Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD ile Kanada arasındaki ticaret savaşı Tesla'ya pahalıya mâl olabilir

    ABD'nin Kanada'ya gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasıyla başlayan ticaret savaşı, Tesla'ya pahalıya mâl olabilir. Kanada'nın eski Ticaret Bakanı, Tesla'ya özel gümrük vergisi talep ediyor.
    Tesla Tam Boyutta Gör
    Beyaz Saray'a döner dönmez tartışma yaratan bir dizi karara imza atan Donald Trump, bu ikinci döneminde özellikle ticaret savaşlarıyla adından söz ettirecek gibi görünüyor. Hem ABD ekonomisini güçlendirmek, hem de ABD'nin küresel hegemonyasını askeri müdahaleye ihtiyaç duymadan muhafaza etmek için gümrük vergilerini devreye sokacağını söyleyen Trump, daha görevdeki ilk ayında bu yönde önemli adımlar attı. Trump'ın Çin'e gümrük vergisi getirmesi zaten bekleniyordu ama ABD başkanının Çin'in yanı sıra Meksika ve Kanada'ya da ağır gümrük vergileri getirmesi pek çok kişiyi gafil avladı.

    Her iki ülkenin de ekonomisini oldukça zora sokacak olan bu gümrük vergileri tahmin edeceğiniz gibi bu ülkelerde hiç hoş karşılanmadı. Nitekim açılan bu yeni cephede onlar da karşı hamleler yapmaya başladılar. Kanada, aynı ABD'nin onlara uyguladığı gibi ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Ancak Kanada'daki yaptırımlar bununla sınırlı kalmayabilir. Çünkü Kanadalı bazı siyasetçiler ABD'ye karşı daha sert yaptırımlar talep ediyor. Üstelik hedefte Elon Musk ve Tesla da var.

    Kanada Liberal Parti Başkanı: "Tesla'ya Yüzde 100 Gümrük Vergisi Uygulayalım"

    Kanada'nın aralık ayında görevi bırakan eski Ticaret Bakanı Chrystia Freeland, belli başlı Amerikan ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulanmasını istiyor. Kanada'nın ABD'den ithal ettiği alkol ürünlerine gümrük vergisi getirilmesini öneren Freeland'in bunların yanı sıra özel bir isteği de var. Freeland, özellikle Tesla'nın cezalandırılmasını istiyor. Elon Musk'ın Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olduğuna dikkat çeken Freeland, bu yüzden Tesla araçlarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanmasını talep ediyor.

    Freeland, neleri hedef alacakları konusunda stratejik davranmaları gerektiğini söylüyor: "Trump'ı kimler destekliyor diye bakıp, Kanada'ya düzenlenen bu ticari saldırıyı onlara nasıl ödetebiliriz diye düşünmeliyiz."

    Kanada'nın Tesla'ya yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması, şirketin bu pazarda ciddi sorunlarla karşılaşmasına sebep olacaktır. Zira elektrikli otomobil pazarında son dönemde rekabet çok daha kızışmış durumda. Tam da böyle bir dönemde ülkedeki Tesla fiyatlarının kayda değer ölçüde artması, yeni elektrikli otomobil alacakların başka markalara yönelmesine sebep olacaktır.

    Şu anda Kanada'da en çok satan elektrikli otomobiller Tesla Model Y ve Model 3. 2023 yılında sadece bu iki modelden 60 binden fazla satıldı. Bu Tesla'nın ABD'deki yıllık satışlarının yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor olsa da kaybı hâlinde şirketin ciddi şekilde yara alması için yeterli bir sayı.

    Chrstia Freeland, şu anda Başbakan Justin Trudeau'nun başında olduğu Liberal Parti'nin başkanlığına aday. Eğer parti içinde gerçekleşecek ön seçimleri kazanırsa, bir sonraki Kanada Başbakanı olmaktan sadece bir adım uzak olacak. Bu yüzden Freeland, çok yakında bu stratejisini devreye sokabileceği bir mevkiide olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 4 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    epidural yağ planları silinmiş ne demek kurutma makinesi ne kadar elektrik harcar siemens beyaz eşya yorumları skafoid kırığı yorumlar vt-d nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum