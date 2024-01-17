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    Anlık Bildirim

    Ubisoft’tan oyunculara: “Oyunlara sahip olmamayı kabullenmelisiniz”

    Ubisoft'un abonelikler direktörü, abonelik hizmetlerinin yaygınlaşması için oyuncuların oyunlara sahip olmama konusunda daha rahat olmaları gerektiğini söyledi.
    Ubisoft’tan oyunculara: “Oyunlara sahip olmamayı kabullenin” Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, kısa bir süre önce aylık abonelik hizmeti Ubisoft+ için yepyeni bir duyuruda bulundu. Ubisoft+ artık tek çatı altında, iki farklı abonelik katmanına sahip olacak: Ubisoft+ Premium ve Ubisoft+ Classics. Bununla birlikte oyunlarda abonelik hizmetleri oldukça tartışmalı bir konu olmaya da devam ediyor. Ancak, Ubisoft yöneticisi Philippe Tremblay buna bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

    “Oyunlara sahip olmamayı kabullenmelisiniz”

    Oyunlarda abonelik hizmetleri kesinlikle tartışmalı bir konu ve görünüşe göre tüm AAA yayıncılar kendi versiyonlarını oluşturmaya çalışıyor ve hatta oluşturmuş durumda. Abonelik hizmetleri fikri hoşunuza gitsin ya da gitmesin, birçok yayıncı Microsoft'un Game Pass ya da Ubisoft'un Ubisoft+ gibi kendi abonelik hizmetlerinin popülaritesinde büyük bir artış gördüğü için bu hizmetler kalıcı olmaya devam edecek.

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    Ubisoft Abonelikler Direktörü Philippe Tremblay, GamesIndustry.biz'e verdiği röportajda ise gelecek hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tremblay, Ubisoft+ gibi abonelik hizmetlerinin yaygınlaşması için oyuncuların, oyunlara sahip olmama konusunda daha rahat olmaları gerektiğini söyledi.

    Tremblay, abonelik hizmetlerinden hoşlanmayan kişilerin kullandığı temel bir noktaya atıfta bulunuyor; sahiplik. Tremblay sözlerine devam ederek, tüketicilerin Netflix ve Spotify gibi abonelik hizmetleri sayesinde CD veya DVD'leri fiziksel olarak toplamaktan uzaklaştığını, ancak oyun endüstrisinin yukarıda bahsedilen iki geçişten biraz daha yavaş hareket ettiğini söylüyor.

    "Kiralama dönemi"

    Ubisoft’tan oyunculara: “Oyunlara sahip olmamayı kabullenin” Tam Boyutta Gör
    Esasında milyonlarca oyunu bu durumu kabullenmiş durumda, sadece bu konuyu düşünmek istemiyorlar. Steam'i kullanan milyonlarca oyuncu platformun Hizmet Şartları'nı (TOS) kabul ettiği için oyunların sahipliğinden çoktan vazgeçmiş durumdalar; bu şartlara göre Steam kurallarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi Valve'ın Steam hesabını satın alınan oyunları iade etmeden kapatmasıyla sonuçlanabilir.

    Esasında benzer bir durum Netflix gibi yayın platformları için de geçerli. Buradaki platformlarda bulunan içerikler önceden size duyurulmadan dahi platformdan çıkartılabilir. Aynı prensip, abonelik hizmetlerine özel oyunlar için de geçerli olabilir ki bu konu şu anda abonelik hizmetlerine karşı çıkanlar tarafından tartışılıyor. En basit haliyle bunu "kiralama dönemi" olarak özetleyebiliriz.

    Sahiplik ve abonelik hizmetleri sorununa basit bir cevap yok ve Take-Two CEO'su Strauss Zelnick gibi bazı endüstri figürleri abonelik hizmetlerinin hiçbir zaman bireysel oyun satın alımını geçemeyeceğine inanıyor. Grand Theft Auto IV'ün tüm zamanların en büyük oyun lansmanı olacağı düşünüldüğünde Zelnick için bunu söylemek kolay olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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