Ucuzlayan Tesla Model Y, 2,6 milyon TL’ye yükseldi: Peki neden?

Tesla Model Y zamlanmadı
Tesla’nın sipariş sayfasına baktığımızda Model Y konfigürasyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz: 455 km WLTP menzil, 0'dan 100’e 7.5 saniye ve 217 km/s azami hız. Model Y’de standart tüm özellikler (koltuk ısıtma, internet bağlantısı, uygulama kullanımı, premium ses sistemi vb.) de yine aynı şekilde bulunuyor.
Bu içeriğin hazırlandığı anda gazeteci Emre Özpeynirci de bu konuya değinen bir paylaşımda bulunduğu. Özpeynirci, Tesla Model Y’nin fiyatında artış olmadığını, sistemsel bir hatanın oluştuğunu ve firmanın bunu düzeltmeye çalıştığını belirtti. Dolayısıyla muhtemelen birkaç saat içerisinde site arayüzündeki fiyatı bilgisi yeniden 1.791.451 TL olarak görülecektir.
Güncelleme: Saat 14:02 itibarıyla ilgili sorun düzeltildi.Kaynakça https://www.tesla.com/tr_tr/modely/design#payment https://twitter.com/eozpeynirci/status/1782290093128007694 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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