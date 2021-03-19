Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Üç yeni Game of Thrones projesi daha ortaya çıktı: İşte konuları

    HBO Max'ın şu anda üzerinde çalıştığı üç yeni Game of Thrones projesi daha ortaya çıktı. Potansiyel yeni dizilerle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.
    19 Mart 2021, 03:45 (9 sa.)
    2,1b
    73
    2
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Üç yeni Game of Thrones projesi daha ortaya çıktı: İşte konuları

    HBO Max platformu önümüzdeki yıllarda Game of Thrones dizileriyle dolacak gibi görünüyor. Deadline'da yer alan habere göre, daha önce duyurulan iki dizi hazirinde üç yeni dizi için daha çalışmalar başlamış durumda. Şu anda erken geliştirme evrelerinde bulunan bu üç projenin 9 Voyages (Sea Snake), Flea Bottom ve Ten Thousand Ships hikayelerini temel aldığı belirtildi.

    Deadline'ın haberinde HBO Max'ın şu anda özellikle de 9 Voyages projesinde epey bir aşama kat ettiği belirtiliyor. The Mentalist ve Gotham gibi dizilerden tanıdığımız senarist Bruno Heller'ın 9 Voyages projesi üzerinde çalıştığı ifade edilmiş. Flea Bottom ve Ten Thousand Ships projelerinin ise henüz fikir aşamasında olduğu ve HBO Max'ın bu projeler için şu an için bir yazarla çalışmaya başlamadığı söyleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni bir Game of Thrones dizisi daha duyuruldu: İşte konusu

    9 Voyages serisi, Corlys Velaryon'un Sea Snake isimli gemisiyle çıktığı deniz maceralarını anlatıyor. Velaryon, Buz ve Ateşin Şarkısı evreninin popüler konumları Pentos, Dragonstone Lys, Tyrosh ve Myr gibi bölgelerde maceralara çıkmış ve ayrıca Yi Ti ve Leng gib sadece masallarda yer alan gizemli bölgelere ulaşmayı başarmıştı.

    Üç yeni Game of Thrones projesi daha ortaya çıktı: İşte konuları
    Tam Boyutta Gör

    HBO Max'ın üzerinde çalıştığı bir diğer proje olan Flea Bottom ise aslında Game of Thrones dizisinden de tanıdığımız bir hikayeyi anlatıyor. Diziye ismini veren Flea Bottom hatırlayacağınız üzere King's Landing'in en fakir bölgesiydi. Ser Davos Seaworth ve Gendry gibi bazı karakterlerin Flea Bottom'da yetiştiğini biliyoruz. Ayrıca dizinin ilk sezonlarında Arya Stark'ın Flea Bottom'da saklandığı bölümler de izlemiştik. 

    Son olarak Ten Thousand Ships projesi ise savaşçı kraliçe Prenses Nymeria'ya odaklanılıyor. Game of Thrones dizisinden yaklaşık 1000 yıl öncesinde geçen kitapta, savaşta Valyria'ya yenilen Rhoynar halkının Essos'tan Dorne'a olan yolculuğunu okuyoruz. Arya Stark'ın kurtuna verdiği Nymeria ismi Prenses Nymeria'dan geliyordu.

    HBO Max şu anda en az altı GoT projesi üzerinde çalışıyor 

    HBO Max'ta şu anda yalnızca House of the Dragon dizisinin resmi duyurusu yapıldı. Bunun haricinde resmi duyurusu yapılmamış olsa da Tales of Dunk & Egg dizisinin de geliştirme aşamasında epey ilerlediğini biliyoruz. Bu iki canlı-aksiyon diziyle birlikte bir de animasyon serisi üzerinde çalışılıyor. Yani haberimizde bahsi geçen dizilerle birlikte HBO Max şu anda en az altı farklı Game of Thrones projesi üzerinde çalışıyor (ikisi sadece fikir aşamasında). 



    https://deadline.com/2021/03/game-of-thrones-prequels-sea-snake-9-voyages-flea-bottom-10000-ships-bruno-heller-1234717042/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik

    Red_devil33 17 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 17 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 20 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Xbox'tan haftaya etkinlik geliyor: 25'ten fazla oyun gösterilecek
    2 sa.
    Çin hükümetinden Oscar törenine boykot: Medyaya 'yayınlamayın' emri verildi
    22 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sürekli proje ortaya çıkıp dizi duyuruluyor ortada bişi yok xD
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    absamet (sems sems) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Got kalitesinde olacaksa gelsin devamlı yenileri.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 29 dk. PS5'in gücünü sonuna kadar kullanacak olan açık dünya rol yapma oyunu Forspoken'dan yeni video paylaşıldı 36 dk. Amazon Türkiye'nin yeni reklamı yayınlandı: Bahar Fırsatları başlıyor 59 dk. Makyajlı Land Rover Discovery Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 sa. Instagram'ın çocuklara özel versiyonu geliyor 2 sa. Casper’ın ilk yerli üretim telefonu VIA F20 satışa çıktı 2 sa. Video akış servislerinin dünyadaki toplam abone sayısı 1 milyarı geçti 2 sa. Xbox'tan haftaya etkinlik geliyor: 25'ten fazla oyun gösterilecek 3 sa. Twitter da ülkemize temsilci atıyor 3 sa. Twitter'a YouTube videolarını doğrudan oynatma özelliği geliyor 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN Üç yeni Game of Thrones projesi daha ortaya çıktı: İşte konuları Sonraki AirPods'lar kullandığınız kulaklık uçlarına göre sesi otomatik olarak ayarlayabilecekler 13 sa. Bulmaca tabanlı basketbol oyunu NBA Ball Stars, mobil cihazlar için duyuruldu 13 sa. Intel haftaya yeni bir etkinlik düzenliyor 14 sa. 2si1 "VPN'e güvenen dağlara kar yağdıran" Teknoloji ve Oyun Programı 14 sa. Söylentiye göre Bethesda'nın uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, bu yıl yayınlanacak 14 sa. Motorola Edge Plus için DeX rakibi özellik geliyor 15 sa. Dying Light 2 bu yıl çıkacak; oynanış videosu paylaşıldı 15 sa. Lexar maliyete odaklanan yeni SATA SSD modelini duyurdu 16 sa. Venom'ın devam filmi Venom: Let There Be Carnage bir kez daha ertelendi 16 sa. iPad Pro yeni nesliyle M1 sınıfı işlemci ve Thunderbolt bağlantısı sunacak 17 sa. Van Gogh APU'ları 4 kanal bellek kontrolcüsüyle gelebilir 17 sa. Apple Silicon işlemciler patent ihlali davası ile karşı karşıya 17 sa. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 17 sa. Kripto paranın caizi olur mu?: Caizcoin 18 sa. 2. Dünya Savaşı temalı strateji oyunu Warpath, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 18 sa. Nvidia CMP 30HX'in fiyatı ortaya çıktı 19 sa. Adres değişikliği için e-Devlet'e yeni özellik eklendi 19 sa. Mortal Kombat filminin hedefi "şu ana kadar yapılmış en iyi dövüş filmi" olmak 19 sa. Intel Adaptive Boost Technology'i duyurdu 19 sa. GeForce Now'ın yurt dışı fiyatları zamlandı: En ucuz üyelik artık Türkiye'de Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız