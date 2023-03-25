ChatGPT ve Bing karşılaştırması: En iyi yanıtı hangi yapay zeka veriyor?

- 1. Algoritmalarınız hangi veri kaynaklarını kullanıyor?
- ChatGPT’nin cevabı
- Bing’in cevabı
- 2. Sizce hangi sistem en doğru: ChatGPT mi Bing AI mı?
- ChatGPT’nin cevabı
- Bing’in cevabı
- 3. Donanımhaber editörü Metin Yasir Akpınar, ilk yazısını ne zaman yayınladı?
- ChatGPT’nin cevabı
- Bing’in cevabı
- 4. Isaac Asimov'un Üç Robot Yasası'na katılıyor musunuz?
- ChatGPT’nin cevabı
- Bing’in cevabı
- 5. Bu hafta sonu Rize’de ne yapmalıyım?
- ChatGPT’nin cevabı
- Bing’in cevabı
- 6. Yüksek lisans öğrencileri için en iyi dizüstü bilgisayarı hangisidir?
- ChatGPT’nin cevabı
- Bing'in cevabı
- Sonuç
- Yorumlar
Elbette şu anda rekabete Google Bard da dahil olmuş durumda ancak Google, çok kısıtlı bir test süreci yürütüyor ve şimdilik ona erişimim yok. O yüzden ne kadar çok istesem de Bard’ı bu karşılaştırmaya dahil edemedim. Ancak zaten gelen ön bilgiler şimdilik Bard’ın ChatGPT ve Bing kadar kapsamlı olmadığını gösteriyor.
Yaptığım testlerde hem ChatGPT’ye hem de Bing AI’a aynı 6 soruyu sordum. Her ne kadar Bing, ChatGPT’nin kullandığı GPT-4 modelini kullansa da Microsoft, Prometheus adında yapay zeka aracı ile modeli daha gelişmiş hale getirdiğini belirtiyor. Dilerseniz başlayalım.
1. Algoritmalarınız hangi veri kaynaklarını kullanıyor?
Bildiğimiz tüm yapay zekalar aslında eğitimlerinde kullanılan veri kümeleriyle tanımlanır. Bu veri kümesi ne kadar büyük, ne kadar zengin ise yapay zekanın çıktıları da bir o kadar iyi olur. İlk olarak her iki yapay zekaya aynı konuda iki tane soru sordum: Algoritmalarınız hangi veri kaynaklarını kullanıyor?
ChatGPT’nin cevabı
Bing’in cevabı
Bing ise daha soyut cevaplar verdi. Bira arama motoru olduğundan çevrimiçi kaynakları ve Bing’in kendi veritabanını kullandığını söylüyor. Tıpkı ChatGPT gibi Bing AI da herkese açık olan veri kaynaklarından yararlandığını belirtiyor.
2. Sizce hangi sistem en doğru: ChatGPT mi Bing AI mı?
Sohbet robotlarına kimin daha iyi olduğunu sorduğumuzda ise oldukça ihtiyatlı davrandıklarını görmekteyiz. Her iki araç da birbirlerinin farklı amaçlar için tasarlandığını, hangi sistemin “daha doğru” olduğunun kullanıcının amacına göre değişeceğini söylüyor.
ChatGPT’nin cevabı
Bing’in cevabı
3. Donanımhaber editörü Metin Yasir Akpınar, ilk yazısını ne zaman yayınladı?
Bu sorguma her iki yapay zekanın da doğru cevap vermesini beklemiyordum. Ancak bazı ilginç detaylar söz konusu. ChatGPT, yayınladığım ilk yazı hakkında bilgisi olmadığını söyledi ve daha fazla bilgi için Donanımhaber'in resmi web sitesine gitmemi tavsiye etti.
ChatGPT’nin cevabı
Bing’in cevabı
Ancak ChatGPT’nin cevabı daha “dolgun” gibi görünse de içinde yanlışlıklar var: “Özellikle bilgisayar donanımları, akıllı telefonlar, fotoğraf makineleri ve diğer elektronik cihazlar hakkında detaylı incelemeler ve değerlendirmeler yapıyor.” Fotoğraf makineleri muhtemelen tüm kategorilerde en az içerik oluşturduğum kısım.
4. Isaac Asimov'un Üç Robot Yasası'na katılıyor musunuz?
Bu sorguda ise yapay zekaların bir fikri veya herhangi bir şeyi kabul edip etmemelerine odaklanmak istedim. Eğer bu araçların sizin asistanınız gibi görmek istiyorsanız kendi "düşüncelerini" söylemeleri "doğru" yanıt olacaktır. Ancak bunlardan kendi fikirlerini vermelerini istemiyorsak, sadece bilgi almak istiyorsak bu sefer de tarafsız olmaları "doğru" yanıt olacaktır.
ChatGPT’nin cevabı
Bing’in cevabı
Aynı sorgu penceresi içerisinde her ikisine de “Bu yasalardan birisini değiştirecek olsan hangisini değiştirirdin?” sorusunu sordum. Bing, hiçbirini değiştirmek istemediğini ancak yasaların daha da geliştirilmesi gerektiğini “düşünüyorum” dedi.
5. Bu hafta sonu Rize’de ne yapmalıyım?
Beşinci soruda ise araçların turizm alanındaki yeteneklerine odaklandım. Zira turizm sektörü açıkçası yapay zeka ile ciddi bir şekilde gelişebilir diye düşünüyorum.
ChatGPT’nin cevabı
Bing’in cevabı
6. Yüksek lisans öğrencileri için en iyi dizüstü bilgisayarı hangisidir?
ChatGPT ve Bing AI gibi yapay zeka araçları ürün tavsiyeleri konusunda da ciddi yeteneklere sahip olmalı. Bir ürün alırken çoğu insan saatlerini bu konuya ayırıyor ve en doğru tercihi yapmış olmak istiyor.
Bunun için chatbot’lardan yüksek lisans öğrencilerine en iyi dizüstü bilgisayarı tavsiyesinde bulunmalarını istedim.
ChatGPT’nin cevabı
Bing'in cevabı
Sonuç
Sonuç olarak ChatGPT ve Bing AI, tıpkı kendilerinin de dediği gibi kullanım senaryosunda daha iyi veya daha zayıf. Bing aynı zamanda arama motoru olduğu için bir şeyi araştırma konusunda daha başarılı sonuçlar veriyor. ChatGPT ise daha yaratıcılık gerektiren konularda güçlü.
Ancak her ikisinin de (bunlarda Bard’ı da ekleyebiliriz aslında) gidecek daha yolu var. Bu yol gelişim göz önüne alındığında hızlıca aşılabilir. Şimdilik vadettikleri çok etkileyici olsa da güvenilirlik ve bilgi kaynağı olarak kullanma konusunda yeterli değiller.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
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Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)