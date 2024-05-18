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    Call of Duty ile rekabet edecek XDefiant’ın sistem gereksinimleri belli oldu

    Doğrudan Call of Duty ile rekabet edecek XDefiant için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta oynaması ücretsiz olarak yayınlanacak olan yapımın sistem gereksinimleri belli oldu.
    XDefiant Tam Boyutta Gör

    Eski Infinity Ward yapımcılarından olan Mark Rubin tarafından Call of Duty ile rekabet etmek için geliştirilen XDefiant için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan yapım, gelecek hafta oynaması ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Yapımın çıkışına günler kala Ubisoft, XDefiant’ın PC sistem geresknimilerini açıkladı.

    XDefiant PC Sistem Gereksinimleri

    Minimum

    • Çözünürlük: 1080p
    • İşlemci: Intel i3-10105F veya Ryzen 3 3100
    • Ekran Kartı: Intel Arc A380 (6GB) veya GeForce GTX 1050 Ti (4GB) veya AMD RX 5500 XT (4GB)
    • RAM: Çift kanal 8GB

    Önerilen

    • Çözünürlük: 1080p
    • İşlemci: Intel i3-10105F veya Ryzen 3 3100
    • Ekran Kartı: Intel Arc A750 (8GB) veya GeForce GTX 1060 (6GB) veya AMD RX 5500 XT (8GB)
    • RAM: Çift kanal 16GB

    Yüksek

    • Çözünürlük: 1440p
    • İşlemci: Intel i5-10400 veya Ryzen 5 3600
    • Ekran Kartı: Intel Arc A770 (8GB) veya GeForce RTX 2060 (6GB) veya AMD RX 5600 XT (6GB)
    • RAM: Çift kanal 16GB

    Ultra

    • Çözünürlük: 4K
    • İşlemci: Intel i7-9700K veya Ryzen 7 3700X
    • Ekran Kartı: GeForce RTX 3080 (10GB) veya AMD RX 6800 XT (16GB)
    • RAM: Çift kanal 16GB

    PC platformunda DirectX 11 ve DirectX 12 teknolojilerini destekleyecek olan XDefiant, geniş açılı monitör ve Nvidia Reflex gibi ek seçeneklere de sahip olacak. Yapımın yalnızca Windows 10 ve Windows 11 platformlarını desteklediğini ve 35GB depolama alanı gerektirdiğini de belirtelim. Hızlı oynanışı, dikkat çekici oyun modları ve ücretsiz yapısı ile Call of Duty serisine rakip olması beklenen XDefiant, 21 Mayıs’ta PC, PS5 ve Xbox Series platformlarında erişime açılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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