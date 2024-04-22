Tam Boyutta Gör Tesla, geçtiğimiz hafta itibariyle Türkiye’ye özel olan en ucuz Tesla Model Y otomobilini piyasaya sürdü. Tesla, yeni Model Y aracını Türkiye’deki yüzde 10’luk ÖTV dilimine uygun hale getirmek için motor gücünde kısıtlamalar yapmıştı. 159kW’lık bu Model Y, yaklaşık olarak 1,8 milyon TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Ancak bugün itibariyle Model Y’nin fiyatı 2,6 milyon TL olarak görülüyor. Ancak bu fiili bir fiyat artışı olmayabilir.

Tesla Model Y zamlanmadı

Tesla’nın sipariş sayfasına baktığımızda Model Y konfigürasyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz: 455 km WLTP menzil, 0'dan 100’e 7.5 saniye ve 217 km/s azami hız. Model Y’de standart tüm özellikler (koltuk ısıtma, internet bağlantısı, uygulama kullanımı, premium ses sistemi vb.) de yine aynı şekilde bulunuyor.

Tam Boyutta Gör İlk bakışta 2,6 milyon TL bir fiyat artışı gibi görünse de sipariş verilmeye çalışıldığında ilgili araçtan yüzde 60 ÖTV alındığı görülüyor. Dolayısıyla burada sistemsel bir hatanın olması oldukça muhtemel görünüyor.

Türkiye’ye özel Tesla Model Y büyük indirimle satışa çıktı 3 gün önce eklendi

Bu içeriğin hazırlandığı anda gazeteci Emre Özpeynirci de bu konuya değinen bir paylaşımda bulunduğu. Özpeynirci, Tesla Model Y’nin fiyatında artış olmadığını, sistemsel bir hatanın oluştuğunu ve firmanın bunu düzeltmeye çalıştığını belirtti. Dolayısıyla muhtemelen birkaç saat içerisinde site arayüzündeki fiyatı bilgisi yeniden 1.791.451 TL olarak görülecektir.

Güncelleme: Saat 14:02 itibarıyla ilgili sorun düzeltildi.

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Ucuzlayan Tesla Model Y, 2,6 milyon TL’ye yükseldi: Peki neden?