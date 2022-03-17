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    Uncharted'ın PC sürümünün çıkış tarihi ortaya çıktı

    Uncharted 4 ve bağımsız DLC'si The Lost Legacy, Uncharted: Legacy of Thieves Collection adı altında PS5 ve PC için duyurulmuş ve PS5 için çıkmıştı. Şimdi sırada PC sürümü var.
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    Uncharted'ın PC sürümünün çıkış tarihi ortaya çıktı
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in yaptığı, geliştiriciliğini Naughty Dog'un yaptığı sevilen oyun serisi Uncharted'ın son oyunu Uncharted 4 ve bağımsız eklenti paketi The Lost Legacy, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu ismi ile PS5 ve PC için duyurulmuştu. PS5 sürümü geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Şimdi ise PC sürümünün çıkış tarihi ortaya çıktı.

    Temmuz 2022'de Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde SteamDB'de ortaya çıkan bilgilere göre Uncharted: Legacy of Thieves Collection'ın PC sürümü 15 Temmuz'da çıkış yapacak. Artık Steam, yayıncılardan oyunlarını yüklerken arka planda net bir tarih olmasını zorunlu tutuyor. Bu tarih sadece yer tutucu görevi görüyor da olabilir ancak tarih gayet mantıklı duruyor.

    PlayStation bu yılın ilk yarısına gerçekten çok hızlı bir giriş yaptı ve Uncharted'ı da Temmuz 2022 gibi bir tarihte çıkarması kuvvetli ihtimal. Ancak yine de resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 20 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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