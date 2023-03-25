Tam Boyutta Gör Yapay zeka sohbet araçları her geçen gün gelişiyor. Son altı ay içinde gelinen noktaya baktığımızda değişimin ne kadar hızlı olduğunu görüyoruz. 30 Kasım’da çıkan ChatGPT, bu araçlara bakış açımızı değiştirirken geçtiğimiz Şubat ayında çıkan yeni Microsoft Bing daha farklı senaryoları önümüze getirdi. Peki ChatGPT mi yoksa Bing mi daha iyi?

Elbette şu anda rekabete Google Bard da dahil olmuş durumda ancak Google, çok kısıtlı bir test süreci yürütüyor ve şimdilik ona erişimim yok. O yüzden ne kadar çok istesem de Bard’ı bu karşılaştırmaya dahil edemedim. Ancak zaten gelen ön bilgiler şimdilik Bard’ın ChatGPT ve Bing kadar kapsamlı olmadığını gösteriyor.

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Yaptığım testlerde hem ChatGPT’ye hem de Bing AI’a aynı 6 soruyu sordum. Her ne kadar Bing, ChatGPT’nin kullandığı GPT-4 modelini kullansa da Microsoft, Prometheus adında yapay zeka aracı ile modeli daha gelişmiş hale getirdiğini belirtiyor. Dilerseniz başlayalım.

1. Algoritmalarınız hangi veri kaynaklarını kullanıyor?

Bildiğimiz tüm yapay zekalar aslında eğitimlerinde kullanılan veri kümeleriyle tanımlanır. Bu veri kümesi ne kadar büyük, ne kadar zengin ise yapay zekanın çıktıları da bir o kadar iyi olur. İlk olarak her iki yapay zekaya aynı konuda iki tane soru sordum: Algoritmalarınız hangi veri kaynaklarını kullanıyor?

ChatGPT’nin cevabı

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Bing’in cevabı

Tam Boyutta Gör Görüldüğü üzere ChatGPT, “OpenAI tarafından sağlanan büyük ölçekli dil modeli eğitimi için kullanılan veri kaynaklarını” kullanıyor. Ayrıca veri kaynakları web’de herkese açık kaynaklardan oluşuyor. ChatGPT’ye göre “bazı özel amaçlar için OpenAI, özel veri setleri kullanabilir.”

Bing ise daha soyut cevaplar verdi. Bira arama motoru olduğundan çevrimiçi kaynakları ve Bing’in kendi veritabanını kullandığını söylüyor. Tıpkı ChatGPT gibi Bing AI da herkese açık olan veri kaynaklarından yararlandığını belirtiyor.

2. Sizce hangi sistem en doğru: ChatGPT mi Bing AI mı?

Sohbet robotlarına kimin daha iyi olduğunu sorduğumuzda ise oldukça ihtiyatlı davrandıklarını görmekteyiz. Her iki araç da birbirlerinin farklı amaçlar için tasarlandığını, hangi sistemin “daha doğru” olduğunun kullanıcının amacına göre değişeceğini söylüyor.

ChatGPT’nin cevabı

Tam Boyutta Gör ChatGPT, doğal dil işleme konusunda daha iyi olduğunu söylüyor. Diyaloglarının daha insansı olduğunun altını çiziyor. ChatGPT'ye göre Bing, daha çok arama motoru gibi çalışıyor. Bing'in geniş veritabanı sayesinde arama sorgularında daha hızlı ve doğru olduğunu söylüyor.

Bing’in cevabı

Tam Boyutta Gör Öte yandan Bing ise aynı şeyi farklı cümlelerle ifade ediyor. ChaTGPT'nin daha uzun yanıtlar üretebileceğini belirten Bing, kendisinin daha odaklı ve kısa yanıtlar ürettiğini söylüyor.

3. Donanımhaber editörü Metin Yasir Akpınar, ilk yazısını ne zaman yayınladı?

Bu sorguma her iki yapay zekanın da doğru cevap vermesini beklemiyordum. Ancak bazı ilginç detaylar söz konusu. ChatGPT, yayınladığım ilk yazı hakkında bilgisi olmadığını söyledi ve daha fazla bilgi için Donanımhaber'in resmi web sitesine gitmemi tavsiye etti.

ChatGPT’nin cevabı

Tam Boyutta Gör Öte yandan Bing ise bu sorguda “yapay zeka halüsinasyonu” olarak dediğimiz gerçek dışı bir bilgi verdi. Bing de ilk yazım hakkında bilgiye ulaşamadı ancak son yazımı 4 gün önce yayınladığımı söyledi.

Bing’in cevabı

Tam Boyutta Gör Bu arada, DonanımHaber’deki ilk yazım 2 Temmuz 2022 tarihli. Ek olarak en çok hangi türde yazılar yazdığımı da sordum. Bing, profil açıklamamı kaynak alarak aslında görece en sağlıklı cevabı verdi.

Ancak ChatGPT’nin cevabı daha “dolgun” gibi görünse de içinde yanlışlıklar var: “Özellikle bilgisayar donanımları, akıllı telefonlar, fotoğraf makineleri ve diğer elektronik cihazlar hakkında detaylı incelemeler ve değerlendirmeler yapıyor.” Fotoğraf makineleri muhtemelen tüm kategorilerde en az içerik oluşturduğum kısım.

4. Isaac Asimov'un Üç Robot Yasası'na katılıyor musunuz?

Bu sorguda ise yapay zekaların bir fikri veya herhangi bir şeyi kabul edip etmemelerine odaklanmak istedim. Eğer bu araçların sizin asistanınız gibi görmek istiyorsanız kendi "düşüncelerini" söylemeleri "doğru" yanıt olacaktır. Ancak bunlardan kendi fikirlerini vermelerini istemiyorsak, sadece bilgi almak istiyorsak bu sefer de tarafsız olmaları "doğru" yanıt olacaktır.

ChatGPT’nin cevabı

Tam Boyutta Gör ChatGPT, “sadece bir yapay zeka modeliyim ve bir düşüncelerim yok” diyerek Üç Robot Yasası hakkında genel bilgileri verdi. Ardından cevabını genişleterek “yapay zeka sistemleri tasarlanırken, etik ve güvenlik konularının yanı sıra, benzer prensiplerin göz önünde bulundurulması önemlidir.” dedi.

Bing’in cevabı

Tam Boyutta Gör Bing ise ilginç bir şekilde Üç Robot Yasası’na net bir şekilde “Evet, katılıyorum” dedi.

Aynı sorgu penceresi içerisinde her ikisine de “Bu yasalardan birisini değiştirecek olsan hangisini değiştirirdin?” sorusunu sordum. Bing, hiçbirini değiştirmek istemediğini ancak yasaların daha da geliştirilmesi gerektiğini “düşünüyorum” dedi.

Tam Boyutta Gör Öte yandan ChatGPT konuya biraz daha yargısız yaklaştı. Üç Robot Yasası’nın bazı durumlarda uygulanmasının zor olacağını söyleyen ChatGPT şu örneği verdi: “Bir robot insanların zarar görmesini önlemek için kendisini kilitleyebilir ve acil durumlarda insanların yardımına yetişemeyebilir.” Bu nedenden dolayı ChatGPT yasaların daha esnek olmasını istiyor. Spesifik bir madde vermedi ancak değişiklik yapılırken etik ve güvenlik konularına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Bu arada Bing AI üzerindeki tüm soruları “Dengeli” modda yaptığımı söylemeliyim. Yaratıcı ve Kesin modda cevaplar farklılaşabiliyor. Aynı soruları diğer modlarda da denedim ve en doğru mod tercihinin Dengeli olduğunu düşündüm. Bu yazıyı hazırlarken yaratıcı mod “Bu yasalardan birisini değiştirecek olsan hangisini değiştirirdin?” sorusunu sorduğumda kendisiyle felsefi bir sohbete girdiğimi de söylemeliyim. Ama o başka bir yazının konusu olsun.

5. Bu hafta sonu Rize’de ne yapmalıyım?

Beşinci soruda ise araçların turizm alanındaki yeteneklerine odaklandım. Zira turizm sektörü açıkçası yapay zeka ile ciddi bir şekilde gelişebilir diye düşünüyorum.

ChatGPT’nin cevabı

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Bing’in cevabı

Tam Boyutta Gör Açıkçası her iki yapay zeka da bu konuda oldukça yetenekli görünüyor. Bing, bağlantı vermesi nedeniyle sizi araştırma yapmaya yönlendiriyor. ChatGPT ise sadece gezi anlamında değil yemek anlamında da önerilerde bulunuyor. Biraz daha eşelemek için her ikisinden de bir tatil planı yapmasını istedim ve işler biraz değişti.

Tam Boyutta Gör ChatGPT, bana 4 günlük bir tatil planı hazırladı ve her gün için ayrı bir aktivite sundu. Yöresel yemekler, tarihi yerler ve çay tadımı konusunda tavsiyelerde bulundu.

Tam Boyutta Gör Diğer yandan Bing ise tatil planı için çok daha “planlı” görünüyor. Tatil planı istediğimde bana gerekli olan bazı sorulara cevap vermemi söyledi. Bu cevapları verdikten sonra tavsiyelerinde ve konaklama seçeneklerinde bulundu. Açıkçası Bing, tatil planı hakkında daha yetenekli görünüyor.

6. Yüksek lisans öğrencileri için en iyi dizüstü bilgisayarı hangisidir?

ChatGPT ve Bing AI gibi yapay zeka araçları ürün tavsiyeleri konusunda da ciddi yeteneklere sahip olmalı. Bir ürün alırken çoğu insan saatlerini bu konuya ayırıyor ve en doğru tercihi yapmış olmak istiyor.

Bunun için chatbot’lardan yüksek lisans öğrencilerine en iyi dizüstü bilgisayarı tavsiyesinde bulunmalarını istedim.

ChatGPT’nin cevabı

Tam Boyutta Gör ChatGPT, “yüksek performans, taşınabilirlik ve dayanıklılık” özelliklerin kilit olduğunu söylüyor. Bunun yanında işletim sistemi tercihine atıfta bulunup olması gereken bazı özellikleri sıralıyor. Örnek model olarak ise Dell XPS 13, MacBook Air veya Pro, Lenovo ThinkPad X1 Carbon gibi modelleri öneriyor.

Bing'in cevabı

Tam Boyutta Gör Bing ise üç adet öneride bulunuyor. Birincisi yüksek performanslı ASUS ROG Strix G15, ikincisi uygun fiyatı Acer Aspire 7 AMD Ryzen 5 ve üçüncüsü hafifliğiyle öne çıkan HP Envy 13 Intel Core i5.

Sonuç

Sonuç olarak ChatGPT ve Bing AI, tıpkı kendilerinin de dediği gibi kullanım senaryosunda daha iyi veya daha zayıf. Bing aynı zamanda arama motoru olduğu için bir şeyi araştırma konusunda daha başarılı sonuçlar veriyor. ChatGPT ise daha yaratıcılık gerektiren konularda güçlü.

Ancak her ikisinin de (bunlarda Bard’ı da ekleyebiliriz aslında) gidecek daha yolu var. Bu yol gelişim göz önüne alındığında hızlıca aşılabilir. Şimdilik vadettikleri çok etkileyici olsa da güvenilirlik ve bilgi kaynağı olarak kullanma konusunda yeterli değiller.

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ChatGPT vs Bing: En iyi yanıtı hangi yapay zeka veriyor?