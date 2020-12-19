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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ubisoft'un verdiği son ücretsiz oyun belli oldu: Anno 1701

    14 Aralık 2020'de her gün birer hediye vereceğini açıklayan Ubisoft'un son hediyesi şu anda erişime açıldı. Ayrıca daha önce erilen hediyeleri de hesabınıza yarın akşama kadar ekleyebilirsiniz.
    2 gün
    18,9b
    9
    18
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Ubisoft'un verdiği son ücretsiz oyun belli oldu: Anno 1701
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    Assassin's Creed, Far Cry ve Watch Dogs gibi serilerle tanınan yayıncı şirket Ubisoft, geçtiğimiz gün kendi platformu Ubisoft Connect üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Kampanyanın son hediyesi de geçtiğimiz saatlerde belli oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar 179 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz veriliyor

    Ayrıca Bkz. "Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu"

    Ubisoft'un son hediyesi 45 TL değerindeki Anno 1701 History Edition ve bu kampanya kapsamında verilen tüm hediyeler. Kısaca eğer geçtiğimiz günlerde verilen Ubisoft hediyelerini kaçırdıysanız, 20 Aralık akşamına kadar tüm hediyeleri hesabınıza ekleyebilirsiniz. Verilen oyunlar yalnızca PC için geçerli. Buraya tıklayarak tüm hediyeleri hesabınıza ekleyebilirsiniz.

    Şu ana kadar verilen tüm hediyeler şöyle:

    • Anno 1701 History Edition
    • Trials® Rising Standard Edition
    • Starlink: Battle for Atlas™ Digital Edition
    • Assassin's Creed® Valhalla için Seafarer Settlement Paketi ve Eivor'un Bayek kıyafeti
    • Watch Dogs®: Legion için Power Suit kıyafeti ve Ubisoft Maskesi
    • Hyper Scape™ için Nahari’nin Sörfçü Hediyesi

    Hediyeleri hesabınıza ekleyebilmek için Ubisoft Connect hesabınızın olması gerek. Ubisoft Connect ise Steam veya Epic Games tarzında olan yalnızca Ubisoft oyunlarının bulunduğu bir platform. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Starrk35 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulan adamlar hediye veriyor bizim ölücüler hediye beğenmiyor. Kendilerinden kibrit çöpü istesen vermeyecek adamlar burun kıvırıyor. Sanki adamın sana 500 liralık oyun hediye etme gibi bir zorunluluğu var.
    Bunlar baklava izdihamındaki insanların zihniyeti işte.
    Ulan adamlar hediye veriyor bizim ölücüler hediye beğenmiyor. Kendilerinden kibrit çöpü istesen vermeyecek adamlar burun kıvırıyor. Sanki adamın sana 500 liralı...
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    3 Yanıt Yanıtla +43
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Starrk35
    Halbuki "Bedava sirke baldan tatlıdır." şeklinde bir atasözü vardı.
    Aynı şeyi Epic Games için de yapıyorlar.
    Ölücülükte üstümüze yok tamam da bu seviyeye de artık söylenecek laf bulamıyoruz. Ne zaman bu seviyeye geldik anlamakta zorluk çekiyorum. Beğenmiyor isen torrent orada.
    Ne yapsın adamlar bedava RTX 3090 PC, bir de tüm oyun kütüphanesi mi versinler?
    Antikapitalist torrentçileri anlarım, en azından sisteme tepki olarak indiriyorlar/paylaşıyorlar.
    Halbuki "Bedava sirke baldan tatlıdır." şeklinde bir atasözü vardı. Aynı şeyi Epic Games için de yapıyorlar. Ölücülükte üstümüze yok tamam da bu seviyey...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Starrk35 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Meandroslu
    Senin oyunlara para ayıramıyor olman yapımcı şirketlerin sorunu değil. İktidarın problemidir.
    Argümanların ve fikirlerin çok sığ. Daha baklava izdihamı videosunu bile izlememişsin belli, konuyu bambaşka yere çekip demagoji yapıyorsun. Baklava ikram sırasına girmek değil problem, aç köpekler gibi baklavayı yağmalamakta. Ama bunu anlayacak zihniyet nerede?
    Senin oyunlara para ayıramıyor olman yapımcı şirketlerin sorunu değil. İktidarın problemidir. Argümanların ve fikirlerin çok sığ. Daha baklava izdihamı video...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Dehşetengiz (Dehşetengiz Bir Şey Göreceksin; Kork ve Kaç !) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hala var mi acaba ya
    1 Yanıt Yanıtla
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    EmreDFace (Emre Dogan) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) Dehşetengiz
    Bende şimdi baktım ama göremedim.
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    Dehşetengiz (Dehşetengiz Bir Şey Göreceksin; Kork ve Kaç !) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hala var mi acaba ya
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ulan valhala vericek diye sevindik adam kostüm verdi
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    Broon ( Ş.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    zaten o da yalan herhalde indirdim yok
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    mekatronikçi (m c) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Anadolu Tat 1071 olsaydı alırdım.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    haber kaynağı REDDiT
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    hgoze1 (hüseyin göze) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    gençler ben neden ubisoft sitesinde anno1701 i göremedin.
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    sametbaggio (samet demir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende oyunlar ücretli dünden beri sizde de öyle mi
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    deoks 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayaller anno 1800 gerçekler 1701. Bedavacı tayfada bu oyunların crackli versiyonu zaten vardır. Çok da farketmiyor yani.
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    Dante 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ubi son zamanlarda gözüme girmeye başladı. Legion dandik olsa da Valhalla epey kaliteli bir yapım.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    18874 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ubisoft, ubisoft connect ve
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