Ubisoft, suistimal iddialarının ardından AC Valhalla’nın yaratıcı direktörünün işine son verdi

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Dünyanın en büyük oyun stüdyolarından olan Fransa merkezli Ubisoft, bir süredir çalışanların işyerinde maruz kaldıkları kötü muamele ve taciz skandalının gölgesinde sancılı günler geçiriyor. Üst düzey yöneticilerin bazılarının istifası veya işten çıkarılmasıyla devam eden süreçte bu kez Assassin’s Creed Valhalla’nın yaratıcı direktörü görevini yürüten Ashraf İsmail’in işine son verildi.

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Haziran ayı içinde Assasin’s Creed hayranı bir kadın oyuncu tarafından İsmail’e Twitter üzerinden bir suçlama yöneltilmişti. Suçlamayı yönelten kadın, İsmail’in kendisiyle ilişki yaşamak için medeni haliyle ilgili yalan söylediğini iddia etmişti. Bunun üzerine Assassin’s Creed Valhalla’daki görevinden ayrılan İsmail, bir açıklamada bulunmuş ve söz konusu olaydan dolayı zarar gören herkesten özür dilediğini ifade etmişti.

Kendisine yöneltilen suçlamalar aydınlatılana kadar bir Ubisoft çalışanı olarak görevine devam eden Ashraf İsmail’in durumu içinde bulunduğumuz hafta belli oldu. Özel bir şirket tarafından yürütülen inceleme sonucu İsmail’e yöneltilen suçlamaların doğru olduğu tespit edildi ve yönetmen şirketten kovuldu.

Ubisoft yetkilileri, soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada “Yürütülen soruşturma neticesinde Ashraf İsmail’in iş akdine son verilmiştir. İsmail, artık bir Ubisoft çalışanı değildir.” İfadelerini kullandı. Ashraf İsmail’in Ubisoft Montreal çatısı altında 11 yıl çalıştığı ve 2013 yılında piyasaya çıkan Assassin’s Creed Black Flag ile 2017’de yayınlanan Assassin’s Creed Origins oyunlarını yönettiği belirtiliyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-14/ubisoft-fires-assassin-s-creed-director-after-misconduct-claims

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