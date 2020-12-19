Ubisoft'un verdiği son ücretsiz oyun belli oldu: Anno 1701

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Assassin's Creed, Far Cry ve Watch Dogs gibi serilerle tanınan yayıncı şirket Ubisoft, geçtiğimiz gün kendi platformu Ubisoft Connect üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Kampanyanın son hediyesi de geçtiğimiz saatlerde belli oldu.

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Ubisoft'un son hediyesi 45 TL değerindeki Anno 1701 History Edition ve bu kampanya kapsamında verilen tüm hediyeler. Kısaca eğer geçtiğimiz günlerde verilen Ubisoft hediyelerini kaçırdıysanız, 20 Aralık akşamına kadar tüm hediyeleri hesabınıza ekleyebilirsiniz. Verilen oyunlar yalnızca PC için geçerli. Buraya tıklayarak tüm hediyeleri hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Şu ana kadar verilen tüm hediyeler şöyle:

Anno 1701 History Edition

Trials® Rising Standard Edition

Starlink: Battle for Atlas™ Digital Edition

Assassin's Creed® Valhalla için Seafarer Settlement Paketi ve Eivor'un Bayek kıyafeti

Watch Dogs®: Legion için Power Suit kıyafeti ve Ubisoft Maskesi

Hyper Scape™ için Nahari’nin Sörfçü Hediyesi

Hediyeleri hesabınıza ekleyebilmek için Ubisoft Connect hesabınızın olması gerek. Ubisoft Connect ise Steam veya Epic Games tarzında olan yalnızca Ubisoft oyunlarının bulunduğu bir platform.

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