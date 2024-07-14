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    Joby Aviation'ın hidrojenli hava aracı, 840 km menzile ulaşarak rekor kırdı

    Joby Aviation, hidrojen yakıt hücreli eVTOL (dikey iniş kalkış yapabilen) hava aracıyla tek depoda 840 km uçarak büyük bir başarıya imza attı. Havacılıkta sıfır emisyonlu araçlara adım adım gidiliyor.
    Joby'nin hidrojenli hava aracı, 840 km menzille rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Joby Aviation, hidrojen yakıt hücreli eVTOL (dikey iniş kalkış yapabilen) hava aracıyla tek depoda 840 km uçarak büyük bir başarıya imza attı. Bu mesafe, bataryalı elektrikli hava araçlarında elde edilenin üç katından fazla ve gelecekte sıfır emisyonlu uçakların yaygınlaşması açısından önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor.

    Hidrojen yakıt hücreleri havacılıkta gelecek vadediyor

    Şirket, bu mesafenin, hidrojen yakıt hücreli hava araçları için bir ilk olduğunu belirtiyor. Joby Aviation ayrıca, daha önceki 248 km'lik menzil rekorunu da yerle bir etmeyi başardı. Şirketin tamamen elektrikli hava taksisi geliştirme hedefi olsa da, bataryaların ağırlığı sebebiyle hidrojen yakıt hücreli araçlara da yatırım yapıyor. Hidrojen yakıt hücreleri otomobillerde kendine yer edinmekte zorlansa da, ağrılığın önemli olduğu hava araçlarında cazip ve gelecek vadeden bir seçenek olarak öne çıkıyor.

    Joby'nin hidrojenli hava aracı, 840 km menzille rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Autoflight'ın Prosperity hava taksisi bataryayla 250 km menzile ulaşarak rekor kırmıştı. Ancak bu menzil uzun mesafeli yolculuklar için yeterli değil. Bu nedenle Joby, 2021 yılında hidrojen uçaklar konusunda öncü Alman H2Fly'ı satın aldı ve bu şirket, geçtiğimiz Eylül ayında HY4 isimli dünyanın ilk sıvı hidrojen yakıtlı elektrikli uçağının pilotlu uçuşunu gerçekleştirdi.

    Sıvı hidrojen kullanıldı

    Bu sefer Joby, sıvı hidrojen yakıt ve yakıt hücresi güç sistemini, daha önce pil gücüyle 40 bin km kat etmiş bir ünite olan eğimli rotora sahip prototip eVTOL'a uyguladı. Şirket, demo aracındaki bataryalı elektrikli güç aktarma organını H2Fly ile birlikte geliştirilen hidrojen güç aktarma organıyla değiştirdi. Sıvı hidrojen ise, -251°C sıcaklıkta kriyojenik yakıt tankında saklandı ve vakum kaplamayla izolasyonu sağlandı. 6 rotora sahip hava aracı, deposunda yer alan sıvı hidrojenle 840 km mesafe katederek, kalan %10 yakıtla iniş yapmayı başardı.

    Joby'nin hidrojenli hava aracı, 840 km menzille rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Hidrojen, 'H2F-175' isimli yakıt hücresi sisteminde havadaki oksijenle elektrokimyasal reaksiyona girerek elektrik, su ve ısı üretiliyor. Bu elektrik de rotorlara güç sağlıyor ve araçta yer alan küçük bir bataryayı şarj ediyor. Bu pil özellikle kalkış ve iniş için gereken gücü sağlamada rol oynuyor.

    Joby daha önceleri, H2Fly HY4 gibi sabit kanatlı bir uçak için 1500 km'nin üzerinde menzilin mümkün olduğunu açıklamıştı. Şirket, bu başarısıyla bu mesafelerin mümkün olabileceğini gösteriyor. Sıvı hidrojenli ve yakıt hücreli sistemini sertifikalandırmak isteyen Joby Aviation, hava taşımacılığını karbondan arındırmak adına önemli bir adımı temsil ediyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/joby-hydrogen-evtol-range/ https://www.jobyaviation.com/news/joby-demonstrates-potential-regional-journeys-landmark-hydrogen-electric-flight/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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