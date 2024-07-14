Joby Aviation'ın hidrojenli hava aracı, 840 km menzile ulaşarak rekor kırdı

Tam Boyutta Gör Joby Aviation, hidrojen yakıt hücreli eVTOL (dikey iniş kalkış yapabilen) hava aracıyla tek depoda 840 km uçarak büyük bir başarıya imza attı. Bu mesafe, bataryalı elektrikli hava araçlarında elde edilenin üç katından fazla ve gelecekte sıfır emisyonlu uçakların yaygınlaşması açısından önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor.

Hidrojen yakıt hücreleri havacılıkta gelecek vadediyor

Şirket, bu mesafenin, hidrojen yakıt hücreli hava araçları için bir ilk olduğunu belirtiyor. Joby Aviation ayrıca, daha önceki 248 km'lik menzil rekorunu da yerle bir etmeyi başardı. Şirketin tamamen elektrikli hava taksisi geliştirme hedefi olsa da, bataryaların ağırlığı sebebiyle hidrojen yakıt hücreli araçlara da yatırım yapıyor. Hidrojen yakıt hücreleri otomobillerde kendine yer edinmekte zorlansa da, ağrılığın önemli olduğu hava araçlarında cazip ve gelecek vadeden bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Autoflight'ın Prosperity hava taksisi bataryayla 250 km menzile ulaşarak rekor kırmıştı. Ancak bu menzil uzun mesafeli yolculuklar için yeterli değil. Bu nedenle Joby, 2021 yılında hidrojen uçaklar konusunda öncü Alman H2Fly'ı satın aldı ve bu şirket, geçtiğimiz Eylül ayında HY4 isimli dünyanın ilk sıvı hidrojen yakıtlı elektrikli uçağının pilotlu uçuşunu gerçekleştirdi.

Türkiye, 40 adet F-16 satın almayacak, hedef artık F-35 2 gün önce eklendi

Sıvı hidrojen kullanıldı

Bu sefer Joby, sıvı hidrojen yakıt ve yakıt hücresi güç sistemini, daha önce pil gücüyle 40 bin km kat etmiş bir ünite olan eğimli rotora sahip prototip eVTOL'a uyguladı. Şirket, demo aracındaki bataryalı elektrikli güç aktarma organını H2Fly ile birlikte geliştirilen hidrojen güç aktarma organıyla değiştirdi. Sıvı hidrojen ise, -251°C sıcaklıkta kriyojenik yakıt tankında saklandı ve vakum kaplamayla izolasyonu sağlandı. 6 rotora sahip hava aracı, deposunda yer alan sıvı hidrojenle 840 km mesafe katederek, kalan %10 yakıtla iniş yapmayı başardı.

Tam Boyutta Gör Hidrojen, 'H2F-175' isimli yakıt hücresi sisteminde havadaki oksijenle elektrokimyasal reaksiyona girerek elektrik, su ve ısı üretiliyor. Bu elektrik de rotorlara güç sağlıyor ve araçta yer alan küçük bir bataryayı şarj ediyor. Bu pil özellikle kalkış ve iniş için gereken gücü sağlamada rol oynuyor.

Joby daha önceleri, H2Fly HY4 gibi sabit kanatlı bir uçak için 1500 km'nin üzerinde menzilin mümkün olduğunu açıklamıştı. Şirket, bu başarısıyla bu mesafelerin mümkün olabileceğini gösteriyor. Sıvı hidrojenli ve yakıt hücreli sistemini sertifikalandırmak isteyen Joby Aviation, hava taşımacılığını karbondan arındırmak adına önemli bir adımı temsil ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Joby'nin hidrojenli hava aracı, 840 km menzille rekor kırdı