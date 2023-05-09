GTA 6 haritası sızdırıldı: GTA 5’e göre iki kat daha büyük!

GTA 6 haritası iki kat daha büyük olabilir
Öte yandan eğer sızan harita gerçekse akıllara tek bir soru geliyor: Ne kadar dolu ve canlı? Bir açık dünya oyunu için en önemli detay, dünyanın ne kadar zengin ve yaşayan bir yapıda olmasıdır. Rockstar, bu alandaki başarısını özellikle Red Dead Redemption 2 ile güçlü bir şekilde kanıtlamıştı. Halen bu oyunda yeni detaylar keşfedilmeye devam ediyor. Rockstar, RDR 2’deki deneyimi GTA 6 haritasına taşıyabilirse büyük bir başarıya daha imza atabilir. Bununla birlikte GTA 6 hakkındaki bilgilerin çoğu iddia statüsünde kalmaya devam ediyor. Son gelen bilgiler oyunun 2024 yılında tanıtılacağını belirtiyor. Daha yakın tarihli bir rapora göre ise GTA 6’nın 17 Mayıs’ta düzenlenecek yatırımcı çağrısı sırasında resmi olarak duyurulacağı belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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