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    Galaxy Z Flip FE ve Galaxy Z Flip7 modellerinde kullanılacak işlemciler belli oldu

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının güçlü isimlerinden olan Samsung, iki yeni rekabetçi modeli üzerinde çalışmaya devam ediyor. Gelen son bilgiler ise bu cihazlardaki işlemcileri gözler önüne serdi.

    Galaxy Z Flip FE'nin işlemcisi belli oldu Tam Boyutta Gör

    Samsung’un katlanabilir telefon segmentinde yeni bir adım atmaya hazırlandığı konuşuluyor. Gelen bilgiler, Galaxy Z Flip FE modelinin önümüzdeki yıl tanıtılacağını ve bu cihazın, Z Flip serisinin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olacağını işaret ediyor. Amiral gemisi özelliklerinden bir kısmını korurken, fiyatını daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde düşürmesi bekleniyor.

    Galaxy Z Flip FE ve Galaxy Z Flip7 modellerinde kullanılacak işlemcilerle ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, Z Flip FE modeli, Exynos 2400e işlemciyle piyasaya sürülecek. Bu çip, performansı ve verimliliği dengede tutarak uygun maliyetli bir çözüm sunuyor. Zaten daha önce Galaxy S24 FE modelinde başarıyla kullanılan bu işlemci, günlük kullanımda üst seviye bir performans vadediyor.

    Öte yandan, Galaxy Z Flip7 modelinde, henüz piyasaya sürülmemiş olan Exynos 2500 işlemcinin kullanılacağı öne sürülüyor. Bu, Samsung’un katlanabilir cihazları için daha güçlü ve yenilikçi bir strateji benimsediğini gösteriyor. Galaxy Z Flip6 modelinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle gelmiş olması, Samsung’un bir sonraki modeli için Exynos 2500’ü seçmesinin önemli bir değişim olduğuna işaret ediyor.

    Exynos 2500 ile ilgili bazı üretim sorunları olduğu söylentileri bulunsa da bu işlemcinin, Samsung’un katlanabilir telefonlarına yüksek performans ve enerji verimliliği kazandırması bekleniyor. Ayrıca, Galaxy S25 serisinin Snapdragon 8 Elite işlemciyle geleceğine dair haberler, Samsung’un kendi işlemcilerini katlanabilir serilere odaklayacağını düşündürüyor. Bu strateji, markanın kendi donanım altyapısını daha güçlü bir şekilde entegre etme planlarının bir parçası olabilir.

    Galaxy Z Flip FE’nin fiyat-performans dengesi arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek olması bekleniyor. Galaxy Z Flip7 ise daha yenilikçi teknolojilerle donatılmış bir model olarak, Samsung’un katlanabilir cihaz pazarındaki iddiasını sürdürmesine katkı sağlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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