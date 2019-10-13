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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    UNICEF, Bağışlanan Kripto Paralar ile Ne Yapıyor?

    UNICEF, dünyadaki kripto para bağışı kabul eden organizasyonlardan bir tanesi. Ciddi miktarda bağışlar aldığı bilinen bu organizasyon, elindeki kripto paralar ile ne yapıyor?
    11 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
    995
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    UNICEF, Bağışlanan Kripto Paralar ile Ne Yapıyor?
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    UNICEF'in kripto paralar ile bağış aldığını düşünmek, sektör için bir yandan umut verici, bir yandan da yeni bir balina tehlikesine karşı korkutucu.

    UNICEF yaptığı açıklamada bu bağışları, açık kaynak kodlu teknoloji projelerini finanse etmek için kullanacağını belirtmişti. Hatta, kripto para birimleri cinsinden yapılan bağışlar, kesinlikle aynı para birimi üzerinde kalacak ve o para birimi üzerinden dağıtılacak. Bu da ilk bakışta düşünülenin aksine, kripto para birimi açısından çok pozitif bir hamle olacaktır.

    Organizasyonun Genel Direktörü Henrietta Fore, insani gelişim ve kalkınma çalışmaları için her seçeneğin araştırılması gerektiğini belirtmişti. UNICEF gibi güçlü bir yapının, kripto paraları küresel bir para formu olarak görmesi ve gelecek nesillerin hayatlarına etki edebileceğini düşünmesi, sektör açısından kayda değer bir gelişmedir.

    UNICEF, Bağışlanan Kripto Paralar ile Ne Yapıyor?

    Şu an için UNICEF Kripto Para Birimi Fonu, sadece Bitcoin ve Ethereum bağışlarını destekliyor. Sektörün en büyük ikilisiyle yola başlayan UNICEF, daha sonraki dönemde fonun başarısına bağlı olarak yeni kripto para birimleri de ekleyebilir. 

    Mevcut yardım faaliyetleri ve kripto para birimleri arasındaki faaliyetler yıllardır devam etmekte. Bu alanda yapılan bireysel girişimlerin bir çoğu yetersiz kalmıştı. Oyuna, UNICEF gibi bir oyuncunun girmesi, bu iki alan arasındaki iş birliğini kalıcı hale getirebilir.



    https://www.unicef.org/press-releases/unicef-launches-cryptocurrency-fund Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray 8 sa.
    Bu unicef,greenpeace gibi yardım kurulışlarına hiç güvenmiyorum netflixte izlediğim belgesel beni bu konuda çok iyi aydınlattı sağolsunlar.
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