yardımcı olacak.

Diyaloglarda kullanılacak

Ubisoft Ghostwriter olarak adlandırılan bu AI aracı, firmanın araştırma ve geliştirme kolu olan Ubisoft La Forge tarafından oluşturuldu. Ubisoft, en azından şimdilik, sadece NPC’lerin diyaloglarında bu aracı kullanacağını söylüyor. Ghostwriter, sıfırdan bir diyalog oluşturmayacak ve Ubisoft’a göre bir diyalog parçası üzerinde varyasyonlar üreterek daha gerçekçi NPC etkileşimleri oluşturmak için senaristlerle birlikte çalışacak. Ubisoft’un bu ifadelerinden geliştirilen aracın aslında bir “yapay zeka” olmadığını ve bir “derin öğrenme” aracı olduğu anlaşılıyor.

Ubisoft, Ghostwriter tanıtım videosunda "Ghostwriter, tekrar eden bir görevi daha hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olmak için yazar ekipleriyle el ele oluşturuldu ve onlara oyunların anlatısı, karakterleri ve ara sahneleri üzerinde çalışmak için daha fazla zaman ve özgürlük sağladı" diyor. Dolayısıyla Ubisoft’un asıl amacının senaristlere zaman kazandırmak olduğunu söyleyebiliriz. Böylece oyunlarda bulunan yüzlerce NPC'nin diyaloglarına daha az zaman ayrılacak, ana hikaye ve görevlerine daha fazla odaklanılacak.

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Endüstri çalışanları Ghostwriter’a uzak

Aracın ne kadar efektif olduğunu muhtemelen ilerleyen dönemlerde göreceğiz fakat bazı senaristler şimdiden bu tip araçlara karşı. Sony Santa Monica yazarı Alanah Pearce, “Bir yazar olarak, yapay zeka tarafından üretilen senaryoları/diyalogları düzenlemek zorunda olmak, sadece kendi geçici satırlarımı yazmaktan çok daha fazla zaman alıyor. AAA stüdyolarının bunun gibi araçlar yapmak için harcadıkları bütçeyi daha fazla yazar işe almak için kullanmalarını tercih ederim.” ifadelerini kullandı.

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Ubisoft, oyunlardaki hikayeleri yazmak için yapay zeka kullanacak