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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uncharted filminin çekimleri bitti

    Başrollerinde Tom Holland ve Mark Wahlberg'in olduğu, oyundan uyarlanan film Uncharted'ın çekimleri bitti. Ayrıca filmden iki adet görsel yayınlandı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Uncharted filminin çekimleri bitti
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    Hem PlayStation'ın hem de genel olarak oyun dünyasının popüler oyunlarından biri olan Uncharted'ın bildiğiniz gibi bir süredir filmi yapılmaya çalışılıyor. Yapılmaya çalışılıyor diyoruz çünkü uzun bir süredir film bazı sorunlarla uğraşıyor. Geçtiğimiz aylarda da en sonunda bu sorunlar çözülmüştü ve filmin çekimlerine başlanmıştı.

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    Ayrıca Bkz. "Uncharted filminden yayınlanan ilk görsel hayranların tepkisini çekti"

    Başlayan çekimlerin ardından da filmden ilk görseller oldukça merakla beklenen bir konu olmuştu ve bu görseller de geçtiğimiz hafta yayınlandı. Kimi hayranlar çok beğenirken kimi hayranlar da biraz tepki gösterdi bu görsellere. Geçtiğimiz saatlerde de film ile ilgili yeni bür güncelleme yapıldı.

    Son güncellemeye göre filmin çekimleri tamamen bitirildi. Birkaç gün önce Tom Holland'ın, yani başrolün çekimleri zaten bitmişti. Artık filmin çekimlerinin de tamamen bittiğini düşünürsek, Covid-19'un yaşatabileceği erteleme dışında bir erteleme büyük ihtimalle olmayacaktır. Ayrıca filmden iki yeni görsel de paylaşıldı. Hemen aşağıda bulabileceğiniz görselde, ana karakterlerden Sully'nin gömleğini görüyoruz ve oyundaki ile neredeyse aynı.

    Uncharted filminin yönetmenliğini Ruben Fleischer üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Patricia Meeden ve Sarah Petrick bulunuyor. Filmin vizyon tarihi ise 16 Temmuz 2021.



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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    7 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    12 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
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    V4LKyR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tom Holland veledi yine karşımıza çıktı...
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    10ur 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tom hollandla olmaz o is
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