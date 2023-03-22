Ubisoft, oyunlardaki hikayeleri yazmak için yapay zeka kullanacağını duyurdu

Diyaloglarda kullanılacak
Ubisoft Ghostwriter olarak adlandırılan bu AI aracı, firmanın araştırma ve geliştirme kolu olan Ubisoft La Forge tarafından oluşturuldu. Ubisoft, en azından şimdilik, sadece NPC’lerin diyaloglarında bu aracı kullanacağını söylüyor. Ghostwriter, sıfırdan bir diyalog oluşturmayacak ve Ubisoft’a göre bir diyalog parçası üzerinde varyasyonlar üreterek daha gerçekçi NPC etkileşimleri oluşturmak için senaristlerle birlikte çalışacak. Ubisoft’un bu ifadelerinden geliştirilen aracın aslında bir “yapay zeka” olmadığını ve bir “derin öğrenme” aracı olduğu anlaşılıyor.
Endüstri çalışanları Ghostwriter’a uzak
Aracın ne kadar efektif olduğunu muhtemelen ilerleyen dönemlerde göreceğiz fakat bazı senaristler şimdiden bu tip araçlara karşı. Sony Santa Monica yazarı Alanah Pearce, “Bir yazar olarak, yapay zeka tarafından üretilen senaryoları/diyalogları düzenlemek zorunda olmak, sadece kendi geçici satırlarımı yazmaktan çok daha fazla zaman alıyor. AAA stüdyolarının bunun gibi araçlar yapmak için harcadıkları bütçeyi daha fazla yazar işe almak için kullanmalarını tercih ederim.” ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)