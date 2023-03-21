Minecraft modları, çoğu AAA oyundan daha fazla indiriliyor

20 milyon indirmeyi geçti
Minecraft, PC, mobil, konsol, tüm platformlarda büyük başarı elde etti. Yaratıcı, aktif, hareketli bir topluluğa sahip olmasıyla popülerliliği artan sandbox oyunu, AAA oyunlardan bile fazla indirme sayısına ulaşan modlarıyla dikkat çekiyor. The Betweenlands de bunlardan biri. Yeni moblar, biyomlar, bloklar, eşyalar, mekanikler, etkinlikler ve fazlasını içeren mod, Minecraft: Java Edition için yapılmış ve 2016 yılından bu yana oyuncuların favorisi.
En popüler Minecraft modu değil!
The Betweenlands, 20 milyondan fazla indirilme sayısına ulaştı ancak bu, oyunu en büyük Minecraft modu yapmıyor. Betweenlands’den çok daha fazla indirilen düzinelerce Minecraft modu var. Şimdiye kadar en çok indirilen Minecraft modu ise; 200 milyon indirmeyi geçen Just Enough Items (JEI).Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)