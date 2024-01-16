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    Anlık Bildirim

    Ubisoft+ yenilendi: Ubisoft+ Premium ve Ubisoft+ Classics PC

    Ubisoft, aylık abonelik hizmeti Ubisoft+ için yepyeni bir duyuruda bulundu. Ubisoft+ artık tek çatı altında, iki farklı abonelik katmanına sahip olacak. İşte detaylar...
    Ubisoft+ yenilendi: Ubisoft+ Premium ve Ubisoft+ Classics PC Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Microsoft'un aylık abonelik servisi Xbox Game Pass, oyun sektöründeki en büyük değişimlerden birini başlattı. Günümüzde ise çok sayıda şirket, benzer bir servis modeline geçiş yapmış durumda. Şimdi bunlar arasından Ubisoft, abonelik planlarında sürpriz bir güncellemeye imza attı. Üstelik Classic katmanı da PC'ye geliyor. 

    Ubisoft+ Premium ve Ubisoft+ Classics PC geliyor

    Ubisoft'tan yapılan duyuruya göre Ubisoft+ Çoklu Erişim ve PC Erişim katmanları, artık Ubisoft+ Premium haline gelecek. Böylece oyuncular, oyunların üst paketleri dahil olmak üzere, DLC'ler, aylık ödüller ve oyunlara erken erişim fırsatına sahip olacak. Örneğin, 18 Ocak tarihinde yayınlanacak Prince of Persia: The Lost Crown'a da önceden ulaşabileceksiniz. Ubisoft+ Premium'un fiyatı ise 17,99 dolar olacak.

    Premium değişikliğinin yanı sıra Ubisoft, Ubisoft+ Classics katmanını daPC platformuna getiriyor. Bu abonelik özelinde, Far Cry 6, Rainbow Six Siege ve Watch Dogs: Legion gibi Ubisoft klasikleri sunuluyor. Üstelik kütüphane sürekli olarak genişlemeye devam edecek. Ayrıca Ubisoft+ Classics'in PlayStation+ Extra ve PlayStation+ Premium Üyelerine dahil olduğunu belirtelim. PC'de ise 7,99 dolar fiyatla sunulacak. Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 6 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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