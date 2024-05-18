Call of Duty ile rekabet edecek XDefiant’ın sistem gereksinimleri belli oldu

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Eski Infinity Ward yapımcılarından olan Mark Rubin tarafından Call of Duty ile rekabet etmek için geliştirilen XDefiant için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan yapım, gelecek hafta oynaması ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Yapımın çıkışına günler kala Ubisoft, XDefiant’ın PC sistem geresknimilerini açıkladı.

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XDefiant PC Sistem Gereksinimleri

Minimum

Çözünürlük: 1080p

1080p İşlemci: Intel i3-10105F veya Ryzen 3 3100

Intel i3-10105F veya Ryzen 3 3100 Ekran Kartı: Intel Arc A380 (6GB) veya GeForce GTX 1050 Ti (4GB) veya AMD RX 5500 XT (4GB)

Intel Arc A380 (6GB) veya GeForce GTX 1050 Ti (4GB) veya AMD RX 5500 XT (4GB) RAM: Çift kanal 8GB

Önerilen

Çözünürlük: 1080p

1080p İşlemci: Intel i3-10105F veya Ryzen 3 3100

Intel i3-10105F veya Ryzen 3 3100 Ekran Kartı: Intel Arc A750 (8GB) veya GeForce GTX 1060 (6GB) veya AMD RX 5500 XT (8GB)

Intel Arc A750 (8GB) veya GeForce GTX 1060 (6GB) veya AMD RX 5500 XT (8GB) RAM: Çift kanal 16GB

Yüksek

Çözünürlük: 1440p

1440p İşlemci: Intel i5-10400 veya Ryzen 5 3600

Intel i5-10400 veya Ryzen 5 3600 Ekran Kartı: Intel Arc A770 (8GB) veya GeForce RTX 2060 (6GB) veya AMD RX 5600 XT (6GB)

Intel Arc A770 (8GB) veya GeForce RTX 2060 (6GB) veya AMD RX 5600 XT (6GB) RAM: Çift kanal 16GB

Ultra

Çözünürlük: 4K

4K İşlemci: Intel i7-9700K veya Ryzen 7 3700X

Intel i7-9700K veya Ryzen 7 3700X Ekran Kartı: GeForce RTX 3080 (10GB) veya AMD RX 6800 XT (16GB)

GeForce RTX 3080 (10GB) veya AMD RX 6800 XT (16GB) RAM: Çift kanal 16GB

PC platformunda DirectX 11 ve DirectX 12 teknolojilerini destekleyecek olan XDefiant, geniş açılı monitör ve Nvidia Reflex gibi ek seçeneklere de sahip olacak. Yapımın yalnızca Windows 10 ve Windows 11 platformlarını desteklediğini ve 35GB depolama alanı gerektirdiğini de belirtelim. Hızlı oynanışı, dikkat çekici oyun modları ve ücretsiz yapısı ile Call of Duty serisine rakip olması beklenen XDefiant, 21 Mayıs’ta PC, PS5 ve Xbox Series platformlarında erişime açılacak.

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XDefiant'ın sistem gereksinimleri açıklandı