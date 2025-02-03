ABD ile Kanada arasındaki ticaret savaşı Tesla'ya pahalıya mâl olabilir

Tam Boyutta Gör Beyaz Saray'a döner dönmez tartışma yaratan bir dizi karara imza atan Donald Trump, bu ikinci döneminde özellikle ticaret savaşlarıyla adından söz ettirecek gibi görünüyor. Hem ABD ekonomisini güçlendirmek, hem de ABD'nin küresel hegemonyasını askeri müdahaleye ihtiyaç duymadan muhafaza etmek için gümrük vergilerini devreye sokacağını söyleyen Trump, daha görevdeki ilk ayında bu yönde önemli adımlar attı. Trump'ın Çin'e gümrük vergisi getirmesi zaten bekleniyordu ama ABD başkanının Çin'in yanı sıra Meksika ve Kanada'ya da ağır gümrük vergileri getirmesi pek çok kişiyi gafil avladı.

Her iki ülkenin de ekonomisini oldukça zora sokacak olan bu gümrük vergileri tahmin edeceğiniz gibi bu ülkelerde hiç hoş karşılanmadı. Nitekim açılan bu yeni cephede onlar da karşı hamleler yapmaya başladılar. Kanada, aynı ABD'nin onlara uyguladığı gibi ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Ancak Kanada'daki yaptırımlar bununla sınırlı kalmayabilir. Çünkü Kanadalı bazı siyasetçiler ABD'ye karşı daha sert yaptırımlar talep ediyor. Üstelik hedefte Elon Musk ve Tesla da var.

Elon Musk devletlerin içişlerine karışmak için X'i kullanıyor 3 hf. önce eklendi

Kanada Liberal Parti Başkanı: "Tesla'ya Yüzde 100 Gümrük Vergisi Uygulayalım"

Kanada'nın aralık ayında görevi bırakan eski Ticaret Bakanı Chrystia Freeland, belli başlı Amerikan ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulanmasını istiyor. Kanada'nın ABD'den ithal ettiği alkol ürünlerine gümrük vergisi getirilmesini öneren Freeland'in bunların yanı sıra özel bir isteği de var. Freeland, özellikle Tesla'nın cezalandırılmasını istiyor. Elon Musk'ın Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olduğuna dikkat çeken Freeland, bu yüzden Tesla araçlarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanmasını talep ediyor.

Freeland, neleri hedef alacakları konusunda stratejik davranmaları gerektiğini söylüyor: "Trump'ı kimler destekliyor diye bakıp, Kanada'ya düzenlenen bu ticari saldırıyı onlara nasıl ödetebiliriz diye düşünmeliyiz."

Kanada'nın Tesla'ya yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması, şirketin bu pazarda ciddi sorunlarla karşılaşmasına sebep olacaktır. Zira elektrikli otomobil pazarında son dönemde rekabet çok daha kızışmış durumda. Tam da böyle bir dönemde ülkedeki Tesla fiyatlarının kayda değer ölçüde artması, yeni elektrikli otomobil alacakların başka markalara yönelmesine sebep olacaktır.

Şu anda Kanada'da en çok satan elektrikli otomobiller Tesla Model Y ve Model 3. 2023 yılında sadece bu iki modelden 60 binden fazla satıldı. Bu Tesla'nın ABD'deki yıllık satışlarının yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor olsa da kaybı hâlinde şirketin ciddi şekilde yara alması için yeterli bir sayı.

Chrstia Freeland, şu anda Başbakan Justin Trudeau'nun başında olduğu Liberal Parti'nin başkanlığına aday. Eğer parti içinde gerçekleşecek ön seçimleri kazanırsa, bir sonraki Kanada Başbakanı olmaktan sadece bir adım uzak olacak. Bu yüzden Freeland, çok yakında bu stratejisini devreye sokabileceği bir mevkiide olabilir.

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Tesla, ABD ile Kanada arasındaki ticaret savaşından yara alabilir