Ukrayna kripto para ile bağış yapanlara airdrop yapacak

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Rusya’nın işgaline maruz kalan Ukrayna, resmi kripto para cüzdanını paylaşarak BTC, ETH, USDT ve DOT ile bağış topladığını açıklamıştı. Ukrayna hükümetinin resmi Twitter hesabından bugün yapılan duyuruya göre bağışçılara airdrop yapılacak.

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Airdrop hakkında bir belirsizlik hakimdi ancak bugün itibariyle Ukrayna, kripto para birimi ile bağış yapan adresler için airdrop bilgisini doğruladı. Bunun yanında anlık görüntünün 3 Mart günü Kiev saatiyle 18.00’de alınacağı belirtildi. Ödül olarak ne verileceği açıklanmadı.

Bilindiği üzere Ukrayna, yapılan bağışlarda Bitcoin, Ethereum ve USDT kabul etmişti, sonrasında bunlara Polkadot’u da ekledi.

Son yapılan paylaşımda konuya ilişkin detaylar için Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov‘un Twitter hesabının takip edilmesi gerektiği de bilgiler arasında yer alıyor.

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Ukrayna resmi hesabından Airdrop duyurusu yapıldı