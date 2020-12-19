Ubisoft'un verdiği son ücretsiz oyun belli oldu: Anno 1701

Assassin's Creed, Far Cry ve Watch Dogs gibi serilerle tanınan yayıncı şirket Ubisoft, geçtiğimiz gün kendi platformu Ubisoft Connect üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Kampanyanın son hediyesi de geçtiğimiz saatlerde belli oldu.İlginizi Çekebilir 179 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz veriliyor
Ayrıca Bkz. "Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu"
Ubisoft'un son hediyesi 45 TL değerindeki Anno 1701 History Edition ve bu kampanya kapsamında verilen tüm hediyeler. Kısaca eğer geçtiğimiz günlerde verilen Ubisoft hediyelerini kaçırdıysanız, 20 Aralık akşamına kadar tüm hediyeleri hesabınıza ekleyebilirsiniz. Verilen oyunlar yalnızca PC için geçerli. Buraya tıklayarak tüm hediyeleri hesabınıza ekleyebilirsiniz.
Şu ana kadar verilen tüm hediyeler şöyle:
- Anno 1701 History Edition
- Trials® Rising Standard Edition
- Starlink: Battle for Atlas™ Digital Edition
- Assassin's Creed® Valhalla için Seafarer Settlement Paketi ve Eivor'un Bayek kıyafeti
- Watch Dogs®: Legion için Power Suit kıyafeti ve Ubisoft Maskesi
- Hyper Scape™ için Nahari’nin Sörfçü Hediyesi
Hediyeleri hesabınıza ekleyebilmek için Ubisoft Connect hesabınızın olması gerek. Ubisoft Connect ise Steam veya Epic Games tarzında olan yalnızca Ubisoft oyunlarının bulunduğu bir platform.
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Bunlar baklava izdihamındaki insanların zihniyeti işte.
Aynı şeyi Epic Games için de yapıyorlar.
Ölücülükte üstümüze yok tamam da bu seviyeye de artık söylenecek laf bulamıyoruz. Ne zaman bu seviyeye geldik anlamakta zorluk çekiyorum. Beğenmiyor isen torrent orada.
Ne yapsın adamlar bedava RTX 3090 PC, bir de tüm oyun kütüphanesi mi versinler?
Antikapitalist torrentçileri anlarım, en azından sisteme tepki olarak indiriyorlar/paylaşıyorlar.
Argümanların ve fikirlerin çok sığ. Daha baklava izdihamı videosunu bile izlememişsin belli, konuyu bambaşka yere çekip demagoji yapıyorsun. Baklava ikram sırasına girmek değil problem, aç köpekler gibi baklavayı yağmalamakta. Ama bunu anlayacak zihniyet nerede?