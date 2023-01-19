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    Ulusal Avustralya Bankası, dijital Avustralya Doları'nı piyasaya sürüyor

    Son dönemde birçok ülke stablecoin çalışmaları ile gündeme geliyor. Bu kez Ulusal Avustralya Bankası, Ethereum ve Algorand ağında Avustralya Doları (AUD) destekli stablecoin’i piyasaya sürüyor.
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    Ulusal Avustralya Bankası, stablecoin piyasaya sürüyor Tam Boyutta Gör
    Kripto para sektöründe birçok ülke bu sektörle ile ilgili olarak yeni çalışmalar gerçekleştirmeye çalışıyor. Son olarak Ulusal Avustralya Bankası (NAB), değeri Avustralya Doları'na sabit AUDN adlı bir stablecoin piyasaya sürüyor.

    Stablecoin, Ethereum ağında ve Ethereum’a benzer bir akıllı sözleşme platformu olan Algorand blok zincirinde piyasaya sürülecek. Ulusal Avustralya Bankası, stablecoin’i yıl ortasında piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Banka, karbon kredisi ticareti ve havaleler de dahil olmak üzere işlemlerin yıl ortasında başlatılmasını hedefliyor. Stablecoin banka tarafından tutulan Avustralya fiat ile bire bir desteklenecek.

    Bunun yanında NAB’nin İnovasyondan Sorumlu Başkanı Howard Silby, AUDN’nin karbon kredisi ticareti, denizaşırı para transferleri ve yeniden satın alma anlaşmaları için kullanılabileceğini söyledi. 

    Daha önce dört banka benzer bir stablecoin piyasaya süröek için çalışmalar gerçekleştirmişti. Fakat bu girişimler rekabet endişeleri ve dört ayrı bankanın kripto stratejilerinde farklı aşamalarda olması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. 

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    cunkurd 10 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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