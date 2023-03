Tam Boyutta Gör Minecraft: Java Edition için geliştirilen Betweenlands modu, 20 milyondan fazla kez indirildi. Modun geliştiricileri, sosyal medya platformu üzerinden kutlama mesajı paylaştı.

20 milyon indirmeyi geçti

Minecraft, PC, mobil, konsol, tüm platformlarda büyük başarı elde etti. Yaratıcı, aktif, hareketli bir topluluğa sahip olmasıyla popülerliliği artan sandbox oyunu, AAA oyunlardan bile fazla indirme sayısına ulaşan modlarıyla dikkat çekiyor. The Betweenlands de bunlardan biri. Yeni moblar, biyomlar, bloklar, eşyalar, mekanikler, etkinlikler ve fazlasını içeren mod, Minecraft: Java Edition için yapılmış ve 2016 yılından bu yana oyuncuların favorisi.

En popüler Minecraft modu değil!

The Betweenlands, 20 milyondan fazla indirilme sayısına ulaştı ancak bu, oyunu en büyük Minecraft modu yapmıyor. Betweenlands’den çok daha fazla indirilen düzinelerce Minecraft modu var. Şimdiye kadar en çok indirilen Minecraft modu ise; 200 milyon indirmeyi geçen Just Enough Items (JEI).

Minecraft modları, çoğu AAA oyundan daha fazla indiriliyor