Ubisoft+ yenilendi: Ubisoft+ Premium ve Ubisoft+ Classics PC

Ubisoft+ Premium ve Ubisoft+ Classics PC geliyor
Ubisoft'tan yapılan duyuruya göre Ubisoft+ Çoklu Erişim ve PC Erişim katmanları, artık Ubisoft+ Premium haline gelecek. Böylece oyuncular, oyunların üst paketleri dahil olmak üzere, DLC'ler, aylık ödüller ve oyunlara erken erişim fırsatına sahip olacak. Örneğin, 18 Ocak tarihinde yayınlanacak Prince of Persia: The Lost Crown'a da önceden ulaşabileceksiniz. Ubisoft+ Premium'un fiyatı ise 17,99 dolar olacak.
Premium değişikliğinin yanı sıra Ubisoft, Ubisoft+ Classics katmanını daPC platformuna getiriyor. Bu abonelik özelinde, Far Cry 6, Rainbow Six Siege ve Watch Dogs: Legion gibi Ubisoft klasikleri sunuluyor. Üstelik kütüphane sürekli olarak genişlemeye devam edecek. Ayrıca Ubisoft+ Classics'in PlayStation+ Extra ve PlayStation+ Premium Üyelerine dahil olduğunu belirtelim. PC'de ise 7,99 dolar fiyatla sunulacak. Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.