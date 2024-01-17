Ubisoft’tan oyunculara: “Oyunlara sahip olmamayı kabullenmelisiniz”

“Oyunlara sahip olmamayı kabullenmelisiniz”
Oyunlarda abonelik hizmetleri kesinlikle tartışmalı bir konu ve görünüşe göre tüm AAA yayıncılar kendi versiyonlarını oluşturmaya çalışıyor ve hatta oluşturmuş durumda. Abonelik hizmetleri fikri hoşunuza gitsin ya da gitmesin, birçok yayıncı Microsoft'un Game Pass ya da Ubisoft'un Ubisoft+ gibi kendi abonelik hizmetlerinin popülaritesinde büyük bir artış gördüğü için bu hizmetler kalıcı olmaya devam edecek.
[bkzdh=1731209
Ubisoft Abonelikler Direktörü Philippe Tremblay, GamesIndustry.biz'e verdiği röportajda ise gelecek hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tremblay, Ubisoft+ gibi abonelik hizmetlerinin yaygınlaşması için oyuncuların, oyunlara sahip olmama konusunda daha rahat olmaları gerektiğini söyledi.
Tremblay, abonelik hizmetlerinden hoşlanmayan kişilerin kullandığı temel bir noktaya atıfta bulunuyor; sahiplik. Tremblay sözlerine devam ederek, tüketicilerin Netflix ve Spotify gibi abonelik hizmetleri sayesinde CD veya DVD'leri fiziksel olarak toplamaktan uzaklaştığını, ancak oyun endüstrisinin yukarıda bahsedilen iki geçişten biraz daha yavaş hareket ettiğini söylüyor.
"Kiralama dönemi"
Esasında benzer bir durum Netflix gibi yayın platformları için de geçerli. Buradaki platformlarda bulunan içerikler önceden size duyurulmadan dahi platformdan çıkartılabilir. Aynı prensip, abonelik hizmetlerine özel oyunlar için de geçerli olabilir ki bu konu şu anda abonelik hizmetlerine karşı çıkanlar tarafından tartışılıyor. En basit haliyle bunu "kiralama dönemi" olarak özetleyebiliriz.
Sahiplik ve abonelik hizmetleri sorununa basit bir cevap yok ve Take-Two CEO'su Strauss Zelnick gibi bazı endüstri figürleri abonelik hizmetlerinin hiçbir zaman bireysel oyun satın alımını geçemeyeceğine inanıyor. Grand Theft Auto IV'ün tüm zamanların en büyük oyun lansmanı olacağı düşünüldüğünde Zelnick için bunu söylemek kolay olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.