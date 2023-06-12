Tam Boyutta Gör Günümüzde GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming başta olmak üzere bulut tabanlı oyun servisleri, oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Bu noktada her iki platformun da oyun kütüphanesini sürekli olarak genişlettiğini görüyoruz. Şimdi de Microsoft, popüler PC Game Pass hizmetinin çok yakında GeForce NOW'a geleceğini açıkladı. İşte detaylar

Game Pass, GeForce Now'a geliyor

Microsoft, PC Game Pass oyunlarını Nvidia GeForce NOW hizmetine dahill olacağını doğruladı. Los Angeles'ta düzenlenen özel bir Xbox medya brifinginde Xbox içerik oluşturucu deneyimi başkanı Sarah Bond, "PC Game Pass kütüphanenizi NVIDIA GeForce NOW tarafından desteklenen tüm cihazlarda oynayabileceksiniz." dedi.

Bildiğiniz üzere GeForce NOW hizmeti, Android box, tabletler ve akıllı telefonlardan PC, Mac, Chromebook'lar ve TV'lere kadar birçok platforma destek sunuyor. Bu noktada Microsoft ve Nivida iş birliği, PC Game Pass abonelerinin GeForce Now üzerinden oyunlara ulaşmasına olanak tanıyacak. Ayrıca GeForce Now'a sahip kullanıcılar, aylık 30 TL'lik bir ücret karşılığında desteklenen birçok oyuna ulaşabilecek.

Günümüzde Game Pass PC, 411'den fazla oyuna destek sunuyor. Ancak yeni iş birliği kapsamında yalnızca 'belirli' oyunların GeForce Now'a ekleneceğini belirtelim. Duyuruya göre GeForce NOW'un PC Game Pass desteği bu yılın sonuna kadar açılacak, ancak kesin lansman tarihi veya desteklenen oyunlar henüz açıklanmadı.

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Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 190 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 450, 855 ve 1668 TL.

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Oyunculara müjde! Game Pass hizmeti, GeForce Now'a geliyor