Ubisoft+ yenilendi: Ubisoft+ Premium ve Ubisoft+ Classics PC

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Microsoft'un aylık abonelik servisi Xbox Game Pass, oyun sektöründeki en büyük değişimlerden birini başlattı. Günümüzde ise çok sayıda şirket, benzer bir servis modeline geçiş yapmış durumda. Şimdi bunlar arasından Ubisoft, abonelik planlarında sürpriz bir güncellemeye imza attı. Üstelik Classic katmanı da PC'ye geliyor.

Ubisoft+ Premium ve Ubisoft+ Classics PC geliyor

Ubisoft'tan yapılan duyuruya göre Ubisoft+ Çoklu Erişim ve PC Erişim katmanları, artık Ubisoft+ Premium haline gelecek. Böylece oyuncular, oyunların üst paketleri dahil olmak üzere, DLC'ler, aylık ödüller ve oyunlara erken erişim fırsatına sahip olacak. Örneğin, 18 Ocak tarihinde yayınlanacak Prince of Persia: The Lost Crown'a da önceden ulaşabileceksiniz. Ubisoft+ Premium'un fiyatı ise 17,99 dolar olacak.

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Premium değişikliğinin yanı sıra Ubisoft, Ubisoft+ Classics katmanını daPC platformuna getiriyor. Bu abonelik özelinde, Far Cry 6, Rainbow Six Siege ve Watch Dogs: Legion gibi Ubisoft klasikleri sunuluyor. Üstelik kütüphane sürekli olarak genişlemeye devam edecek. Ayrıca Ubisoft+ Classics'in PlayStation+ Extra ve PlayStation+ Premium Üyelerine dahil olduğunu belirtelim. PC'de ise 7,99 dolar fiyatla sunulacak. Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.

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