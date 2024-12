Ubisoft, XDefiant'ın fişini çekerken 2 stüdyoyu kapatıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Fransa'nın en büyük video oyun üreticisi Ubisoft, merakla beklenmesinin ardından bu yılın mayıs ayında yayınlanan oynaması ücretsiz FPS oyunu XDefiant’ın geliştirilmesini durdurma kararı aldı. Şirket, bu kararıyla birlikte San Francisco ve Osaka’daki stüdyolarını kapatacağını da açıkladı.

XDefiant için yaşam kısa sürdü

Stüdyoların kapatılması kararına ek olarak Sidney'deki üretim faaliyetlerinin de önemli ölçüde azaltacağı duyuruldu. Bu kararın, San Francisco’da 143, Osaka ve Sidney'de toplam 134 çalışanın iş kaybına yol açacağı bildiriliyor.

Ubisoft, XDefiant projesinde çalışan global ekibin yarısının şirket içinde farklı rollere geçiş yapacağını belirtti. Şirketin yaptığı açıklamada kararın, oyunun performansı, karlılığı ve pazar koşullarının detaylı bir şekilde incelenmesi sonrasında alındığı vurgulandı. Ayrıca, Ubisoft’un araştırma ve geliştirme yatırımlarında daha seçici bir strateji benimsemeyi hedeflediği ifade edildi. Ubisoft, XDefiant için 3. sezonun yayımlanacağını ve oyun sunucularının 3 Haziran 2025 tarihine kadar aktif kalacağını duyurdu.

Servis oyunlarına devam

Ubisoft, XDefiant projesinden edindiği dersleri gelecekteki ücretsiz oyunlarında uygulayacağını açıkladı. Şirketin, Rainbow Six, The Crew ve For Honor gibi başarıya ulaşmış oyunlarla tanınan “Games-as-a-Service” (Servis oyunları) stratejisi, ana odak noktası olmaya devam edecek.

Ancak, son dönemde Ubisoft’un sadece XDefiant değil, diğer önemli projelerde de zorluklar yaşadığı gözlemleniyor. Ağustos ayında piyasaya sürülen Star Wars Outlaws gibi bazı oyunların satışları beklentilerin gerisinde kaldı. Şirket hisselerinin yıl başından bu yana değerinin yarısını kaybetmesi, bu zorlukların bir yansıması olarak yorumlanıyor.

