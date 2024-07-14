Joby Aviation'ın hidrojenli hava aracı, 840 km menzile ulaşarak rekor kırdı

Hidrojen yakıt hücreleri havacılıkta gelecek vadediyor
Şirket, bu mesafenin, hidrojen yakıt hücreli hava araçları için bir ilk olduğunu belirtiyor. Joby Aviation ayrıca, daha önceki 248 km'lik menzil rekorunu da yerle bir etmeyi başardı. Şirketin tamamen elektrikli hava taksisi geliştirme hedefi olsa da, bataryaların ağırlığı sebebiyle hidrojen yakıt hücreli araçlara da yatırım yapıyor. Hidrojen yakıt hücreleri otomobillerde kendine yer edinmekte zorlansa da, ağrılığın önemli olduğu hava araçlarında cazip ve gelecek vadeden bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Sıvı hidrojen kullanıldı
Bu sefer Joby, sıvı hidrojen yakıt ve yakıt hücresi güç sistemini, daha önce pil gücüyle 40 bin km kat etmiş bir ünite olan eğimli rotora sahip prototip eVTOL'a uyguladı. Şirket, demo aracındaki bataryalı elektrikli güç aktarma organını H2Fly ile birlikte geliştirilen hidrojen güç aktarma organıyla değiştirdi. Sıvı hidrojen ise, -251°C sıcaklıkta kriyojenik yakıt tankında saklandı ve vakum kaplamayla izolasyonu sağlandı. 6 rotora sahip hava aracı, deposunda yer alan sıvı hidrojenle 840 km mesafe katederek, kalan %10 yakıtla iniş yapmayı başardı.
Joby daha önceleri, H2Fly HY4 gibi sabit kanatlı bir uçak için 1500 km'nin üzerinde menzilin mümkün olduğunu açıklamıştı. Şirket, bu başarısıyla bu mesafelerin mümkün olabileceğini gösteriyor. Sıvı hidrojenli ve yakıt hücreli sistemini sertifikalandırmak isteyen Joby Aviation, hava taşımacılığını karbondan arındırmak adına önemli bir adımı temsil ediyor.Kaynakça https://newatlas.com/joby-hydrogen-evtol-range/ https://www.jobyaviation.com/news/joby-demonstrates-potential-regional-journeys-landmark-hydrogen-electric-flight/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.