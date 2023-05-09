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    GTA 6 haritası sızdırıldı: GTA 5’e göre iki kat daha büyük!

    Rockstar Games'in geliştirmeye devam ettiği GTA 6 hakkında bomba gibi bir iddia gündeme düştü. Belirtilenlere göre devasa büyüklükteki GTA 6 haritası sızdırılmış olabilir.
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    GTA 5’ten iki kat büyük olan GTA 6 haritası sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    On yıl önce çıkan GTA 5 halen oynanmaya ve satılmaya devam ediyor. Rockstar Games için adeta bir para basma makinesine dönen GTA V, artık zamanını çoktan doldurmuş durumda. Öte yandan stüdyonun halihazırda GTA 6 üzerinde de çalıştığı biliniyor. Kısa bir süre önce yapılan bir sızıntıya göre GTA 6’nın haritası önceki oyundan çok daha büyük ve dolu olacak.

    GTA 6 haritası iki kat daha büyük olabilir

    GTA 5’ten iki kat büyük olan GTA 6 haritası sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Twitter'da GTAVI_Trailer Countdown adlı popüler bir sızıntı kaynağına göre GTA 6 haritası, GTA 5’e göre neredeyse iki kat daha büyük olacak. Vice City’yi de içinde barındıran bu dev haritada şehir merkezinin çok daha büyük olduğu görülüyor. Sahil şeridinin boyutu da dikkat çekerken ana şehir merkezinin dışında üç tane daha yerleşim alanı olduğu görülüyor. Elbette bu harita Rockstar tarafından resmi olarak doğrulanmış değil, bu nedenle bunun sadece bir iddia olduğunu unutmamak gerek.

    Öte yandan eğer sızan harita gerçekse akıllara tek bir soru geliyor: Ne kadar dolu ve canlı? Bir açık dünya oyunu için en önemli detay, dünyanın ne kadar zengin ve yaşayan bir yapıda olmasıdır. Rockstar, bu alandaki başarısını özellikle Red Dead Redemption 2 ile güçlü bir şekilde kanıtlamıştı. Halen bu oyunda yeni detaylar keşfedilmeye devam ediyor. Rockstar, RDR 2’deki deneyimi GTA 6 haritasına taşıyabilirse büyük bir başarıya daha imza atabilir. Bununla birlikte GTA 6 hakkındaki bilgilerin çoğu iddia statüsünde kalmaya devam ediyor. Son gelen bilgiler oyunun 2024 yılında tanıtılacağını belirtiyor. Daha yakın tarihli bir rapora göre ise GTA 6’nın 17 Mayıs’ta düzenlenecek yatırımcı çağrısı sırasında resmi olarak duyurulacağı belirtiyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    douradoluxurcars 3 saat önce

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    D
    DH Misafiri 3 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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    rockstar games, gta 6 ve
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