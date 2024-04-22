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    Anlık Bildirim

    Ucuzlayan Tesla Model Y, 2,6 milyon TL’ye yükseldi: Peki neden?

    Tesla, Türkiye’ye özel yeni bir Model Y versiyonunu piyasaya sürerek satış fiyatında çok ciddi bir indirim yapmıştı. Ancak bugün Model Y’nin 2,6 milyon TL’ye yükseldiği görüldü. Peki neden?
    Ucuzlayan Tesla Model Y, 2,6 milyon TL’ye yükseldi: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Tesla, geçtiğimiz hafta itibariyle Türkiye’ye özel olan en ucuz Tesla Model Y otomobilini piyasaya sürdü. Tesla, yeni Model Y aracını Türkiye’deki yüzde 10’luk ÖTV dilimine uygun hale getirmek için motor gücünde kısıtlamalar yapmıştı. 159kW’lık bu Model Y, yaklaşık olarak 1,8 milyon TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Ancak bugün itibariyle Model Y’nin fiyatı 2,6 milyon TL olarak görülüyor. Ancak bu fiili bir fiyat artışı olmayabilir.

    Tesla Model Y zamlanmadı

    Tesla’nın sipariş sayfasına baktığımızda Model Y konfigürasyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz: 455 km WLTP menzil, 0'dan 100’e 7.5 saniye ve 217 km/s azami hız. Model Y’de standart tüm özellikler (koltuk ısıtma, internet bağlantısı, uygulama kullanımı, premium ses sistemi vb.) de yine aynı şekilde bulunuyor.

    Ucuzlayan Tesla Model Y, 2,6 milyon TL’ye yükseldi: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    İlk bakışta 2,6 milyon TL bir fiyat artışı gibi görünse de sipariş verilmeye çalışıldığında ilgili araçtan yüzde 60 ÖTV alındığı görülüyor. Dolayısıyla burada sistemsel bir hatanın olması oldukça muhtemel görünüyor.

    Bu içeriğin hazırlandığı anda gazeteci Emre Özpeynirci de bu konuya değinen bir paylaşımda bulunduğu. Özpeynirci, Tesla Model Y’nin fiyatında artış olmadığını, sistemsel bir hatanın oluştuğunu ve firmanın bunu düzeltmeye çalıştığını belirtti. Dolayısıyla muhtemelen birkaç saat içerisinde site arayüzündeki fiyatı bilgisi yeniden 1.791.451 TL olarak görülecektir.

    Güncelleme: Saat 14:02 itibarıyla ilgili sorun düzeltildi.

    Kaynakça https://www.tesla.com/tr_tr/modely/design#payment https://twitter.com/eozpeynirci/status/1782290093128007694
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    Tesla, elektrikli otomobil ve
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