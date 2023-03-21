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    Minecraft modları, çoğu AAA oyundan daha fazla indiriliyor

    Mojang Studios ve Xbox Game Studios’un başarılı oyunlarından Minecraft, modlarıyla öne çıkıyor. Popüler Minecraft modu Betweenlands, indirme sayısıyla çoğu AAA oyununu geride bıraktı.
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    minecraft modları aaa oyunlardan fazla indiriliyor Tam Boyutta Gör
    Minecraft: Java Edition için geliştirilen Betweenlands modu, 20 milyondan fazla kez indirildi. Modun geliştiricileri, sosyal medya platformu üzerinden kutlama mesajı paylaştı.

    20 milyon indirmeyi geçti

    Minecraft, PC, mobil, konsol, tüm platformlarda büyük başarı elde etti. Yaratıcı, aktif, hareketli bir topluluğa sahip olmasıyla popülerliliği artan sandbox oyunu, AAA oyunlardan bile fazla indirme sayısına ulaşan modlarıyla dikkat çekiyor. The Betweenlands de bunlardan biri. Yeni moblar, biyomlar, bloklar, eşyalar, mekanikler, etkinlikler ve fazlasını içeren mod, Minecraft: Java Edition için yapılmış ve 2016 yılından bu yana oyuncuların favorisi.

    En popüler Minecraft modu değil!

    The Betweenlands, 20 milyondan fazla indirilme sayısına ulaştı ancak bu, oyunu en büyük Minecraft modu yapmıyor. Betweenlands’den çok daha fazla indirilen düzinelerce Minecraft modu var. Şimdiye kadar en çok indirilen Minecraft modu ise; 200 milyon indirmeyi geçen Just Enough Items (JEI).

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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