GTA 6 haritası sızdırıldı: GTA 5’e göre iki kat daha büyük!

Tam Boyutta Gör On yıl önce çıkan GTA 5 halen oynanmaya ve satılmaya devam ediyor. Rockstar Games için adeta bir para basma makinesine dönen GTA V, artık zamanını çoktan doldurmuş durumda. Öte yandan stüdyonun halihazırda GTA 6 üzerinde de çalıştığı biliniyor. Kısa bir süre önce yapılan bir sızıntıya göre GTA 6’nın haritası önceki oyundan çok daha büyük ve dolu olacak.

GTA 6 haritası iki kat daha büyük olabilir

Tam Boyutta Gör Twitter'da GTAVI_Trailer Countdown adlı popüler bir sızıntı kaynağına göre GTA 6 haritası, GTA 5’e göre neredeyse iki kat daha büyük olacak. Vice City’yi de içinde barındıran bu dev haritada şehir merkezinin çok daha büyük olduğu görülüyor. Sahil şeridinin boyutu da dikkat çekerken ana şehir merkezinin dışında üç tane daha yerleşim alanı olduğu görülüyor. Elbette bu harita Rockstar tarafından resmi olarak doğrulanmış değil, bu nedenle bunun sadece bir iddia olduğunu unutmamak gerek.

Xbox patronundan Activision Blizzard açıklaması 1 gün önce eklendi

Öte yandan eğer sızan harita gerçekse akıllara tek bir soru geliyor: Ne kadar dolu ve canlı? Bir açık dünya oyunu için en önemli detay, dünyanın ne kadar zengin ve yaşayan bir yapıda olmasıdır. Rockstar, bu alandaki başarısını özellikle Red Dead Redemption 2 ile güçlü bir şekilde kanıtlamıştı. Halen bu oyunda yeni detaylar keşfedilmeye devam ediyor. Rockstar, RDR 2’deki deneyimi GTA 6 haritasına taşıyabilirse büyük bir başarıya daha imza atabilir. Bununla birlikte GTA 6 hakkındaki bilgilerin çoğu iddia statüsünde kalmaya devam ediyor. Son gelen bilgiler oyunun 2024 yılında tanıtılacağını belirtiyor. Daha yakın tarihli bir rapora göre ise GTA 6’nın 17 Mayıs’ta düzenlenecek yatırımcı çağrısı sırasında resmi olarak duyurulacağı belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA 5’ten iki kat büyük olan GTA 6 haritası sızdırıldı!