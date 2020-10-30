Uncharted filminin çekimleri bitti

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Hem PlayStation'ın hem de genel olarak oyun dünyasının popüler oyunlarından biri olan Uncharted'ın bildiğiniz gibi bir süredir filmi yapılmaya çalışılıyor. Yapılmaya çalışılıyor diyoruz çünkü uzun bir süredir film bazı sorunlarla uğraşıyor. Geçtiğimiz aylarda da en sonunda bu sorunlar çözülmüştü ve filmin çekimlerine başlanmıştı.

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Ayrıca Bkz. "Uncharted filminden yayınlanan ilk görsel hayranların tepkisini çekti"

Başlayan çekimlerin ardından da filmden ilk görseller oldukça merakla beklenen bir konu olmuştu ve bu görseller de geçtiğimiz hafta yayınlandı. Kimi hayranlar çok beğenirken kimi hayranlar da biraz tepki gösterdi bu görsellere. Geçtiğimiz saatlerde de film ile ilgili yeni bür güncelleme yapıldı.

Son güncellemeye göre filmin çekimleri tamamen bitirildi. Birkaç gün önce Tom Holland'ın, yani başrolün çekimleri zaten bitmişti. Artık filmin çekimlerinin de tamamen bittiğini düşünürsek, Covid-19'un yaşatabileceği erteleme dışında bir erteleme büyük ihtimalle olmayacaktır. Ayrıca filmden iki yeni görsel de paylaşıldı. Hemen aşağıda bulabileceğiniz görselde, ana karakterlerden Sully'nin gömleğini görüyoruz ve oyundaki ile neredeyse aynı.

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Uncharted filminin yönetmenliğini Ruben Fleischer üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Patricia Meeden ve Sarah Petrick bulunuyor. Filmin vizyon tarihi ise 16 Temmuz 2021.

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