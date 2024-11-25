Galaxy Z Flip FE ve Galaxy Z Flip7 modellerinde kullanılacak işlemciler belli oldu

Tam Boyutta Gör

Samsung’un katlanabilir telefon segmentinde yeni bir adım atmaya hazırlandığı konuşuluyor. Gelen bilgiler, Galaxy Z Flip FE modelinin önümüzdeki yıl tanıtılacağını ve bu cihazın, Z Flip serisinin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olacağını işaret ediyor. Amiral gemisi özelliklerinden bir kısmını korurken, fiyatını daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde düşürmesi bekleniyor.

Galaxy Z Flip FE ve Galaxy Z Flip7 modellerinde kullanılacak işlemcilerle ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, Z Flip FE modeli, Exynos 2400e işlemciyle piyasaya sürülecek. Bu çip, performansı ve verimliliği dengede tutarak uygun maliyetli bir çözüm sunuyor. Zaten daha önce Galaxy S24 FE modelinde başarıyla kullanılan bu işlemci, günlük kullanımda üst seviye bir performans vadediyor.

Honor 300 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Öte yandan, Galaxy Z Flip7 modelinde, henüz piyasaya sürülmemiş olan Exynos 2500 işlemcinin kullanılacağı öne sürülüyor. Bu, Samsung’un katlanabilir cihazları için daha güçlü ve yenilikçi bir strateji benimsediğini gösteriyor. Galaxy Z Flip6 modelinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle gelmiş olması, Samsung’un bir sonraki modeli için Exynos 2500’ü seçmesinin önemli bir değişim olduğuna işaret ediyor.

Exynos 2500 ile ilgili bazı üretim sorunları olduğu söylentileri bulunsa da bu işlemcinin, Samsung’un katlanabilir telefonlarına yüksek performans ve enerji verimliliği kazandırması bekleniyor. Ayrıca, Galaxy S25 serisinin Snapdragon 8 Elite işlemciyle geleceğine dair haberler, Samsung’un kendi işlemcilerini katlanabilir serilere odaklayacağını düşündürüyor. Bu strateji, markanın kendi donanım altyapısını daha güçlü bir şekilde entegre etme planlarının bir parçası olabilir.

Galaxy Z Flip FE’nin fiyat-performans dengesi arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek olması bekleniyor. Galaxy Z Flip7 ise daha yenilikçi teknolojilerle donatılmış bir model olarak, Samsung’un katlanabilir cihaz pazarındaki iddiasını sürdürmesine katkı sağlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.