Call of Duty ile rekabet edecek XDefiant’ın sistem gereksinimleri belli oldu

Eski Infinity Ward yapımcılarından olan Mark Rubin tarafından Call of Duty ile rekabet etmek için geliştirilen XDefiant için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan yapım, gelecek hafta oynaması ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Yapımın çıkışına günler kala Ubisoft, XDefiant’ın PC sistem geresknimilerini açıkladı.
XDefiant PC Sistem Gereksinimleri
Minimum
- Çözünürlük: 1080p
- İşlemci: Intel i3-10105F veya Ryzen 3 3100
- Ekran Kartı: Intel Arc A380 (6GB) veya GeForce GTX 1050 Ti (4GB) veya AMD RX 5500 XT (4GB)
- RAM: Çift kanal 8GB
Önerilen
- Çözünürlük: 1080p
- İşlemci: Intel i3-10105F veya Ryzen 3 3100
- Ekran Kartı: Intel Arc A750 (8GB) veya GeForce GTX 1060 (6GB) veya AMD RX 5500 XT (8GB)
- RAM: Çift kanal 16GB
Yüksek
- Çözünürlük: 1440p
- İşlemci: Intel i5-10400 veya Ryzen 5 3600
- Ekran Kartı: Intel Arc A770 (8GB) veya GeForce RTX 2060 (6GB) veya AMD RX 5600 XT (6GB)
- RAM: Çift kanal 16GB
Ultra
- Çözünürlük: 4K
- İşlemci: Intel i7-9700K veya Ryzen 7 3700X
- Ekran Kartı: GeForce RTX 3080 (10GB) veya AMD RX 6800 XT (16GB)
- RAM: Çift kanal 16GB
PC platformunda DirectX 11 ve DirectX 12 teknolojilerini destekleyecek olan XDefiant, geniş açılı monitör ve Nvidia Reflex gibi ek seçeneklere de sahip olacak. Yapımın yalnızca Windows 10 ve Windows 11 platformlarını desteklediğini ve 35GB depolama alanı gerektirdiğini de belirtelim. Hızlı oynanışı, dikkat çekici oyun modları ve ücretsiz yapısı ile Call of Duty serisine rakip olması beklenen XDefiant, 21 Mayıs’ta PC, PS5 ve Xbox Series platformlarında erişime açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.