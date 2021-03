Üç yeni Game of Thrones projesi daha ortaya çıktı: İşte konuları

HBO Max platformu önümüzdeki yıllarda Game of Thrones dizileriyle dolacak gibi görünüyor. Deadline'da yer alan habere göre, daha önce duyurulan iki dizi hazirinde üç yeni dizi için daha çalışmalar başlamış durumda. Şu anda erken geliştirme evrelerinde bulunan bu üç projenin 9 Voyages (Sea Snake), Flea Bottom ve Ten Thousand Ships hikayelerini temel aldığı belirtildi.

Deadline'ın haberinde HBO Max'ın şu anda özellikle de 9 Voyages projesinde epey bir aşama kat ettiği belirtiliyor. The Mentalist ve Gotham gibi dizilerden tanıdığımız senarist Bruno Heller'ın 9 Voyages projesi üzerinde çalıştığı ifade edilmiş. Flea Bottom ve Ten Thousand Ships projelerinin ise henüz fikir aşamasında olduğu ve HBO Max'ın bu projeler için şu an için bir yazarla çalışmaya başlamadığı söyleniyor.

9 Voyages serisi, Corlys Velaryon'un Sea Snake isimli gemisiyle çıktığı deniz maceralarını anlatıyor. Velaryon, Buz ve Ateşin Şarkısı evreninin popüler konumları Pentos, Dragonstone Lys, Tyrosh ve Myr gibi bölgelerde maceralara çıkmış ve ayrıca Yi Ti ve Leng gib sadece masallarda yer alan gizemli bölgelere ulaşmayı başarmıştı.

HBO Max'ın üzerinde çalıştığı bir diğer proje olan Flea Bottom ise aslında Game of Thrones dizisinden de tanıdığımız bir hikayeyi anlatıyor. Diziye ismini veren Flea Bottom hatırlayacağınız üzere King's Landing'in en fakir bölgesiydi. Ser Davos Seaworth ve Gendry gibi bazı karakterlerin Flea Bottom'da yetiştiğini biliyoruz. Ayrıca dizinin ilk sezonlarında Arya Stark'ın Flea Bottom'da saklandığı bölümler de izlemiştik.

Son olarak Ten Thousand Ships projesi ise savaşçı kraliçe Prenses Nymeria'ya odaklanılıyor. Game of Thrones dizisinden yaklaşık 1000 yıl öncesinde geçen kitapta, savaşta Valyria'ya yenilen Rhoynar halkının Essos'tan Dorne'a olan yolculuğunu okuyoruz. Arya Stark'ın kurtuna verdiği Nymeria ismi Prenses Nymeria'dan geliyordu.

HBO Max şu anda en az altı GoT projesi üzerinde çalışıyor

HBO Max'ta şu anda yalnızca House of the Dragon dizisinin resmi duyurusu yapıldı. Bunun haricinde resmi duyurusu yapılmamış olsa da Tales of Dunk & Egg dizisinin de geliştirme aşamasında epey ilerlediğini biliyoruz. Bu iki canlı-aksiyon diziyle birlikte bir de animasyon serisi üzerinde çalışılıyor. Yani haberimizde bahsi geçen dizilerle birlikte HBO Max şu anda en az altı farklı Game of Thrones projesi üzerinde çalışıyor (ikisi sadece fikir aşamasında).

