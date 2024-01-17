Ubisoft’tan oyunculara: “Oyunlara sahip olmamayı kabullenmelisiniz”

Tam Boyutta Gör Ubisoft, kısa bir süre önce aylık abonelik hizmeti Ubisoft+ için yepyeni bir duyuruda bulundu. Ubisoft+ artık tek çatı altında, iki farklı abonelik katmanına sahip olacak: Ubisoft+ Premium ve Ubisoft+ Classics. Bununla birlikte oyunlarda abonelik hizmetleri oldukça tartışmalı bir konu olmaya da devam ediyor. Ancak, Ubisoft yöneticisi Philippe Tremblay buna bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

“Oyunlara sahip olmamayı kabullenmelisiniz”

Oyunlarda abonelik hizmetleri kesinlikle tartışmalı bir konu ve görünüşe göre tüm AAA yayıncılar kendi versiyonlarını oluşturmaya çalışıyor ve hatta oluşturmuş durumda. Abonelik hizmetleri fikri hoşunuza gitsin ya da gitmesin, birçok yayıncı Microsoft'un Game Pass ya da Ubisoft'un Ubisoft+ gibi kendi abonelik hizmetlerinin popülaritesinde büyük bir artış gördüğü için bu hizmetler kalıcı olmaya devam edecek.

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Ubisoft Abonelikler Direktörü Philippe Tremblay, GamesIndustry.biz'e verdiği röportajda ise gelecek hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tremblay, Ubisoft+ gibi abonelik hizmetlerinin yaygınlaşması için oyuncuların, oyunlara sahip olmama konusunda daha rahat olmaları gerektiğini söyledi.

Tremblay, abonelik hizmetlerinden hoşlanmayan kişilerin kullandığı temel bir noktaya atıfta bulunuyor; sahiplik. Tremblay sözlerine devam ederek, tüketicilerin Netflix ve Spotify gibi abonelik hizmetleri sayesinde CD veya DVD'leri fiziksel olarak toplamaktan uzaklaştığını, ancak oyun endüstrisinin yukarıda bahsedilen iki geçişten biraz daha yavaş hareket ettiğini söylüyor.

"Kiralama dönemi"

Tam Boyutta Gör Esasında milyonlarca oyunu bu durumu kabullenmiş durumda, sadece bu konuyu düşünmek istemiyorlar. Steam'i kullanan milyonlarca oyuncu platformun Hizmet Şartları'nı (TOS) kabul ettiği için oyunların sahipliğinden çoktan vazgeçmiş durumdalar; bu şartlara göre Steam kurallarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi Valve'ın Steam hesabını satın alınan oyunları iade etmeden kapatmasıyla sonuçlanabilir.

Esasında benzer bir durum Netflix gibi yayın platformları için de geçerli. Buradaki platformlarda bulunan içerikler önceden size duyurulmadan dahi platformdan çıkartılabilir. Aynı prensip, abonelik hizmetlerine özel oyunlar için de geçerli olabilir ki bu konu şu anda abonelik hizmetlerine karşı çıkanlar tarafından tartışılıyor. En basit haliyle bunu "kiralama dönemi" olarak özetleyebiliriz.

Sahiplik ve abonelik hizmetleri sorununa basit bir cevap yok ve Take-Two CEO'su Strauss Zelnick gibi bazı endüstri figürleri abonelik hizmetlerinin hiçbir zaman bireysel oyun satın alımını geçemeyeceğine inanıyor. Grand Theft Auto IV'ün tüm zamanların en büyük oyun lansmanı olacağı düşünüldüğünde Zelnick için bunu söylemek kolay olabilir.

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